Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

7:07aktualizováno  7:16
David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora Arvidssona. Osmý gól v sezoně dal útočník Vegas Tomáš Hertl z Vegas, který pomohl k vítězství 4:1 nad St. Louis.
Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis. | foto: Reuters

David Pastrňák se snaží překonat Sama Montembeaulta v brance Montrealu.
Tomáš Hertl z Vegas zkouší získat puk před brankou St. Louis. Vpravo je Justin...
Tomáš Hertl slaví svou trefu proti St. Louis.
David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.
5 fotografií

První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křižnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre zápasu.

Druhý bod přidal ve 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský forvard Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.

Naopak Bruins zvítězili v osmém z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens jejichž prohru pouze ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.

Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.

NHL
16. 11. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
20:55 M. Johansson (Boldy, Hartman)
59:05 Boldy (J. Middleton, Eriksson Ek)
Góly:
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Spurgeon (C), J. Middleton, Faber, Brodin, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, Öhgren – Trenin, B. Jones, M. Foligno.
Sestavy:
Mrázek (Dostál) – LaCombe (C), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish, Sennecke – Nesterenko, R. Strome, Terry – R. Johnston, Harkins, Vatrano.

Rozhodčí: Brenk, MacPhee – Tobias, Deschamps

Počet diváků: 17458

NHL
16. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:5P (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
10:23 P. Kane (Chiarot)
23:52 DeBrincat (Raymond)
25:56 Larkin (Raymond, Seider)
28:50 DeBrincat (Raymond, Seider)
Góly:
10:52 Tuch
37:58 Doan (Dahlin, Byram)
44:25 T. Thompson (Doan, Ellis)
49:28 McLeod
61:03 Samuelsson (T. Thompson, Dahlin)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Finnie, Compher, P. Kane – Kasper, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, Berggren.
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Kesselring – McLeod, T. Thompson, Tuch (A) – I. Rosén, Östlund, Quinn – Greenway, Kozak, Doan – Dunne, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Syvret, Markovic – Flemington, Faucher

Počet diváků: 19515

NHL
16. 11. 2025 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly:
11:05 Greene (Levšunov, Kaiser)
45:12 Teräväinen (Nazar, O. Moore)
55:35 C. Dach (Crevier, Michejev)
Góly:
19:12 N. Robertson (Tavares)
29:37 Rielly (Ekman-Larsson, Nylander)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Nazar – Michejev, Greene, Teräväinen – C. Dach, Donato, O. Moore – Lafferty, N. Foligno (C), Slaggert.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), N. Robertson – McMann, Maccelli, Domi – Cowan, N. Roy, Järnkrok – Knies, Lorentz, Joshua.

Rozhodčí: McCauley, Hamilton – Hughes, Kelly

Počet diváků: 20489

NHL
16. 11. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4P (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
15:39 Robinson (Gostisbehere, Hall)
21:41 Ehlers (Blake, Stankoven)
46:45 Staal (W. Carrier, Martinook)
Góly:
03:47 Roslovic
06:30 McDavid (Roslovic, Draisaitl)
45:46 McDavid (Draisaitl, Hyman)
60:19 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, Gostisbehere, Nyström, K. Miller, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Regula, Kulak – Hyman, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Mangiapane – Lazar, Philp, Janmark.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, O'Quinn

Počet diváků: 18299

NHL
16. 11. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly:
55:57 Broberg (R. Thomas, Snuggerud)
Góly:
12:52 Saad (R. Smith, Howden)
14:58 Bowman (Dorofejev, Eichel)
20:36 Hanifin (Whitecloud, R. Smith)
51:20 Hertl (Dorofejev)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Fowler, Faulk (A), Kessel, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – Holloway, B. Schenn (C), Kyrou – Suter, Dvorský, Bjugstad – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud – Barbašev (A), Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Hiff, Dwyer – Smith

Počet diváků: 18096

NHL
16. 11. 2025 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4N (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
27:52 Bean (Pachal, Frost)
33:29 Bahl (Coronato, Frost)
58:46 Coronato (Andersson, Huberdeau)
Góly:
27:19 Scheifele (Connor, Morrissey)
28:25 Pearson (L. Schenn, Stanley)
41:20 Perfetti (Connor, Morrissey)
Vilardi
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Bean – Farabee, Kadri, Kerins – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Coleman, Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, Ford, Pearson.

Rozhodčí: Ch. Schlenker, F. South – T. Knorr, C. Apperson

Počet diváků: 17494

NHL
16. 11. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Góly:
03:48 Bichsel (Petrovic, Hryckowian)
31:39 J. Robertson (Seguin, Hintz)
37:02 J. Robertson (Hintz, Lindell)
49:29 J. Robertson (Hintz, Rantanen)
53:51 Seguin (Ljubuškin)
Góly:
50:57 Dvorak (Tippett, Drysdale)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Capobianco, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Tippett, Dvorak, Zegras – Foerster, Cates, Brink – Grebjonkin, Abols, Hathaway.

Rozhodčí: Lee, Chmielewski – Shewchyk, Toomey

Počet diváků: 18532

NHL
16. 11. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
08:14 Schwartz (Stephenson, Oleksiak)
36:05 Larsson (Marchment, Beniers)
36:43 Tolvanen (Stephenson, Oleksiak)
56:31 Schwartz (R. Lindgren)
Góly:
19:42 Wennberg (Celebrini, Eklund)
Sestavy:
Matt Murray (20. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Nyman, Stephenson, Schwartz – S. Wright, Catton, Tolvanen – Winterton, Gaudreau, Kartye.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, Leddy – W. Smith, Celebrini, Kurashev – Graf, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Mitch Dunning, Jean Hebert – Travis Gawryletz, Bevan Mills

Počet diváků: 17151

NHL
16. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:3N (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
41:00 McMichael (Ovečkin, Chychrun)
48:29 Ovečkin (McMichael, D. Strome)
Góly:
05:05 Gricjuk (L. Hughes, Cotter)
17:46 L. Hughes (Dillon, Bratt)
Nemec
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Lapierre – Duhaime, Dowd (A), Frank.
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Cholowski – Gricjuk, Hischier (C), Meier – Bratt (A), Mercer, Palát (A) – Noesen, Lachance, Cotter – Légaré, Glendening, Lammikko.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Beau Halkidis – Libor Suchánek, Ryan Jackson

Počet diváků: 18347

NHL
16. 11. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Rangers New York Rangers 1:2N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
35:20 Voronkov (Werenski, Marčenko)
Góly:
25:42 Zibanejad (Panarin, Fox)
J. Miller
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Del Bel Belluz – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, M. Robertson, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – Sheary, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Luxmore, Kea – Marquis, Fournier

Počet diváků: 16298

NHL
16. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly:
12:12 J. Evans (Josh Anderson)
38:44 Caufield (Suzuki, Struble)
Góly:
08:38 Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov)
22:00 Lohrei (Kastelic, Jeannot)
36:51 Arvidsson (Zacha, Pastrňák)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – K. Dach, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Davidson, Veleno, Gallagher (A).
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei, Aspirot – M. Geekie, Chusnutdinov, Pastrňák (A) – Steeves, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Viel, Kuraly, Eyssimont.

Rozhodčí: Nicholson, St. Laurent – Berg, Alphonso

Počet diváků: 20962

NHL
16. 11. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Góly:
Góly:
09:19 Laferriere (M. Anderson, Byfield)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Hodgson.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: E. Furlatt, B. Blandina – S. Barton, S. Oliver

Počet diváků: 17772

Pittsburgh vs. NashvilleHokej - - 16. 11. 2025:Pittsburgh vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:00
  • 2.36
  • 4.06
  • 2.67
Litvínov vs. PardubiceHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Litvínov vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 11. 15:30
  • 3.94
  • 4.54
  • 1.70
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 2.40
  • 4.20
  • 2.47
K. Vary vs. KladnoHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:K. Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 2.00
  • 4.09
  • 3.14
Plzeň vs. SpartaHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:30
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Kometa vs. TřinecHokej - 23. kolo - 16. 11. 2025:Kometa vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
16. 11. 17:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
