Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křižnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre zápasu.
Druhý bod přidal ve 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský forvard Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.
Naopak Bruins zvítězili v osmém z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens jejichž prohru pouze ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.
Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.
20:55 M. Johansson (Boldy, Hartman)
59:05 Boldy (J. Middleton, Eriksson Ek)
Wallstedt (Gustavsson) – Spurgeon (C), J. Middleton, Faber, Brodin, Daemon Hunt, Buium – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, Öhgren – Trenin, B. Jones, M. Foligno.
Mrázek (Dostál) – LaCombe (C), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish, Sennecke – Nesterenko, R. Strome, Terry – R. Johnston, Harkins, Vatrano.
Rozhodčí: Brenk, MacPhee – Tobias, Deschamps
Počet diváků: 17458
10:23 P. Kane (Chiarot)
23:52 DeBrincat (Raymond)
25:56 Larkin (Raymond, Seider)
28:50 DeBrincat (Raymond, Seider)
10:52 Tuch
37:58 Doan (Dahlin, Byram)
44:25 T. Thompson (Doan, Ellis)
49:28 McLeod
61:03 Samuelsson (T. Thompson, Dahlin)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Finnie, Compher, P. Kane – Kasper, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, Berggren.
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Kesselring – McLeod, T. Thompson, Tuch (A) – I. Rosén, Östlund, Quinn – Greenway, Kozak, Doan – Dunne, Krebs, Malenstyn.
Rozhodčí: Syvret, Markovic – Flemington, Faucher
Počet diváků: 19515
11:05 Greene (Levšunov, Kaiser)
45:12 Teräväinen (Nazar, O. Moore)
55:35 C. Dach (Crevier, Michejev)
19:12 N. Robertson (Tavares)
29:37 Rielly (Ekman-Larsson, Nylander)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Nazar – Michejev, Greene, Teräväinen – C. Dach, Donato, O. Moore – Lafferty, N. Foligno (C), Slaggert.
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), N. Robertson – McMann, Maccelli, Domi – Cowan, N. Roy, Järnkrok – Knies, Lorentz, Joshua.
Rozhodčí: McCauley, Hamilton – Hughes, Kelly
Počet diváků: 20489
15:39 Robinson (Gostisbehere, Hall)
21:41 Ehlers (Blake, Stankoven)
46:45 Staal (W. Carrier, Martinook)
03:47 Roslovic
06:30 McDavid (Roslovic, Draisaitl)
45:46 McDavid (Draisaitl, Hyman)
60:19 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
Andersen (Bussi) – S. Walker, Gostisbehere, Nyström, K. Miller, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse (A), Regula, Kulak – Hyman, McDavid (C), Savoie – Roslovic, Draisaitl (A), Podkolzin – Frederic, Henrique, Mangiapane – Lazar, Philp, Janmark.
Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 18299
55:57 Broberg (R. Thomas, Snuggerud)
12:52 Saad (R. Smith, Howden)
14:58 Bowman (Dorofejev, Eichel)
20:36 Hanifin (Whitecloud, R. Smith)
51:20 Hertl (Dorofejev)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Fowler, Faulk (A), Kessel, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – Holloway, B. Schenn (C), Kyrou – Suter, Dvorský, Bjugstad – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud – Barbašev (A), Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Hiff, Dwyer – Smith
Počet diváků: 18096
27:52 Bean (Pachal, Frost)
33:29 Bahl (Coronato, Frost)
58:46 Coronato (Andersson, Huberdeau)
27:19 Scheifele (Connor, Morrissey)
28:25 Pearson (L. Schenn, Stanley)
41:20 Perfetti (Connor, Morrissey)
Vilardi
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Bean – Farabee, Kadri, Kerins – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Coleman, Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, Ford, Pearson.
Rozhodčí: Ch. Schlenker, F. South – T. Knorr, C. Apperson
Počet diváků: 17494
03:48 Bichsel (Petrovic, Hryckowian)
31:39 J. Robertson (Seguin, Hintz)
37:02 J. Robertson (Hintz, Lindell)
49:29 J. Robertson (Hintz, Rantanen)
53:51 Seguin (Ljubuškin)
50:57 Dvorak (Tippett, Drysdale)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Capobianco, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin (A) – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Tippett, Dvorak, Zegras – Foerster, Cates, Brink – Grebjonkin, Abols, Hathaway.
Rozhodčí: Lee, Chmielewski – Shewchyk, Toomey
Počet diváků: 18532
08:14 Schwartz (Stephenson, Oleksiak)
36:05 Larsson (Marchment, Beniers)
36:43 Tolvanen (Stephenson, Oleksiak)
56:31 Schwartz (R. Lindgren)
19:42 Wennberg (Celebrini, Eklund)
Matt Murray (20. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Nyman, Stephenson, Schwartz – S. Wright, Catton, Tolvanen – Winterton, Gaudreau, Kartye.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, Leddy – W. Smith, Celebrini, Kurashev – Graf, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Mitch Dunning, Jean Hebert – Travis Gawryletz, Bevan Mills
Počet diváků: 17151
41:00 McMichael (Ovečkin, Chychrun)
48:29 Ovečkin (McMichael, D. Strome)
05:05 Gricjuk (L. Hughes, Cotter)
17:46 L. Hughes (Dillon, Bratt)
Nemec
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Lapierre – Duhaime, Dowd (A), Frank.
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Cholowski – Gricjuk, Hischier (C), Meier – Bratt (A), Mercer, Palát (A) – Noesen, Lachance, Cotter – Légaré, Glendening, Lammikko.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Beau Halkidis – Libor Suchánek, Ryan Jackson
Počet diváků: 18347
35:20 Voronkov (Werenski, Marčenko)
25:42 Zibanejad (Panarin, Fox)
J. Miller
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Del Bel Belluz – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, M. Robertson, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – Sheary, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Rozhodčí: Luxmore, Kea – Marquis, Fournier
Počet diváků: 16298
12:12 J. Evans (Josh Anderson)
38:44 Caufield (Suzuki, Struble)
08:38 Chusnutdinov (Pastrňák, Zadorov)
22:00 Lohrei (Kastelic, Jeannot)
36:51 Arvidsson (Zacha, Pastrňák)
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – K. Dach, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Davidson, Veleno, Gallagher (A).
Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei, Aspirot – M. Geekie, Chusnutdinov, Pastrňák (A) – Steeves, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Minten, Kastelic – Viel, Kuraly, Eyssimont.
Rozhodčí: Nicholson, St. Laurent – Berg, Alphonso
Počet diváků: 20962
09:19 Laferriere (M. Anderson, Byfield)
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Hodgson.
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: E. Furlatt, B. Blandina – S. Barton, S. Oliver
Počet diváků: 17772