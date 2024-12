Dostál neodčinil kiks ani v nájezdech a Anaheim prohrál s Montrealem

Bez nemocného obránce Libora Hájka dnes zahájila hokejová reprezentace přípravu na Švýcarské hry, do nichž vstoupí úterním domácím zápasem proti Finsku v Pardubicích. Trenér Radim Rulík se rozhodl...

Je 9. prosinec, Petra Nedvěda zrovna uvádí do hokejové Síně slávy. A zároveň má i narozeniny. „Doufal jsem, že si vzpomenete a popřejete mi, ale tak musel jsem se nabonzovat sám,“ rozesměje se...

Kuriozita, Moře se zranili tři gólmani. Olomouci vypomohli brankáři z Jihlavy

Když se zraní jeden brankář, je to smůla. Když to jsou hned tři gólmani, je to až k nevíře. Přesto se s touto situací musela v nedělním zápase 26. extraligového kola hokejová Olomouc popasovat....