Pastrňák se Zachou neodvrátili prohru Bostonu, Hronek opět asistoval

Boston v Detroitu vedl po deseti minutách 2:0, nakonec ale poprvé v sezoně nebodoval. Úvodní branku Bruins pro Jamese van Riemsdyka připravila česká dvojice Zacha, Pastrňák. První jmenovaný vyhrál buly v útočném pásmu, druhý vystřelil a po velmi nejistém zásahu gólmana Villeho Hussa se puk vykutálel před amerického útočníka, který bez problémů trefil odkrytou branku.

V polovině desáté minuty zvýšil vedení Bruins devatenáctiletý centr Matthew Poitras, domácí ale ještě do přestávky snížili. Ve druhé části se prosadily oba týmy a Bruins do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili s jednobrankovým náskokem. Úsek mezi 47. a 51. minutou však zlomil zápas na stranu domácích.

Red Wings během čtyřech minut nasázeli tři branky a otočili skóre z 2:3 na 5:3. V čase 54:14 Pastrňák dostal spoustu času v přesilové hře a svou devátou přesnou trefou v ročníku zdramatizoval závěr zápasu. Vyrovnat už Boston nedokázal a v jedenáctém zápase sezony poprvé vyšel bodově naprázdno. Detroit vyhrál posedmé v ročníku a posunul se na třetí místo Východní konference. Bruins zůstávají v čele.

Obránce Hronek bodoval v šestém zápase v řadě a s 11 asistencemi patří mezi nejlepší nahrávače ligy. Více gólových přihrávek v dosavadním průběhu ročníku nasbíralo jen pět hráčů.

V zápase proti Dallasu Hronek vymyslel trefu na 2:0. Od modré čáry si vybruslil do střelecké pozice mezi kruhy a skrytou nahrávkou skvěle našel Eliase Petterssona, jenž uklidil puk do odkryté části branky. Švédský útočník bodoval podvacáté v sezoně a na čele produktivity se dotáhl na Jacka Hughese z New Jersey.

Vancouver vyhrál potřetí za sebou a v tabulce Západní konference drží druhou příčku. Dallas je o dva body pozadu na čtvrtém místě.

Columbus v souboji týmů ze spodku Východní konference podlehl Washingtonu těsně 1:2. Blue Jackets k výhře nepomohl ani třetí bod obránce Jiříčka v NHL. Výhru Washingtonu vystřelili Tom Wilson a Sonny Milano.

Chicago zásluhou skvělého výkonu Petra Mrázka porazilo Floridu 5:2. Český gólman se blýskl 38 zákroky a výrazně tak pomohl k čtvrté výhře Blackhawks v ročníku. Třemi body se pod vítězství podepsal švýcarský útočník Philipp Kurashev.

K výhře pomohl také Daniel Vladař, jehož Calgary zdolalo Seattle 6:3. Pražský rodák zlikvidoval 17 pokusů Kraken a ve svém třetím startu v sezoně se podruhé radoval z výhry.

Výsledky

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Boston Bruins Boston Bruins 5:4 (1:2, 1:1, 3:1) Góly:

16:20 Raymond (Perron, Larkin)

29:59 Walman (Seider, Sprong)

46:50 Larkin (Raymond, DeBrincat)

48:56 Perron (Compher, Petry)

50:34 Copp (Compher, Perron) Góly:

05:21 J. van Riemsdyk (Pastrňák, Zacha)

09:28 Poitras (Shattenkirk, J. van Riemsdyk)

33:41 Coyle (DeBrusk, Wotherspoon)

54:11 Pastrňák (Poitras, H. Lindholm) Sestavy:

Husso (Reimer) – Walman, Seider, Määttä, Gostisbehere, Chiarot (A), Holl, Petry – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Copp, Compher, Veleno – Perron (A), Rasmussen, Sprong – Kostin, Czarnik. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – H. Lindholm (A), Shattenkirk, Lohrei, Carlo, Wotherspoon, Mitchell – J. van Riemsdyk, Zacha, Pastrňák (A) – Marchand (C), Coyle, DeBrusk – Frederic, Poitras, Geekie – Beecher, Steen, Heinen. Rozhodčí: Rank, Markovic – Murray, Berg Počet diváků: 18676

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Dallas Stars Dallas Stars 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Góly:

24:23 P. Suter (Joshua, Soucy)

35:54 E. Pettersson (Hronek, Michejev) Góly:

Sestavy:

Demko (DeSmith) – Q. Hughes, Hronek, Soucy, Myers, Cole, Friedman – Michejev, E. Pettersson, Kuzmenko – J. Miller, Boeser, Di Giuseppe – Joshua, P. Suter, Garland – Höglander, Beauvillier, Lafferty. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, R. Suter, Lindell, Lundkvist, Harley, Hakanpää – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Benn, W. Johnston, Dadonov – Marchment, Duchene, Seguin – Steel, Cr. Smith, Dellandrea. Rozhodčí: Beach, Skilliter – Knorr, Nansen

Washington Capitals Washington Capitals : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

12:21 Wilson (Jensen, Sandin)

17:21 Milano (Jensen, Sandin) Góly:

21:38 Voronkov (Marčenko, Jiříček) Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Fehérváry, Sandin, T. van Riemsdyk, Alexejev, Jensen – Ovečkin (C), D. Strome, Wilson – Milano, Kuzněcov, Oshie (A) – Mantha, McMichael, Protas – M. Phillips, Lapierre, Malenstyn. Sestavy:

Merzlikins (S. Martin) – Werenski (A), Severson, Jiříček, Provorov, Gudbranson (A), Bean – J. Gaudreau, Jenner (C), Roslovic – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Činachov, Sillinger, Bemström – Texier, Kuraly (A), Danforth. Rozhodčí: Luxmore, Kozari — Jackson, Shewchyk

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Góly:

06:25 N. Foligno (S. Jones, Perry)

09:11 Zajcev (Kurashev, Reichel)

12:39 Hall (Dickinson, T. Johnson)

25:29 Bedard (Kurashev, Tinordi)

59:51 Kurashev Góly:

46:33 Ekman-Larsson (Verhaeghe, Barkov)

52:29 M. Tkachuk (Verhaeghe, Mahura) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), Korchinski, Murphy (A), Tinordi, Zajcev, Kaiser – Kurashev, Bedard, N. Foligno – T. Raddysh, Athanasiou, Reichel – T. Johnson, Dickinson, Hall – Perry (A), Entwistle, Donato. Sestavy:

Stolarz (Bobrovskij) – Forsling, Ekman-Larsson, Mikkola, Kulikov, Mahura, Balinskis – Rodrigues, Barkov (C), Reinhart (A) – Verhaeghe, Lundell, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Stenlund, Cousins – Lomberg, Lorentz, Lockwood. Rozhodčí: South, Brenk – Gawryletz, Murray Počet diváků: 18 666

New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:4P (1:0, 2:1, 0:2 - 0:1) Góly:

17:40 Dobson (Barzal, Horvat)

24:11 Holmström (Pageau)

27:46 Barzal (Horvat, Pulock) Góly:

28:18 Chatfield (Martinook, J. Staal)

52:19 Orlov (Kotkaniemi, Svečnikov)

55:26 Kotkaniemi (Svečnikov)

61:14 S. Aho II (Nečas, Skjei) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Pulock, Romanov, Dobson, S. Aho I, Mayfield, Bolduc – Barzal, Horvat, Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Engvall – Fasching, Pageau, Holmström – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Sestavy:

Raanta (Andersen) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Skjei, DeAngelo, Orlov – Jarvis, S. Aho II, Svečnikov – Nečas, Kotkaniemi, Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Noesen, Drury, Lemieux. Rozhodčí: StLaurent, McCauley – Tobias, Suchánek. Počet diváků: 17 255.

San Jose Sharks San Jose Sharks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:10 (0:2, 1:5, 1:3) Góly:

28:34 Duclair (Hertl, MacDonald)

49:20 MacDonald (Hertl, Duclair) Góly:

01:30 R. Smith (E. Karlsson, Guentzel)

12:55 R. Smith (M. Pettersson, Rust)

23:21 Guentzel (Rust, P. Joseph)

24:26 Hinostroza

29:12 Malkin (R. Smith, Rakell)

29:27 Letang (Crosby, Rust)

31:53 Nieto (Acciari, Hinostroza)

40:49 Rust (Guentzel, E. Karlsson)

51:02 Malkin (R. Smith, Rakell)

52:10 Guentzel (Rust, Shea) Sestavy:

Blackwood (30. Chrona) – Burroughs, Ferraro (A), Rutta, Ochoťuk, Knyžov, M. Vlasic – Duclair, Hertl (A), Hoffman – Zetterlund, Granlund, Eklund – Kunin, Sturm, Zadina – MacDonald, Carpenter, G. Smith. Sestavy:

Jarry (Hellberg) – Letang (A), Graves, E. Karlsson, M. Pettersson, Shea, P. Joseph – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), R. Smith – Zohorna, Eller, D. O'Connor – Hinostroza, Acciari, Nieto. Rozhodčí: Syvret, Rehman – Gibbons, Kelly Počet diváků: 17 435

Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 3:6 (2:1, 0:1, 1:4) Góly:

09:56 Bjorkstrand (Schultz, Gourde)

16:22 Tolvanen (Gourde, Shore)

58:29 Schwartz (Beniers, Dunn) Góly:

14:00 Pospíšil (Kadri, Dubé)

39:00 Hanifin (Huberdeau, Zary)

41:31 Šarangovič (Zadorov, DeSimone)

44:00 Backlund (Duehr, Greer)

59:12 Backlund

59:39 R. Andersson Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Borgen, Dumoulin, Schultz – Kartye, Beniers, Bjorkstrand – Schwartz, Wennberg, Eberle (A) – Tolvanen, Gourde, McCann – Shore, Bellemare, Yamamoto. Sestavy:

Vladař (Markström) – Weegar, R. Andersson (A), Hanifin, C. Tanev, Zadorov, DeSimone – Huberdeau (A), E. Lindholm, Mangiapane – Zary, Kadri, Šarangovič – Pospíšil, Backlund (C), Coleman – Greer, Dubé, Duehr. Rozhodčí: Hanson, Pollock – Mills, Hunt Počet diváků: 17151

Ottawa Senators Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:6 (1:1, 0:3, 3:2) Góly:

12:58 B. Tkachuk (M. Joseph, Sanderson)

41:17 Giroux (Stützle, Bernard-Docker)

51:08 B. Tkachuk (Norris)

52:14 Batherson (B. Tkachuk, Sanderson) Góly:

17:05 Hedman (Kučerov, Point)

20:32 Point (Kučerov)

24:57 Eyssimont (Cirelli)

38:19 Point (Kučerov)

49:38 Point (Stamkos, Kučerov)

51:25 Kučerov (Barré-Boulet, Hedman) Sestavy:

Korpisalo (25. A. Forsberg) – Sanderson, Hamonic, Chychrun, Bernard-Docker, Kleven, Matinpalo – B. Tkachuk, Stützle, M. Joseph – Kubalík, Norris, Tarasenko – Batherson, Giroux, Kelly – Chartier, MacEwen, Järventie. Sestavy:

J. Johansson (Tomkins) – Hedman, Černák, Sergačjov, D. Raddysh, de Haan, Bogosian – Barré-Boulet, Cirelli, Kučerov – Eyssimont, Point, Hagel – Stamkos, Paul, Sheary – Jeannot, Glendening, Watson. Rozhodčí: Furlatt, Nicholson – McNamara, Barton Počet diváků: 17 387

St. Louis Blues St. Louis Blues : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Góly:

01:22 Kyrou (B. Schenn)

16:38 Thomas (Faulk)

33:03 Saad (Kyrou, B. Schenn)

42:50 Toropčenko (Bučněvič)

45:53 B. Schenn (Kyrou, Saad)

56:00 Kapanen (Thomas) Góly:

04:01 Slafkovský (Newhook, Gallagher)

34:48 Gallagher (Monahan)

58:32 Suzuki (Caufield, Matheson) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko, Leddy, Faulk (A), Krug, Scandella, Tucker – Kapanen, Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), Saad – Vrána, Hayes, Toropčenko – Neighbours, Sundqvist, Blais. Sestavy:

Montembeault (Allen) – Kovacevic, Matheson (A), J. Barron, Guhle, Harris, Xhekaj – J. Anderson, Suzuki (C), Caufield – Newhook, Dvorak, Slafkovský – Gallagher (A), Monahan, Pearson – Armia, Evans, Pezzetta. Rozhodčí: O'Rourke, Kea – Fournier, Toomey

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Góly:

Góly:

14:32 Kempe (Byfield, Gavrikov)

14:50 Kopitar (M. Roy, Byfield)

36:01 Kaliyev (Byfield, Moore)

39:44 Moore (Kaliyev)

46:32 Lizotte (Laferriere) Sestavy:

Petersen (Ersson) – Sanheim, York, Se. Walker, Seeler, Belpedio, Zamula – Atkinson, N. Cates, Tippett – Brink, Laughton (A), Farabee – Foerster, Frost, Konecny – Hathaway, Poehling, Deslauriers. Sestavy:

Talbot (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Laferriere, Dubois, Fiala – Kaliyev, Danault (A), Moore – Lewis, Lizotte, Grundström. Rozhodčí: McIsaac, Schlenker – Hughes, O ́Quinn

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) Góly:

12:05 Marner (Järnkrok, Rielly)

31:22 Matthews (Nylander, Marner)

40:18 Matthews (Marner)

47:26 Matthews (Giordano, Marner) Góly:

16:13 Peterka (Power, V. Olofsson)

26:28 T. Thompson

31:56 J. Skinner (Johnson)

43:11 Greenway (Mittelstadt, Peterka)

52:45 Tuch (Dahlin, Clifton)

58:54 Tuch Sestavy:

Woll (Samsonov) – Brodie, Rielly (A), Klingberg, Giordano, Lajoie, Lagesson – Marner, Matthews (A), Järnkrok – Nylander, Tavares (C), Bertuzzi – Domi, Kämpf, Knies – Reaves, Holmberg, Gregor. Sestavy:

Levi (Luukkonen) – Jokiharju, Dahlin (A), Clifton, Power, E. Johnson, Bryson, Johnson – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – V. Olofsson, Mittelstadt, Peterka – Jost, Greenway, Okposo (C) – Krebs, Girgensons (A). Rozhodčí: Hebert, Lambert – Deschamps, Baker Počet diváků: 18,902

Minnesota Wild Minnesota Wild : New York Rangers New York Rangers 5:4N (0:3, 2:0, 2:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

25:57 Hartman (Mermis, Zuccarello)

26:26 Eriksson Ek (Faber, M. Foligno)

41:41 Zuccarello (Brodin, M. Johansson)

45:20 Rossi (Kaprizov, Boldy)

Boldy Góly:

03:36 Vesey (Pitlick, R. Lindgren)

05:52 Panarin (Trocheck, Lafreniere)

06:53 E. Gustafsson (Cuylle)

46:40 Kreider (Panarin, E. Gustafsson) Sestavy:

Gustavsson (7. M. Fleury) – Brodin, Faber, Middleton, Mermis, Da. Hunt, Addison – Kaprizov, Rossi, Boldy – M. Johansson, Hartman, Zuccarello – M. Foligno, Eriksson Ek, Maroon – Duhaime, Dewar, Lettieri. Sestavy:

Quick (Domingue) – K. Miller, Trouba, E. Gustafsson, R. Lindgren, Z. Jones, Schneider – Kreider, Zibanejad, Kakko – Panarin, Trocheck, Lafreniere – Cuylle, Brodzinski, Wheeler – Pitlick, Bonino, Vesey.