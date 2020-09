NHL se nevrátí v prosinci, ale možná až v březnu a s vakcínou, tvrdí ESPN

ESPN se odkazuje na několik „vysoce postavených osob ve výkonných složkách klubů NHL“. Konkrétní jména neuvádí, pod článek se nicméně podepsal respektovaný novinář Greg Wyshynski.

Zatím oficiálně platí původní plán: hokejisté přijedou do zámoří na tréninkové kempy 17. října, 1. prosince nastoupí k prvním soutěžím duelům.

„Ale to je přespříliš ambiciózní plán. Víme, že situace bude špatná. A představa, že bychom odehráli všech 82 zápasů? Jen sen, to se prostě nestane,“ shodují se zdroje ESPN.

NHL podle nich nezačne dřív než v lednu, menší optimisté tipují spíš únor až březen a zredukovaný počet zápasů na šedesát či sedmdesát. „Kluby totiž potřebují co nejvíce fanoušků v hledišti,“ vysvětluje prezident obchodních operací organizace Anaheim Ducks Aaron Teats.

Komisionář NHL Gary Bettman.

Vstupné tvoří pro kluby nezanedbatelnou část příjmů, z kterých se platí nejen hokejisté, ale i lidé starající se o údržbu haly. I proto šéfové organizací připravují plány, jak se vypořádat s rozpočtem bez platících diváků, či jen s částí.

„Liga pořád věří, že může odehrát kompletní sezonu,“ zopakoval její šéf Gary Bettman hned několikrát v posledních měsících.



Vše by mohla zachránit vakcína, na jaře teoreticky dostupná celé společnosti, alespoň v to podle ESPN vedení klubů NHL doufá. Stejně tak chtějí, aby jejich fanoušci platili vstupné v co nejhojnějším počtu.

„Pro všechny týmy to je kriticky důležitý zdroj příjmů,“ tvrdí Teats.

Když se server The Athletic zeptal epidemiologa Davida Fismana z Torontské univerzity, kdy se fanoušci budou moci na stadiony vrátit, mailem jim odepsal: „Potřebujete vakcínu.“

Start NHL se výrazně dotýká i českých hokejistů. Pokud by se start zámořské sezony opravdu odsunul, někteří jako Zadina, Hronek, David Kaše a další by mohli strávit v české extralize víc než dva měsíce hraním před českými fanoušky.

Jiní - třeba Frolík, Sobotka, Hertl či Šimek - by zase mohli čekat prakticky rok na soutěžní utkání, pakliže se nedokážou kvůli nákladné pojistce domluvit na dočasném angažmá v Evropě.