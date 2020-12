Konec přestupů v dubnu, rozšiřovací draft až v červenci. NHL zná další termíny

To základní už je jasné. Kempy NHL pro mužstva, kterých se play off netýkalo, začnou 31. prosince. Účastníci vyřazovacích bojů zahájí přípravu až 3. ledna.

Samotná liga odstartuje prvními duely 13. ledna 2021 a nabídne zhruba dvě třetiny obvyklého rozpisu (kompletní itinerář každého týmu by za normálních okolností čítal 82 utkání). Základní část skončí až 8. května. Jde o společnou dohodu schválenou Radou guvernérů NHL a také výkonnou radou hráčských odborů NHLPA.



Šibeniční termín pro uzavírání přestupů, takzvaný trade deadline, je letos kvůli posunutému startu ligy posunutý až na 12. dubna. Kluby proto budou mít v základní části maximálně tři měsíce na vylepšení soupisek.



Liga se zároveň dohodla s hráči, že mezi koncem základní části a začátkem bojů o Stanley Cup budou jen dva dny odpočinku. Tentokrát se navíc mění i jindy velmi přísný formát play off.

„Nejlepší čtyři týmy v každé divizi se kvalifikují do play off. První dvě kola budou intradivisionální, přičemž tým na prvním místě bude hrát s týmem ze čtvrtého místa a tým na druhém místě bude v prvním kole čelit týmu na třetím místě. Čtyři týmy, které postoupí z druhého kola do semifinále, budou v základní části nasazeny podle celkového počtu bodů,“ píše se v prohlášení ligy.

Je to logický krok. NHL se snaží dodržet všechny bezpečnostní protokoly, aby mohla v době koronaviru fungovat. Proto volí nejpohodlnější formát nenutící kluby cestovat na delší vzdálenosti a dodržet divizní pořádky.



Šampioni však musejí být známí nejpozději 9. července.



Jenže právě po konci soutěže začne týmům ten opravdový shon. Generální manažeři se s trenéry mužstev musejí do 17. července rozhodnout, které hráče si ponechají na takzvaném protect listu před rozšiřovacím draftem.



V praxi to znamená, že každý klub bude moci napsat na tento seznam určitý počet hráčů, které si ligový nováček Seattle Kraken nebude moci od ostatních týmů stáhnout do své organizace.

A obratem Seattle bude mít čtyři dny na to, aby z listu hráčů dostupných od všech 31 týmů ukázal na ty vyvolené. 21. července potom na slavnostním aktu, jak bývá v NHL dobrým zvykem, oznámí své rozhodnutí.



Jen dva dny nato (23. července) bude všech 32 klubů včetně Seattlu vybírat talenty v prvním kole draftu. O den později se uskuteční druhé až sedmé kolo.

Posledním zásadním termínem v diáři všech manažerů bude 28. červenec. V ten den se očekává obří aktivita klubových bossů, protože liga otevře trh volných hráčů, kde by měla být k mání velká jména.