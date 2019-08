Dva roky do vstupu, Seattle se přesto pilně připravuje na NHL

Dvaatřicátý klub NHL se teprve rodí, oficiálně má zatím jen dva zaměstnance: zmiňovaného Francise, jemuž pomáhá s administrativou sekretářka. Oba sedí ve starém cihlovém domě blízko budoucího stadionu, jenž se rodí ze staré Key Areny.

„Jsme dva a máme kancelář o třech místnostech. To mi přijde skoro až zbytečné,“ usmívá se Francis, který se o budování klubu rozpovídal pro zámořský Sports Illustrated.

Právě on má být základním stavebním kamenem, o nějž mají být opřeny úspěchy klubu. Vzorem je Las Vegas, kterému se vstup do NHL před dvěma lety povedlo náramně: v úvodní sezoně postoupilo do finále Stanley Cupu a strhlo ohromný zájem fanoušků.

Ron Francis byl v červenci jmenován generálním manažerem nováčka NHL ze Seattlu.

Ostatně i proto Francis čerpá inspiraci od manažerského kolegy George McPheeho, jenž stojí za hokejovým zázrakem z nevadské pouště. Není však jediným, bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra z Pittsburghu hned po svém nástupu do funkce neváhal zavolat také Davidu Poilovi, který byl na konci 90. let u toho, když do NHL vstupoval Nashville.



„Chtěl jsem od nich rady a všichni mi řekli to samé: Čeká tě hodně starostí a spousta práce, ale je to krásný proces,“ přibližuje Francis.

Je jasné, že tři kanceláře nově rodícímu celku nebudou stačit. Tým brzy rozšíří další osoby, první na řadě by měl být asistent generálního manažera a několik analytiků. Společně se budou poctivě připravovat na to, aby v červnu 2021 vybrali co nejlepší tým. Právě tehdy se bude konat rozšiřovací draft, na něm si jako nováček soutěže bude moci Seattle vybrat jednoho hráče z každého týmu.

K úspěšným volbám bude potřeba také síť skautů po všech koutech NHL, ale i Evropy. A hodně důležitý bude pochopitelně výběr kouče. I tohle Seattle už řeší, byť má na přípravu vstupu do ligy o rok více času než Las Vegas. „Zabýváme se tím zatím jen okrajově, ale jasno bychom chtěli mít nejpozději do konce roku 2020.“

Jak se staví nový stadion pro hokejový Seattle:

Mnohem aktuálnější je název týmu, se kterým se snadno ztotožní fanoušci. Francis vypráví, že je na stole už jeden favorizovaný návrh (klub jich má zaregistrovaných třináct), ale tyhle starosti jdou mimo něj, byť majitele zajímá jeho názor. Vedení už nyní pořádá pravidelně každý týden setkání s marketingovou agenturou a vše zevrubně probírá. Plán je představit jméno zkraje nového roku.



Samotný Francis řeší spoustu dalších záležitostí, třeba design šaten. „Koukám na plánky trenérské kabiny a všímám si takových detailů, jako že jim tam chybí umyvadlo,“ směje se.

Seattle byl do NHL oficiálně přijatý 4. prosince 2018 a stane se 32. klubem soutěže. Původní termín vstupu v roce 2020 se posunul kvůli delší přestavbě haly, která vyjde na 930 milionů dolarů. Nový tým bude působit v Pacifické divizi, kde nahradí Arizonu - ta se přesune do Centrální.