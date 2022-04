Seattle rozšiřuje vlastnickou strukturu. Podíl má raper i vítěz Super Bowlu

Kolik slavná dvojice ze Seattlu za vlastnický podíl zaplatila, jasné není. Přidala se však k poměrně rozsáhlé skupině podnikatelů, hokejových nadšenců i celebrit.

Většinový majitel David Bonderman zaplatil před rokem 650 milionů dolarů, aby NHL přijala mužstvo pojmenované podle mořské obludy za své. Kromě něj vlastní část klubu rovněž filmový a televizní producent Jerry Bruckheimer, prezident Amazonu Andy Jassi nebo rodina Leiwekeových, která se zároveň angažuje v torontských sportovních klubech.

Oba noví akcionáři mají k městu výrazný vztah. Macklemore, vlastním jménem Benjamin Hammond Haggerty, se v Seattlu narodil. Lynch se na severozápad Spojených států dostal na podzim 2010, kdy jej tamní Seahawks přivedli v rámci výměny v NFL z Buffala.

V noci na úterý už oba společně seděli za mantinelem Climate Pledge Areny a pozorovali, jak Kraken pokořili Ottawu.

„Město Seattle strašně zbožňuju. Všichni se tu o mě vždycky moc starali, teď jim to musím vrátit. Kraken se navíc od prvního dne snaží propojovat jednotlivé komunity, teď můžu mít vliv i já,“ pronesl jeden z nejlepších running backů v historii ligy amerického fotbalu, tedy borců, kteří mají za úkol vzít míč do ruky a uběhnout s ním co největší vzdálenost.

Okamžitě na sebe stihl upozornit, když sedl za volant rolby a bláznivě se proháněl po ledové ploše tréninkové haly. „Koukejte na mě, jak udělám osmičku,“ smál se s vyceněnými zlatými zuby.

„Jen jsme se modlili, aby nám neudělal díru do mantinelu,“ přiznal klubový ředitel Tod Leiweke.

S řízením nejrůznějších vozítek má Lynch mimochodem dostatek zkušeností. Před šestnácti lety fanaticky kličkoval na autíčku s nosítky po hřišti poté, co si jeho univerzitní celek připsal vítězství. O necelé dva roky později však automobilem srazil ženu a od nehody ujel. Na kontě má i zatčení za řízení pod vlivem.

Lynch byl jedním z hostů z řad slavných osobností, které Seattle sezval při příležitosti rozšiřujícího draftu. Když měl fotbalista přečíst z papírku jméno Calleho Järnkroka, jehož si Kraken vybrali, bylo to nad jeho síly. Místo švédského příjmení tak zahlásil „boi boi“ a šikovný centr měl rázem novou přezdívku, která mu už zůstala.

Raper Macklemore zatím s hokejovým prostředím tak spojený není. Plnit by měl speciální funkci: provázat klub s místními umělci. V Climate Pledge Areně totiž probíhají před zápasem, po něm i v jeho průběhu živá hudební vystoupení, což napříč NHL rozhodně není pravidlem.

Zahrát si před sedmnáctitisícovým publikem by mělo pomoci začínajícím kapelám v rozvoji. „Jakmile jste na pódiu, dostáváte příležitost,“ podotýká držitel ceny Grammy. „Díky lidem na tribunách můžete získat novou fanouškovskou základnu. Takovou šanci jen tak někde neobdržíte.“

Macklemora a Lynche pojí přátelství, fotbalista si například v roce 2017 zahrál v hudebním klipu k písni Marmalade. „Umí být přirozený. Navíc je to hodný člověk, stará se o ostatní. A není to jen póza pro média,“ tvrdí Haggerty.

Ostatně s novináři vítěz Super Bowlu nikdy příliš nevycházel. Často na tiskových konferencích během aktivní kariéry odpovídal na veškeré otázky větou, že kdyby se nechtěl vyhnout pokutě, tak tu vůbec není. Teď si užívá novou životní etapu - spoluvlastní klub NHL.