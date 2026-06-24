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Přivítá NHL nový klub? Vedení soutěže zvažuje rozšíření ligy o další tým z Texasu

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  20:31

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL. | foto: AP

Zámořská NHL by se mohla rozrůst o třiatřicátý tým. Rada guvernérů prověřuje možnost rozšířit soutěž o druhý hokejový klub z Texasu. V lize již působí Dallas Stars, další celek by mohl najít působiště v Houstonu, nebo v Austinu. Informoval o tom ligový šéf Gary Bettman.

Před vedením ligy je nyní šestiměsíční proces vyhodnocování možnosti soutěž rozšířit o tým, který by hrál v Houstonu, či Austinu. V obou případech by za projektem stála společnost Friedkin Group amerického obchodníka Dana Friedkina a jeho rodiny.

Cílem průzkumné fáze je určit, které ze dvou texaských měst je jako sídlo klubu NHL vhodnější. Obě podle Bettmana vyžadují výstavbu nové arény. V součtu s poplatkem za rozšíření ligy by to pro majitele vyžadovalo investici ve výši kolem 3,5 miliardy dolarů.

Bettman připomněl, že Dallas Stars nedisponují teritoriální exkluzivitou pro zvažovaný stát. „Myslím, že pro hokej v Texasu by to bylo jedině dobře, kdyby tu byl druhý klub,“ mínil Bettman.

Rada guvernérů jednala i o možnosti návratu NHL do Atlanty či Arizony, ale podle Bettmana je snaha Friedkin Group, která vlastní i fotbalové kluby AS Řím v Serii A a Everton v Premier League, nejdále ze všech.

Od vstupu Seattle Kraken do elitní soutěže před sezonou 2021/22 působí v NHL 32 klubů, po 16 ve Východní i Západní konferenci.

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