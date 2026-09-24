NHL s rozšířením o další tým vyčkává. Bettman: Nelze rozhodnout ze dne na den

„Nejsme v žádném časovém omezení,“ uvedl ligový šéf Gary Bettman po úterním zasedání Rady guvernérů.
Ještě před měsícem jeho zástupce Bill Daly oznámil, že by se působiště dalšího celku, a to v Houstonu, nebo v Austinu, mohlo stihnout přidělit tento rok.
„Nejde o situaci, kdy bychom řekli: ‚Do data X se budeme rozšiřovat, podejte své žádosti.‘ Jedná se o spontánní projevy zájmu – za které jsme vděční,“ nastínil Bettman.
Vedení soutěže se v červnu dohodlo s miliardářem Danem Friedkinem, jehož nabídka na rozšíření v Texasu předčila i možnosti případných návratů do Atlanty či Phoenixu.
Friedkinova společnost Pursuit Sports poté zahájila půlroční průzkumnou fázi, kam sídlo nového mužstva umístit a kde vybudovat novou arénu. V součtu s poplatkem za rozšíření ligy by mělo jít o investici ve výši kolem 3,5 miliardy dolarů.
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NHL už od Friedkina a spol. dostala podrobnější informace. Které ze dvou zmíněných měst je nakonec preferovanou variantou, zatím jasné není. Relativně brzy by však podle vedení soutěže mohly začít klíčové rozhovory mezi oběma stranami.
Avšak původní plán hlasovat o přidání nového mužstva už na prosincovém zasedání NHL se nyní jeví nejasně. Důvodem je mimo jiné i nesouhlas většího počtu majitelů s expanzí – ke schválení je totiž třeba tříčtvrtinová většina, tedy alespoň 24 hlasů.
„Zaujímají vyčkávací postoj, aby viděli, co se prezentuje a jaké jsou výhody a nevýhody. Někteří majitelé si pravděpodobně myslí, že expanze je ta nejlepší věc na světě, jiní si zřejmě říkají: ‚Proč se musíme rozšiřovat?‘“ přiblížil Bettman.
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Ten se řadí mezi zastánce expanze. A to nejen o nový klub z Texasu. Objevily se totiž už také hlasy, že by NHL mohla mít až 36 týmů oproti současným 32.
Liga tak chce využít úspěšného období, kdy především po finanční stránce zažívá nebývalý boom. Rostou hodnoty značek a zisky klubů, zvedají se platové stropy.
Všechny tyto podmínky ke vstupu do soutěže lákají, vůči expanzi se naopak už dříve vymezila početná skupina fanoušků.
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V srpnové anketě pro renomovaný sever The Athletic, které se zúčastnilo více než 20 000 lidí, vyplynulo najevo, že hned 62 % z nich je proti rozšíření ligy na 34 týmů.
Nejde o krátkodobý jev, už o dva roky dříve se vůči nárůstu počtu klubů v anketě vymezilo 63,3 % hlasujících.
Jak se ale ukázalo na příkladech Vegas a Seattlu, pro majitele klubů se jedná o finančně výhodný záměr, který nakonec zřejmě i v následujících letech bude hrát hlavní roli.
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Podobně jako u aktuální situace v Texasu. Jde o druhý největší stát USA, jednu z nejbohatších oblastí, konkrétně Houston je pak čtvrtým nejlidnatějším městem. A navíc by v této části Spojených států mohla vzniknout rivalita s tamním ambiciózním celkem z Dallasu.
Stále platí, že nový účastník by se měl podle plánu NHL objevit poprvé v sezoně 2029/30. Nic by na tom koneckonců neměl překazit ani fakt, pokud se o novém přírůstku nestihne rozhodnout letos.
„Nelze o tom rozhodnout ze dne na den. Vše se vyřeší v časovém horizontu, který bude vyhovovat všem,“ ubezpečil Bettman.