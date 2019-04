Udělejte z Ritticha jedničku! píší v Calgary. Má na to, souhlasí kouč

Po posledním zápase Calgary letošní sezony fanoušci skandovali „Smitty, Smitty!“ Jako by tušili, že to byla jeho derniéra v červeném dresu, všichni na stadionu cítili, že jde o jistou formu loučení.

Sedmatřicetiletý veterán Mike Smith předvedl v play off lepší výkony než v základní části, přesto svému týmu nepomohl přejít přes Colorado. V Calgary na něj vsadili kvůli jeho zkušenostem, teď však podle všeho přichází Rittichův čas.

„Bez urážky, Smitty, ale v nové sezoně by měl být jedničkou Rittich,“ píše v komentáři kanadský novinář Wes Gilbertson z deníku Calgary Sun.

Tento názor ostatně podporuje i tvrzení kouče Billa Peterse, jenž prohlásil: „Ritter (Rittich) je neuvěřitelný kluk se zářivou budoucností. Věřím, že je schopný stát se opravdovým profesionálem pro NHL. Hodně si věří a zaslouženě. Myslím, že má za sebou dobrý rok. Odehrál nejvíc zápasů a těší se, že udělá další krok kupředu.“

Důvodů, proč by měl dostat přednost Rittich, je víc. Především je mladší a vrchol má teprve před sebou. Peters navíc na přímý dotaz místních žurnalistů, jestli má na to stát se jedničkou, odpověděl, že jednoznačně. Jedním dechem však dodal: „Ale dokud to neprokážete a dokud se do té pozice nedostanete, tak se bude každý ptát.“

Samotný Rittich je na pozici gólmana číslo 1 připraven. Jeho kariéra v zámoří má jasně vzestupnou tendenci, každým rokem jeho pozice stoupá a není důvod, aby to takhle nepokračovalo. Už letos svého konkurenta předčil v počtu odchytaných duelů, procentuální úspěšnosti zákroků, průměru inkasovaných gólů a především v počtu vychytaných vítězství.

Všichni si navíc pochvalují jeho povahu. Když v play off skončil na střídačce, tak s úsměvem reagoval: „Mám přece nejlepší místo v celé hale, ne?“

A vypráví: „Když jsem do Calgary přišel, byl jsem prostě šťastný. Mohl jsem sledovat Smitha při tréninku i při zápasech. Pamatuju si ho z mistrovství 2015 v Praze, kdy chytal za Kanadu. Seděl jsem u televize a pozoroval jeho styl a způsob, jakým hraje. Bylo to neuvěřitelné.“

O výborném vztahu Ritticha se Smithem se hovořilo, on sám ho potvrzuje. „Byl jsem do Calgary natěšený kvůli němu a když jsem ho konečně potkal, byl jsem překvapený, jak vysoký je a taky, jak milý chlapík to je. Vždycky byl připravený mi pomoct.“

Smith se netají tím, že by klidně v Calgary zůstal. Po sezoně vykládal, jak je pořád soutěživý a jak pořád touží chytat. Zároveň však uznal, že debata o jeho šancích na setrvání teprve přijde. „Chytat chci já i Ritter. Pro Calgary je dobré mít takový problém,“ uculil se.

Oběma gólmanům končí smlouva. Smith pobíral ročně 5 milionů dolarů, Rittich 800 tisíc. Zatímco Čech je chráněný, zkušenějšího z dvojice si může vybrat kterýkoli jiný tým. Deník Calgary Sun píše: „Je čas udělat z Big Save Davea jedničku.“

Je připravený? „Doufám. Uvidíme, co se v nové sezoně stane,“ reagoval Rittich. A kouč Peters poznamenal: „Pokud se dokážou posouvat on i ostatní hráči, pak se můžeme posunout i jako klub.“