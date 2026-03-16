Gudas: Play off nemáme jisté, ale míříme dobrým směrem. Manažer nás vyslyšel

Jak těžké bylo nastavit hlavu zpátky na NHL po velkém boji s Kanadou na olympiádě?
Bylo to těžké. O to horší, protože si myslíme, že jsme tu šanci vyhrát měli. Sezona NHL se ale zase rozjela tak rychle, že se nedalo nad tím dlouho přemýšlet. Určitě ten první týden, co jsme přiletěli zpátky, jsem to měl pořád před sebou, ale pak už jsme šli zase na trénink a nějak moc času na rozebírání toho zápasu už moc nebylo. Rozhodně to ale mrzí. Byla to jedna z akcí, kde jsme v plné síle nebyli po řadu let. Měli jsme tu šanci je porazit, ale nevyšlo to.
Probírali jste po olympiádě se spoluhráči, kdo měl jaké zážitky?
Určitě ano. Zrovna nedávno jsme měli týmovou večeři. Seděli jsme s Dostym (brankář Lukáš Dostál) u stolu a bavili se jaké to bylo. O atmosféře, co všechno jsme tam prožili, co měli sportovci k dispozici nebo naopak co chybělo. Nebo o ubytování. Bylo tam české patro a další dvě pod námi byli Švýcaři a nad námi zase Turci nebo Rakušané. Takže spíš takovéto zážitky.
Anaheim míří směrem do play off, což by bylo po sedmi letech vůbec poprvé.
Je to skvělé a myslím, že je to výsledek toho, co tým předváděl posledních pár let. Postupně jsme se zlepšovali a už loni jsme od toho byli kousek. Generální manažer udělal nějaké změny. Máme tady i starší hráče. Mladí se všichni zlepšili. Začali jsme vyhrávat zápasy, které jsme v předešlých letech normálně nevyhrávali. Takže je to taková odměna pro všechny ty kluky, co tu odvedli tu práci. Přišla i změna trenéra a jiný herní systém. Všichni jsou nadšení, že máme šanci se dostat do postupových pozic.
Dostál k zákroku Gudase:
Po suspendaci se k celé situaci Gudas odmítl vyjádřit. Svůj pohled na věc, ale poskytl brankář Dostál: „Gudy rozhodně není zákeřný hráč a jsem si stoprocentně jistý, že to takto nechtěl. Šlo o zlomek sekundy a prostě se to stalo. Pro Matthewse je to bohužel obrovská smůla.“
Jak moc byla důležitá právě ta změna trenéra (v květnu 2025 velezkušený Joel Quenneville nahradil Grega Cronina), ale rovněž příchody zkušenějších hráčů?
Určitě roli hrálo obojí. Generální manažer (Pat Verbeek) vyslyšel message od starších kluků v klubu a vedení. Myslím, že je to důležité. Všichni příchozí jsou nadšení, že tady můžou být. Vidí, že tým má budoucnost, že se zlepšuje a stále je na vzestupu.
Z osobního hlediska, pro Vás jako staršího hráče, který delší dobu play off nehrál. Jak moc se na to těšíte?
Ještě nic není jisté, ale míříme dobrým směrem, hrajeme dobrý hokej. Člověk může hrát dlouho, chce-li bůh, ale nedostane každý rok sezonu, kdy může bojovat o Stanley Cup. Takže to rozhodně neberu na lehkou váhu, je to určitě jedna z mých poslednějších šancí. Doufám, že ještě nějaké budu mít. Čím jsem starší, tak tím si to víc cením. A o to víc si myslím, že dokážu pomoct mančaftu.
Co očekáváte od nejnovější posily Johna Carlsona, se kterým se znáte z bývalého angažmá ve Washingtonu. Dá se říct, že Anaheim ulovil nejlepší posilu před uzávěrkou přestupů?
Přesně tak. Máme silné útočníky a teď už i obránce. Je to hráč, který má neuvěřitelný přehled ve hře. Díky němu získáváme dalšího zkušeného kluka, který zvládne hrát dvacet sedm minut za zápas i v tom play off. Je důležité mít hráče, kteří nepanikaří a jsou schopní si odehrát to svoje. Je to skvělé pro celou organizaci. Doufejme, že se mu u nás bude líbit a bude hrát co nejlepší hokej. Když se někomu povede hrát dlouho v jednom klubu, tak nevím, jak rychle dokáže přizpůsobit svůj styl nebo si zvyknout na něco nového. V každém případě je to chytrý hráč se sedmnácti lety v lize. Takže si myslím, že zkušenosti tady promluví a bude na ledě cenným přínosem.
Věděla kabina od generálního manažera, že bude posilovat?
Mluvili jsme spolu vždy před sezonou. Teď naposledy jsme se shodli, že letos to play off už musíme udělat, protože už je to dlouho (Anaheim nehrál v bojích o Stanley Cup sedm let, pozn. red.). Uděláme pro to všechno. Před olympiádou jsme z posledních deseti zápasů prohráli jenom dvakrát. Předtím jsme sice měli i sérii proher, ale po vydařeném vstupu do sezony, takže celkově jsme se dostali do pozice na dobrých příčkách. Po olympiádě jsme se sešli všichni v dobré kondici a formě. Prohráli jsme jen párkrát. Konkurentům v naší divizi se zatím moc nedaří, takže z toho musíme vytěžit, co nejvíc půjde. Do konce základní části zbývá nějakých sedmnáct startů. Když ta šance je, musíme dál bodovat a dostat se na co nejlepší pozice do play off. Výhoda domácího ledu v play off je vždycky taková sladší.
Když zůstaneme u Pacifické divize. Jak výhodné to je, že se konkurenčním týmům jako Vegas či Edmonton nedaří podle jejich představ?
Určitě to pomůže. Ať už v tabulce, tak i našemu sebevědomí. Je to hezké vidět se první v divizi a na nějakém čtvrtém místě celé konference. V posledních pěti, šesti, sedmi letech jsme vždycky figurovali spíše na chvostu a v této fázi sezony jsme většinou spíše hráče prodávali. Takže je to v kabině cítit, že jsme neprodali nikoho a naopak, že jsme posílili. Je to pro nás odměna, co jsme si mohli jako hráči od generálního manažera přát.
Od návratu z olympiády je to poprvé, co jste na tripu v Kanadě. Je to pro vás v něčem jiné?
Úplně stejné jako v jiném městě v USA.
Měl jste někdy možnost navštívit Hockey Hall of Fame v Torontu?
Byl jsem tam, ale to už je nějakých patnáct, šestnáct let. Ještě když jsme hráli Calder Cup, tak jsme tady byli s týmem v té době.
Ke kterému hráči, tedy kromě vašeho otce, jste v mládí vzhlížel?
V oblibě jsem měl Scotta Stevense, pak taky Diona Phaneufa. To byli takoví nejtvrdší hráči v té době, na které jsem koukal, ale nemůžu říct, že jsem byl vyloženě zaměřený na nějakého konkrétního hráče. Sledoval jsem ještě NHL Power Week v Čechách.
Je škoda, že s klubem už není Petr Mrázek, který kvůli zranění sezonu nedokončí. Jste v kontaktu a jak moc týmu chybí?
Rozhodně nám chybí. Je to super parťák do kabiny, super člověk. Když je okolo, tak pomáhá mladším spoluhráčům. Musím ale taky říct, že Ville Husso zastává po povolání jeho pozici stejně dobře. Mráza bohužel musel na operaci a snad se uzdraví do léta, aby mohl být zdravý na příští sezonu. S Dostym si to užívali, že tady mohli být ve třech lidech (trenérem brankářů Ducks je bývalý slovenský gólman Peter Budaj).
Po sezoně Vám končí smlouva, máte už to v hlavě?
Zatím ne. Čím víc plánuju, tím méně mi to vychází, takže zatím spíš uvidím, co přijde.