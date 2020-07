Fandové NHL, přeřiďte budíky. A těšte se i na olympiádu

Že vám úvahy o mimořádném hokejovém spektáklu na zimních hrách v Pekingu 2022 přijdou v současné nevyzpytatelné době scestné? Omyl. Jsou víc než aktuální.

Právě nyní vrcholí vyjednávání o dokončení sezony NHL i o její budoucnosti, kde se řeší i účast borců ze zámoří na nejbližších dvou olympiádách. „Někteří hráči se na ni nikdy nedostanou,“ říká útočník Caroliny Martin Nečas. „Kdyby se to dostalo do kolektivní smlouvy, bylo by to výborné!“

Na tahu jsou nyní samotní hokejisté. Do pátku mohou hlasovat o návrhu, který jim zaslalo vedení NHL. Teď už pomiňme jednotlivé body zajímavého dokumentu jako olympijská vidina nebo zafixované platové stropy. Pokud nastane očekávaná shoda, hokejový cirkus se roztočí zběsilou rychlostí.

V pondělí oficiálně začnou hromadné kempy. Třetí fáze návratu NHL nastane jen pár dní poté, kdy se kvůli covidu a nakažené trojici hráčů uzavřelo tréninkové středisko obhájců titulu ze St. Louis. Dohromady testy za poslední měsíc dobrovolných tréninků odhalily 23 infikovaných hokejistů.

Přesto vše dál spěje k restartu, ostatně po středečním tréninku St. Louis už i brankář Jake Allen stanici TSN hlásil: „Nemůžeme plýtvat časem. Musíme být připravení!“

26. července se 24 týmů začne přesouvat do Toronta a Edmontonu. Původně předpokládané Las Vegas vypadlo z plánů kvůli nárůstu případů koronaviru. Vedení NHL také strašila představa, že noční lákadla představují pro flámující hokejisty vyšší riziko nákazy. 1. srpna hned 16 mančaftům začne předkolo upraveného play off. 20. září odstartuje finále Stanley Cupu. Vše musí komisař NHL Gary Bettman ještě oficiálně posvětit, data se mohou lehce měnit.

Už nyní ale hokejoví nadšenci z Evropy mohou rozklíčovat jasný vzkaz - přeřiďte si budíky a biorytmy!

David Pastrňák

Blíží se hokejový maraton, který znají třeba tenisoví fandové při úvodních kolech grandslamů. Zápasy budou v kanadských městech začínat ve 12.00, 16.00 a 20.00. S časovými posuny to znamená, že se doma v obýváku posadíte v šest vpodvečer k televizi a můžete NHL hltat až do sedmi do rána. A pozor, v play off se navíc může nekonečně prodlužovat!

Kvůli královské zábavě budou hokejisté denně testováni, každý bude bydlet v samostatném hotelovém pokoji, až do konferenčních finále zůstanou bez rodin. Pokud nebudou trénovat, hrát nebo jíst, musí dodržovat rozestupy a nosit roušky. Nové majitele Stanley Cupu pozná NHL nejpozději 2. října, což je přesně rok od začátku sezony. Už nyní je zřejmé, že podivnější ročník NHL dlouho nepamatuje.