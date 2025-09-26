Premium

Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:27aktualizováno  7:45
V šesti čtvrtečních přípravných zápasech hokejové NHL se představila v součtu čtveřice českých gólmanů. Michal Postava v premiérovém startu za Detroit pomohl k výhře 5:2 nad Buffalem, David Rittich se podílel na úspěchu Islanders 5:4 nad Rangers a naopak neúspěchy neodvrátily výkony Dana Vladaře z Philadelphie a Vítka Vaněčka z Utahu.

David Kämpf v přípravném utkání rozehrává puk. | foto: Reuters

Po skvělých výkonech v dresu brněnské Komety v české extralize si Michal Postava v létě vysloužil v zámoří dvouletou smlouvu od Detroitu a ve svém prvním startu v novém dresu hned ukázal kvality.

V polovině řádné hrací doby nahradil zkušenějšího kolegu Cama Talbota a pochytal všech zbývajících 10 střel soupeře. Red Wings tak i díky jeho bezchybnému výkonu zvítězili 5:2. Mezi střelce se zapsali i kapitán týmu Dylan Larkin či elitní obránce Moritz Seider. Za Buffalo v obraně nastoupil talentovaný Radim Mrtka (17:57, +/-: 0, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Příprava NHL
26. 9. 2025 4:10
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 3:2P (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Góly:
50:18 Eichel (Marner, Barbashev)
56:16 Eichel (Barbashev, Theodore)
63:04 Theodore (Eichel)
Góly:
15:21 Guenther (Peterka, Cole)
21:05 Guenther (Hayton, Smiashev)
Sestavy:
Hill (Whitehead) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Kmec, Davies – Barbashev, Eichel (A), Marner – Howden, Sissons, Kolesar – Holtz, Šapovaliv, Røndbjerg – Uronen, Schwindt, Reinhardt.
Sestavy:
Vaněček (Villalta) – Smiashev, Durzi (A), Cole (A), Schmidt, Määttä, DeSimone – Peterka, Hayton, Guenther – Carcone, Schmaltz (A), But – Tanev, Stenlund, Yamamoto – McCartney, Smith, Douglas.

Rozhodčí: Hanson, Betker – Flemington, Mahon

Počet diváků: 17383

Příprava NHL
26. 9. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Góly:
18:56 Rossi (Boldy, Johnson)
19:06 Rossi (Boldy, Faber)
Góly:
36:17 Johnston (Bourque, MacDonell)
40:33 Johnston (Hryckowian)
49:19 Hryckowian
53:53 Bourque (Johnston, Kyrou)
58:53 Kolyachonok (Becker, Hyry)
Sestavy:
Wallstedt (32. Hlavaj) – Buium, Faber, Middleton, Jiříček, Johnson, Gleason – Kaprizov, Rossi, Boldy – Ohgren, Jurov, Tarasenko – Jones, Haight, Hinostroza – Heidt, Marek, Leason
Sestavy:
Desmith (Tiefensee) – Bischel, Petrovic, Kyrou, Bertucci, Kolyachonok, Ljibuškin – Bäck, Bastian, Faksa, Blackwell, Bourque, Hyry, MacDonell, Hryckowian, Becker, Johnston, Stranges, Erne

Rozhodčí: MacPhee, Lee, Fournier, Marquis

Příprava NHL
26. 9. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly:
08:11 Cristall (Lapierre, Chisholm)
29:10 Mirošničenko (Strome, Sandin)
31:13 Milano (Iorio, Lapierre)
41:07 McMichael
58:57 Milano (Lapierre, Frank)
Góly:
35:51 Gaucher (Abols, Ginning)
Sestavy:
Stevenson (Lindgren) – Iorio, Roy, Sandin, Chisholm, Mcllrath, Gucciardi – Leonard, Milano, D. Strome, A. Protas, McMichael, Cristall, Lapierre, Sourdif, Frank, I. Protas, Mirošničenko, M. Strome.
Sestavy:
Vladař (21. Kolosov) – Grans, Zamula, York, Ginning, Juulsen, Gilbert – Konecny, Kaplan, Luchanko, Abols, Bump, Cates, Grebenkin, Deslauriers, Barkey, Nesbitt, Tippett, Gaucher.

Rozhodčí: B. Blandina, B. Halkidis – T. Hughes, D. Kelly

Příprava NHL
26. 9. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)
Góly:
16:26 Matheson (Suzuki, Caufield)
25:08 Laine (Demidov, Mešár)
Góly:
04:35 Laughton
13:15 Laughton (McMann, Maccelli)
16:56 McMann (Benning, Maccelli)
28:32 Lorentz (Laughton, Thrun)
30:09 Lorentz (Laughton)
45:03 Benning (Lorentz, Cowan)
52:23 Tverberg (Myers)
Sestavy:
Montembeault (41. Fowler) – Dobson (A), Matheson (A), Reinbacher, Del Gaizo, Clurman, O’Rourke – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Demidov, Dach, Laine – Mešár, Rohrer, Roy – Davidson, F. Xhekaj, Tuch.
Sestavy:
Hildeby (Peksa) – Myers, Mermis, Thrun, Rifai, Benning, Webber – Cowan, Laughton (A), Lorentz (A) – Maccelli, Kämpf (A), McMann – Lettieri, Quillan, Joshua – Tverberg, Groulx, Pezzetta.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Justin Kea. Čároví: Jonny Murray, Jeremy Faucher

Počet diváků: 20962

Příprava NHL
26. 9. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 4:5 (3:2, 1:0, 0:3)
Góly:
15:02 Trocheck (Fox, Lafrenière)
17:21 Othmann (Morrow, Sheary)
17:33 Berard (Laba, Sheary)
30:17 J.T. Miller (Trocheck, Zibanejad)
Góly:
14:23 Veremyev (Day)
14:46 Ch. Terry (Pelech, Jefferies)
46:59 Berg (Jefferies)
55:22 Veremyev (Berg, Maggio)
56:14 Palmieri (Pelech)
Sestavy:
Quick (41. Garand) – Soucy, Fox, M. Robertson, Borgen, Pouliot, Morrow – Perreault, J.T. Miller (C), Zibanejad (A) – Othmann, Trocheck (A), Lafrenière – Berard, Laba, Sheary – Edström, Roobroeck, Rempe.
Sestavy:
Rittich (41. Högberg) – Pelech, Pulock, George, A. Boqvist, Mitchell, Day – Heineman, C. Ritchie, Palmieri – MacLean, Pageau, Holmström – Ch. Terry, Highmore, Jefferies – Veremyev, Berg, Maggio.

Rozhodčí: Luxmore, Sullivan – Cormier, MacPherson

Počet diváků: 17246

Příprava NHL
26. 9. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly:
05:39 Appleton (Copp)
09:04 Brandsegg-Nygård (Sandin-Pellikka, Danielson)
30:04 Larkin (Bernard-Docker, Raymond)
32:35 Seider (Söderblom, Truscott)
38:23 Copp (Raymond)
Góly:
06:23 Ostlund (Doan, Quinn)
26:59 Doan (Quinn, Ostlund)
Sestavy:
Talbot (32. Postava) – Chiarot, Seider, Johansson, Sandin-Pellikka, Bernard-Docker, Truscott – Raymond, Larkin, Finnie, Copp, Appleton, Rasmussen, Brandsegg-Nygård, Danielson, Mazur, Lombardi, Söderblom, Kasper
Sestavy:
Georgijev (Levi) – Power, Kesselring, Jones, Mrtka, Metsa, Rathbone – Quinn, Kozak, Doan, Malenstyn, Krebs, Danforth, Rosen, Fiddler-Schultz, Ostlund, Helenius, Wahlberg, Dunne

Rozhodčí: Sandlak, Markovic – Cherrey, Blujus

Počet diváků: 16347

Výsledky

