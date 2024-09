Debut Utahu, Buffalo nastoupí v Mnichově. NHL ožije přípravnými duely

Souhrn přípravných zápasů NHL sobota 21. září

Buffalo - Pittsburgh, Dallas - St. Louis, Winnipeg - Minnesota neděle 22. září

Florida - Nashville, Washington - Philadelphia, Boston - Rangers, Florida - Nashville, Edmonton - Winnipeg, New Jersey - Islanders, Toronto - Ottawa, Utah - St. Louis, San Jose - Vegas, Seattle - Calgary pondělí 23. září

Buffalo - Columbus, Montreal - Philadelphia, Edmonton - Calgary, Colorado - Dallas, Calgary - Edmonton, Utah - Los Angeles úterý 24. září

Pittsburgh - Buffalo, Tampa Bay - Carolina, Montreal - New Jersey, Rangers - Islanders, Ottawa - Toronto, Boston - Washington, San Jose - Anaheim, Vancouver - Seattle středa 25. září

Columbus - St. Louis, Tampa Bay - Florida, New Jersey - Washington, Chicago - Detroit, Winnipeg - Edmonton, Dallas - Minnesota, Vancouver - Calgary, Vegas - Los Angeles čtvrtek 26. září

Rangers - Boston, Ottawa - Buffalo, Toronto - Montreal, Philadelphia - Islanders, Anaheim - San Jose pátek 27. září

Mnichov - Buffalo, Detroit - Chicago, Washington - Columbus, Carolina - Florida, Tampa Bay - Nashville, Islanders - New Jersey, Dallas - Colorado, Minnesota - Winnipeg, Vegas - Utah, Seattle - Vancouver sobota 28. září

Los Angeles - Anaheim, Philadelphia - Boston, Columbus - Buffalo, Florida - Carolina, Detroit - Pittsburgh, Montreal - Toronto, St. Louis - Chicago, Nashville - Tampa Bay, Edmonton - Seattle, Calgary - Vancouver neděle 29. září

Minnesota - Dallas, Ottawa - Pittsburgh, Colorado - Utah pondělí 30. září

Buffalo - Detroit, New Jersey - Rangers, Islanders - Philadelphia, Florida - Tampa Bay, Columbus - Washington, Calgary - Seattle, Edmonton - Vancouver, Anaheim - Los Angeles úterý 1. října

Pittsburgh - Detroit, Rangers - New Jersey, Montreal - Ottawa, Boston - Philadelphia, Minnesota - Chicago, St. Louis - Columbus, Colorado - Vegas, San Jose - Utah středa 2. října

Tampa Bay - Florida, Carolina - Nashville, Winnipeg - Calgary, Seattle - Edmonton, Anaheim - Utah čtvrtek 3. října

Philadelphia - New Jersey, Columbus - Pittsburgh, Detroit - Toronto, Los Angeles - Boston, St. Louis - Dallas, Vegas - Colorado pátek 4. října

Pittsburgh - Columbus, Islanders - Rangers, Detroit - Ottawa, Carolina - Tampa Bay, Chicago - Minnesota, Calgary - Winnipeg, San Jose - Anaheim, Vancouver - Edmonton sobota 5. října

Washington - Boston, Nashville - Carolina, Toronto - Detroit, Ottawa - Montreal, Utah - Colorado, Los Angeles - Florida, Chicago - St. Louis, Vegas - San Jose