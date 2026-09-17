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Zlatá žíla pro mladé. Kalkulovaná sázka, či neuvážený risk? V NHL řeší platový trend

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  9:29
Americký útočník Ryan Leonard v dresu Washingtonu.

Americký útočník Ryan Leonard v dresu Washingtonu. | foto: Nick WassAP

Ryan Leonard z USA střílí na rakouského gólmana Tolvanena.
Ryan Leonard z USA po jeho druhém gólu do maďarské brány.
Americký útočník Ryan Leonard vyváží puk z obranného pásma.
Ryan Leonard se tlačí k brance přes Setha Jarvise z Caroliny.
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V Buffalu zatím stihl osmašedesát utkání. Posbíral třiadvacet bodů. Na hokejistu narozeného v roce 2004 solidní rozjezd, ovšem nikoliv zázračný. Jak je tedy možné, že Noah Östlund dostal osmiletý kontrakt za 52,8 milionu dolarů? Odpověď hledejte v trendu, který NHL zastihl krátce před novou sezonou.

„Jako bychom zažívali podpisovou horečku a nastupující generace hráčů narazila na zlatou žílu,“ vyťukal na sociální síť X přední zámořský novinář Chris Johnston ze stanice TSN.

Že se mezi hokejovou elitou v uplynulých dnech rozdávaly nemalé finanční obnosy nepříliš známým mladíkům, kteří si ještě nevybudovali tak zářné renomé, má své opodstatnění.

O půlnoci z úterý na středu vypršela kolektivní smlouva mezi vedením soutěže a hráčskou asociací (NHLPA), jedním z hlavních bodů nové dohody je zkrácení maximální délky kontraktu z osmi let na sedm.

Jak vidno, především agenti chtěli některá jednání popohnat a dotáhnout je ještě během platnosti starých pořádků.

Nešlo pouze o Östlunda. Washington si pojistil Ryana Leonarda (na 8 let s ročním platem 10,5 milionu dolarů), navíc z něj udělal nejlépe placeného hráče týmu.

„Má obrovský potenciál, ale potrvá, než dosáhne výkonnostního vrcholu. Jsme přesvědčeni, že jsme mu tímto krokem poskytli příležitost k rozvoji,“ vysvětlil Chris Patrick, generální manažer Capitals.

Ryan Leonard z Washingtonu v utkání s Bostonem.

Bobby Brink (Philadelphie) se snaží prchnout Zeevu Buiumovi (Vancouver).

Štědrou odměnu dopřál také Justinu Sourdifovi (8x6,35), jen navázal na dřívější nové kontrakty Zeeva Buiuma ve Vancouveru (8x9,38) nebo Villeho Koivunena v Pittsburghu (8x4).

Co mají všichni společné? O počátečním rozkoukávání a zvykání si v NHL už byla řeč, přidejme také talent, věk mezi 20 a 25 lety a fakt, že si na tučnou odměnu přijdou hned po vypršení nováčkovské smlouvy.

„Ještě nedávno by si museli počkat skoro až ke třicítce, ale časy se mění,“ napsal pro The Athletic novinář James Mirtle.

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A skutečně. Rychle rostoucí platový strop, který se aktuálně drží na 104 milionech dolarů a za pět let může dle odhadů vystoupat až na 150, takovým případům nahrává.

Manažery zároveň ponouká k tomu, aby svým hráčům nabídly podmínky, které se na první pohled mohou zdát přemrštěné.

Pro někoho kalkulovaná sázka.

Pro jiné neuvážený risk, hazard.

Výsledek se těžko predikuje. Liší se případ od případu, záleží na všemožných okolnostech. Ale není náhoda, že k podpisu sedmi z patnácti nejvyšších smluv udělených hokejistům s méně než 100 starty v NHL došlo v posledních čtrnácti měsících.

Odvaha se manažerům, ať už v uvedeném období nebo dříve, náramně vyplatila, můžeme jmenovat pár příkladů.

Produktivní křídlo Boldy (7x7) a spolehlivý bek Faber (8x8,5) z Minnesoty, kanonýr Guenther z Utahu (7x7,14) nebo všestranný zadák Sanderson z Ottawy (8x8,05)...

Bavíme se o hvězdách NHL, olympionicích, na jejichž kontrakty lze zpětně nahlížet jako na mistrně naplánované a precizně provedené hokejové krádeže.

Zdravě nastavenou platovou politiku budují třeba v Montrealu, kde ani ty největší opory v čele se Suzukim, Caufieldem, Děmidovem či Hutsonem neberou přes deset milionů ročně. I proto se očekává, že se v NHL dlouhodobě usadí na špici.

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Velmi podobně funguje i Carolina, držitel Stanley Cupu z minulé sezony, kde si nejvíc vydělá první centr Aho (9,75 milionu dolarů ročně).

„Vždycky záleží, jestli jsou mladí hráči ochotní se zavázat ke garantovanému výdělku,“ poznamenal Johnston.

Může se stát, že později litují a říkají si: Kdybych počkal o něco déle, mohl jsem si přijít ještě na lepší peníze! Ale najdou se i případy, kdy hokejisté ustrnou, nezlepšují se a stanou se pro týmy finanční přítěží.

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Překvapí, pokud do této kategorie zapadne také Leonard, osmička draftu 2023 a s Američany dvojnásobný zlatý medailista z mistrovství světa juniorů, jenž má ze čtyřiaosmdesáti duelů v NHL bilanci 21+25.

Washington se na něj nebojí dlouhodobě sázet. Podobně jako Vancouver na Buiuma, také Östlund by měl v nadějném výběru Buffala udělat další krok.

Teprve se ukáže, zda se týmům částečně riskantní investice vrátí. Za pokus to ale stojí, současná NHL k takovým krokům stále více vybízí.

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