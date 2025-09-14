Premium

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Connor McDavid (97) z Edmonton Oilers se raduje z gólu. | foto: Perry NelsonReuters

Karel Knap
V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský premiér. Rus Kaprizov údajně odmítl v Minnesotě 128 milionů dolarů. V Coloradu se vartuje na podpis beka Makara, od něhož se patrně odvine další ligové působení českého útočníka Nečase.

Z borců, jimž v létě 2026 skončí smlouvy, by se dal postavit naprosto skvostný tým. Podle pravidel už od července si smějí ve svých klubech prodloužit angažmá, pravděpodobně za podstatně vylepšených podmínek.

Nabízí se jim jedinečná příležitost, neboť mzdové stropy v soutěži rychle stoupají, a tak si bez uzardění žádají o přidání.

Volnými hráči bez omezení by se mohli stát Connor McDavid z Edmontonu, Kirill Kaprizov z Minnesoty, Jack Eichel z Las Vegas, Artěmij Panarin z New York Rangers, Cale Makar a Martin Nečas z Colorada, Jason Robertson z Dallasu nebo Adrian Kempe z Los Angeles.

Každý z nich by na trhu přivábil hordu zájemců. Jejich současní zaměstnavatelé se je snaží udržet. Ani jeden však zatím na jejich nabídky nekývl.

Connore, v nadcházejícím rozpočtu uděláme cokoliv, abychom pohár přivezli zpátky do Kanady.

Mark Carneykanadský premiér

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

V zákulisí NHL se už v září schyluje ke zvlášť štědré nadílce. Hvězdy vyhlížejí gigantické balíky peněz. Nejen Edmonton napjatě sleduje, jak se rozhodne božský McDavid. Mluvil o tom i kanadský...

14. září 2025

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Fleury se ve čtyřiceti vrací do Pittsburghu. Aby v jeho dresu ukončil kariéru

Čtyřicetiletý hokejový brankář Marc-André Fleury se s kariérou symbolicky rozloučí v dresu Pittsburghu, se kterým třikrát získal Stanley Cup. Legendární Kanaďan oznámil po sezoně odchod do hokejového...

13. září 2025  20:57

Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

Liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach utrpěl v pátečním utkání 2. kola extraligy po nárazu do mantinelu poranění páteře a po chirurgickém zákroku jej čeká blíže nespecifikovaná pauze. V...

13. září 2025  14:52

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

V čase 51:05 šikovně tečoval střelu od modré a třetím gólem dokonal parádní obrat hokejistů Liberce v domácí bitvě s Pardubicemi. Útočník Adam Musil se výrazně zasloužil o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

Hokejisté Jihlavy vyhráli v předehrávaném utkání druhého kola první hokejové ligy na ledě Zlína 4:3. Rozhodující gól vstřelil Lotyš Edgars Kulda dvě minuty před koncem, třemi asistencemi se na výhře...

12. září 2025,  aktualizováno  23:36

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s...

12. září 2025  22:38

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

