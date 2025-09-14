Z borců, jimž v létě 2026 skončí smlouvy, by se dal postavit naprosto skvostný tým. Podle pravidel už od července si smějí ve svých klubech prodloužit angažmá, pravděpodobně za podstatně vylepšených podmínek.
Nabízí se jim jedinečná příležitost, neboť mzdové stropy v soutěži rychle stoupají, a tak si bez uzardění žádají o přidání.
Volnými hráči bez omezení by se mohli stát Connor McDavid z Edmontonu, Kirill Kaprizov z Minnesoty, Jack Eichel z Las Vegas, Artěmij Panarin z New York Rangers, Cale Makar a Martin Nečas z Colorada, Jason Robertson z Dallasu nebo Adrian Kempe z Los Angeles.
Každý z nich by na trhu přivábil hordu zájemců. Jejich současní zaměstnavatelé se je snaží udržet. Ani jeden však zatím na jejich nabídky nekývl.
Connore, v nadcházejícím rozpočtu uděláme cokoliv, abychom pohár přivezli zpátky do Kanady.