Čtyři týmy, jen dvě místa. Západ nabízí před play off NHL napínavou koncovku

Samozřejmě, některé kluby by připravilo o postup do play off jen obrovské selhání. Šestice Vegas, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Edmonton a Colorado účast v bojích o Stanley Cup zřejmě nemine, definitivní jistotu ovšem stále nemá nikdo z nich.

To Carolina mohla ve čtvrtek večer slavit. Ačkoliv prohrála doma s Rangers, díky výhře Toronta na Floridě si už účast v letošním play off matematicky zajistila.

O Stanley Cup si zahraje popáté za sebou, počtvrté u toho bude také český útočník Martin Nečas.

Po Bostonu jsou tak Hurricanes druhým týmem, který se může v klidu připravovat na vrchol sezony.

Takový luxus nemá na západě zatím žádný z klubů, nejblíže k jistotě postupu má Vegas, které s 96 body vede tabulku konference. Přitom v rámci celé NHL v procentuálním zisku bodů ze zápasů stojí až za čtveřicí z východu (Boston, Carolina, New Jersey, Toronto).

Až pak následuje už zmíněná zbývající pětice. Další pozice zůstávají otevřené.

Seattle je aktuálně sedmý, na devátý Nashville drží šestibodový náskok, ovšem právě na ledě Predators v noci ze čtvrtka na pátek prohrál po nájezdech.

V poslední době se mu nedaří, vyhrál jen dvě utkání ze sedmi, a to navíc pokaždé v prodloužení. Strmě spadl z boje o čelo do honěné o postup. V sobotu ho čeká další důležitý duel v Nashvillu, který jasně napoví, jestli přímým konkurentům odskočí, nebo naopak k postupové hraně opět o něco blíže sklouzne.

„Musíme rychle obrátit list a podívat se na to, jak bychom mohli hrát lépe. Čeká nás velmi podobný boj jako další týmy, které tvrdě bojují o každý bod,“ ví trenér Seattlu Dave Hakstol.

Jediný bod za Seattlem se nachází Winnipeg, který odehrál o dvě utkání více. V situaci je ovšem podobné, ještě v únoru patřil k nejlepším týmům v Západní konferenci, nyní drží poslední postupovou příčku do play off.

Těsná výhra v nájezdech v polovině února právě nad Seattlem jako by odstartovala trápení kanadského klubu. Z devatenácti následných zápasů vyhrál jen sedmkrát, paradoxně proti silným celkům, jako jsou Rangers, Edmonton, Tampa nebo Florida.

„Musíme najít ztracenou formu. Teď už zase hrajeme dobře, takže můžeme být šťastnější,“ řekl po poslední výhře Jets v Anaheimu útočník Adam Lowry.

Adam Lowry se raduje z gólu do sítě Lukáše Dostála.

V nejdůležitější fázi sezony se trápí hlavně opory týmu, třeba ofenzivní hvězda Kyle Connor vstřelil v posledních dvanácti zápasech jen jediný gól, Blake Wheeler si zase za deset mačů připsal jen pět bodů, Mark Scheifele dokonce ještě o jeden méně.

Jets aktuálně oblétávají Kalifornii, uspěli v Anaheimu a čekají je ještě zápasy v Los Angeles a San Jose. Pak se přesunou domů, kde sehrají pět utkání mimo jiné také s přímými konkurenty Nashvillem a Calgary.

Právě na úkor Nashvillu můžou postoupit jako poslední tým do play off. Predators by tím zastavili aktivní sérii účasti ve vyřazovacích bojích, kterou drží od sezony 2014/15. Během ní došli jednou do finále, kromě toho ovšem vyhráli jen dvě série.

Základní část se jim dlouho nevedla, proto při uzávěrce přestupů zaujali postavení prodávajícího. Rozloučili se se čtveřicí opor, do Edmontonu vyměnili obránce Mattiase Ekholma, do Pittsburghu Mikaela Granlunda, do Tampy Tannera Jeannota, a dokonce do Winnipegu Nina Niederreitera.

Přesto všechno živí šance na postup, zpětně se tak může zdát počínání při uzávěrce přestupů lehce ukvapené, na druhou stranu vedení Nashvillu nemohlo předpovídat, že se zaskakující mladíci tak rychle otrkají a prohrají z jedenácti zápasů jen tři v základní hrací době.

Mladík Phillip Tomasino rozhodl nájezdovou bitvu mezi Nashvillem a Seattlem, když překonal Joeyho Daccorda.

„Musíme vyhrávat. Máme k dobru pár zápasů, v těch musíme uspět. To je základ. Máme to ve svých rukách,“ řekla opora týmu Matt Duchene.

Na Winnipeg sice Nashville ztrácí pět bodů, odehrál ovšem jen 70 zápasů, kdežto Jets už 73. Pokud ve všech třech Predators uspějí, kanadského soka v tabulce přeskočí.

Podobná slova jako Duchene volil ve středu také český brankář Dan Vladař, přestože se s Calgary nachází ve značně ponurejší pozici.

„Pořád to máme ve vlastních rukou,“ řekl po výhře v Anaheimu. Jenže o dva dny později Flames prohráli doma s Vegas, zatímco Winnipeg i Nashville uspěly. A rázem ztrácí už šest bodů.

Calgary musí doufat v zaváhání týmů nad ním, jinak se ho play off týkat nebude. Seattle, Winnipeg i Nashville mají větší šance.

Postoupit mohou ovšem jen dva z nich.