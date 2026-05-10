Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Autor: ,
  7:03
Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem ani ve čtvrtém utkání 2. kola play off NHL nestačila na Carolinu 2:3 v prodloužení. Hurricanes tak zůstávají ve vyřazovacích bojích neporažení, především však ovládli sérii s Flyers 4:0 a jsou ve finále Východní konference. Vladař zapsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play off neuspělo, stále ale vede 2:1 na zápasy. Martin Nečas nebodoval.
Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po vypadnutí z play off. | foto: AP

Flyers přitom před domácími diváky začali dobře, když je na konci 8. minuty poslal do vedení poprvé v play off přesně mířící Tyson Foerster.

Jenže Hurricanes dokázali otočit vývoj zápasu na svou stranu. Po polovině druhé třetiny srovnal na 1:1 Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře se sedmi góly jeden ze dvou nejlepších střelců letošních bojů o Stanleyův pohár Logan Stankoven.

Klub z Pensylvánie si prodloužení vynutil brankou, která padla o devadesát devět sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump.

Carolinu pak do finále Východní konference poslal po necelý šesti minutách prodloužení podruhé v zápase úspěšný Blake. Střelecký pokus dvaadvacetiletého Američana doskákal za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou.

Jackson Blake z Caroliny posílá puk přes obránce Philadelphie Rasmuse Ristolainena mezi lapačku a masku Dana Vladaře, a zařizuje tak Hurricanes výhru v prodloužení.

Hokejisté Hurricanes tak zvládli všech osm zatím odehraných duelů v play off, což se jim podařilo jako prvnímu týmu NHL od roku 1987, kdy se vyřazovací část hraje kompletně na čtyři vítězná utkání.

Za první výhrou v sérii proti Avalanche nasměřovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a obránce Brock Faber (1+2), skvělý výkon v brankovišti předvedl i Švéd Jesper Wallstedt.

Wild rozhodli o výsledku už během první poloviny zápasu, kdy soupeři z Denveru dali tři góly.

Rodák z Nového Města na Moravě Nečas odehrál ze všech forvardů Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku, dva hity, hodnocení účasti na ledě minus jedna a nebodoval.

Výsledky

NHL
10. 5. 2026 3:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly:
15:11 Kaprizov (Faber, Q. Hughes)
16:44 Q. Hughes (Zuccarello, Kaprizov)
24:23 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
33:31 Faber (Tarasenko, McCarron)
59:56 Boldy (Faber)
Góly:
33:11 MacKinnon (Landeskog, Kadri)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, M. Johansson – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Sestavy:
Wedgewood (25. Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – N. Roy, Kadri, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Thomas John Luxmore – Scott Cherrey, Jesse Marquis

Počet diváků: 19236

Stav série: 1:2

NHL
10. 5. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
07:50 Foerster (Zegras, Martone)
45:52 Bump (Konecny, Dvorak)
Góly:
32:35 Blake (K. Miller, Hall)
44:13 Stankoven (Hall, Blake)
65:31 Blake (Hall, Jaccob Slavin)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Bonk – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Zegras, Martone – Grundström, Barkey, Luchanko – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Lambert, McCauley – Fornier, MacPherson

Počet diváků: 19394

Stav série: 0:4

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

9. května 2026  19:48

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

9. května 2026  11:45,  aktualizováno  18:41

Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu.

Hrál povedený zápas, blýskl se dvěma body. V klíčové situaci ale útočník David Tomášek sehrál negativní roli. Vítězný gól Finů v sobotním utkáním Švédských her (2:3) sledoval český hokejista z...

9. května 2026  17:53

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

9. května 2026  13:44

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš...

9. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:59

Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O'Reillyho

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v...

8. května 2026  22:13

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL získá jeden z trojice nejvíc bodujících hokejistů Connor McDavid, Nathan MacKinnon, nebo Nikita Kučerov. Všichni už prestižní cenu v minulosti získali,...

8. května 2026  20:04

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

8. května 2026  18:12

Kladno má čtvrtou posilu, po čtyřech letech se vrací z Litvínova útočník Hlava

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Hokejové Kladno představilo už čtvrtou posilu pro příští extraligovou sezonu. Staronovým Rytířem je Nicolas Hlava, jedenatřicetiletý útočník se vrací do desátého týmu letošní nejvyšší soutěže po...

8. května 2026  14:50

Bezradní soupeři, legendy na dosah. Co stojí za perfektní bilancí Caroliny?

Hokejisté Caroliny se radují z gólu ve třetím utkání série play off proti...

Zatím působí zcela suverénně. Neohroženě, nezastavitelně. „Zkrátka hrajeme náš hokej,“ pokývl hlavou kapitán Jordan Staal po vítězství 4:1 ve Philadelphii. Pro Carolinu už sedmém ze sedmi zápasů v...

8. května 2026  13:14

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni...

8. května 2026  10:56

