Ruská hvězda mění v NHL dres. Opora Rangers Panarin se stěhuje do Los Angeles

  22:09
Ruský hokejový útočník Artěmij Panarin bude v NHL nově hrát za Los Angeles, které jej získalo z New Yorku Rangers. Opačným směrem putují nadějné křídlo Liam Greentree a podmíněná volba ve třetím kole draftu. Informoval o tom server ESPN.
Čtyřiatřicetiletý Panarin odehrál za Rangers téměř sedm sezon a dlouhodobě byl nejproduktivnějším hráčem slavného klubu. V tomto ročníku zaznamenal v 52 zápasech 59 bodů za 19 gólů a 38 asistencí. Celkem v NHL odehrál 804 utkání a nasbíral 927 bodů (321+606).

Panarinovi, jenž před Rangers nastupoval za Chicago a Columbus, v létě vyprší sedmiletá smlouva na 81,5 milionů dolarů (přes 168 milionů korun).

V ní měl držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka za rok 2016 klauzuli o nevyměnitelnosti, nakonec ale souhlasil s odchodem do Los Angeles. Rangers jsou daleko za postupem do play off.

