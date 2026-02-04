Čtyřiatřicetiletý Panarin odehrál za Rangers téměř sedm sezon a dlouhodobě byl nejproduktivnějším hráčem slavného klubu. V tomto ročníku zaznamenal v 52 zápasech 59 bodů za 19 gólů a 38 asistencí. Celkem v NHL odehrál 804 utkání a nasbíral 927 bodů (321+606).
Panarinovi, jenž před Rangers nastupoval za Chicago a Columbus, v létě vyprší sedmiletá smlouva na 81,5 milionů dolarů (přes 168 milionů korun).
V ní měl držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka za rok 2016 klauzuli o nevyměnitelnosti, nakonec ale souhlasil s odchodem do Los Angeles. Rangers jsou daleko za postupem do play off.