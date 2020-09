Úchvatný obrat za 12 vteřin. V hlavní roli Palát, tvůrce nového rekordu

Dlouhých 32 minut to byla taktická bitva, ve které nechtěl nikdo udělat chybu, a stav byl 0:0. Pak ale během pouhých 27 vteřin padly tři branky, což je mimochodem třetí nejkratší čas v historii zámořského play off.

Do vedení se dostali New York Islanders, ovšem Tampa dvěma góly v rozmezí 12 vteřin zápas otočila a vedení už nepustila.

Za patnáct vteřin od úvodní trefy zápasu bylo vyrovnáno: Gourde z rohu vlastního pásma vyslal dlouhou přihrávkou do úniku Colemana, jenž gólmana Varlamova dokonale zmátl bleskovým blafákem do bekhendu.

A za dalších dvanáct sekund zakončoval Palát kombinaci prvního útoku, do nějž se po jednozápasové pauze vrátil Brayden Point. Český útočník se tak trefil poosmé v posledních osmi duelech play off a zároveň vytvořil nový klubový rekord - byly to dvě nejrychlejší branky za sebou ve vyřazovacích bojích.

Výtečnou formu Palát potvrdil ve třetí třetině, kdy při podobně famózní kombinaci na jeden dotek vyzval Pointa k pojištění náskoku - 3:1.



„Je mi ctí, že můžu vést Paláta po většinu jeho kariéry. Třetí gól, který připravil, byl typickou ukázkou jeho hry. Zeptejte se na něj Kučerova a Pointa a odpoví vám, že ho v lajně potřebují,“ vysekl Čechovi poklonu trenér Jon Cooper.

Palát? Ten zůstává dál skromný a říká: „Snažím se hrát pořád stejně, tedy celoplošně a hlavně tvrdě. S Pointem se hraje skvěle, je to náš nejlepší hráč. Bylo znát, že se vrátil.“

Pro Tampu i pro Paláta, jenž patří do elitní formace, znamenal Pointův návrat opravdu hodně. Lightning bez něj naposledy prohráli 3:5, jakmile se ale vrátil, vše se v dobré obrátilo. Na ledě byl vidět a poznat to bylo i na souhře celého útoku. Klíčový druhý a třetí gól toho byly důkazem.

„Naše lajna hraje dobře, při mém gólu mi to kluci krásně nahráli. Sice jsem si hned nebyl jistý, jestli je puk za čárou, ale o to větší radost jsem měl,“ popisoval po zápase Palát. Tahle trojka předvedla víc než jen dvě úchvatné kombinace, na jejichž konci měl střelec vždy dostatek času, prostoru i místa k zakončení.

Souhru dokumentují i čísla. Kučerov s Pointem mají v play off shodně 25 bodů a jsou na vrcholu bodování spolu s Nathanem McKinnonem z Colorada. Ani Palát nezůstává pozadu, k osmi gólům si připsal pět asistencí a v historické tabulce Tampy přeskočil s 53 body (28+25) legendárního Vincenta Lecavaliera.



„Bylo to frustrující. Existuje několik střídání, která jsou v zápase stěžejní. První, poslední a já mezi ně řadím ještě ty po gólu. Vždycky se po něm musíte zkoncentrovat, což se nám dvakrát nepovedlo,“ poznamenal smutný kouč Islanders Barry Trotz.

Jeho tým je krok od vyřazení, v sérii prohrává 1:3 na zápasy. Tampa může o postupu do finále Stanley Cupu rozhodnout v noci na středu, kdy se hraje páté utkání série. „A já věřím, že ho zvládneme. Máme sebevědomí, i když si samozřejmě uvědomujeme, že příště to může být jiný zápas,“ ví Palát.