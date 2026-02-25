Nejčerstvější poplach zažili kvůli Sidneymu Crosbymu v Pittsburghu, Mikkovi Rantanenovi v Dallasu, Joshovi Morrisseymu ve Winnipegu či Kevinu Fialovi v Los Angeles.
Penguins, Stars, Jets i Kings doufají, že jejich klíčové postavy naskočí do ligy co nejdřív. A že se nezopakují temné historky z minulosti.
V jedné z nich se v hlavní úloze ocitla česká legenda.
Před dvaceti lety se přihodila zprvu nenápadná nehoda, která měla drtivý dopad na historii Ottawa Senators.
Hned z úvodní partie her v Turíně musel odstoupit brankář Dominik Hašek. Do té doby v dresu „Sens“ předváděl znamenité výkony, o čemž svědčí výstavní statistiky. Průměr 2,09 gólu na zápas. Úspěšnost zásahů 92,5 procenta. 28 vítězství, 10 porážek a 4 prohry v prodloužení nebo po nájezdech.
Mnozí vlastníci klubů skřípou zuby kvůli akci, která jim nenabízí žádný prospěch a po níž mizí jejich štědře placení zaměstnanci na marodku.