Borci z NHL jsou o krůček blíž účasti na pekingské olympiádě

Jak lákavá je představa, že by se v únoru 2022 v Pekingu znovu utkaly národní týmy v nejsilnějších sestavách! Ale blíží se skutečnosti?

Ano. I ne. Přestože události minulého týdne mohly fanoušky navnadit, vyjádření bossů NHL jejich nadšení zase poněkud zpražilo.

Na jednání v New Yorku zástupci pořadatelů hokejového turnaje na příštích zimních hrách představili nejslavnější lize a hráčským odborům NHLPA několik vstřícných návrhů ve srovnání s minulým dohadováním účasti hvězd před olympiádou v Koreji.

Nabídli, že uhradí náklady spojené s přesunem všech borců ze Severní Ameriky do Číny a s jejich pojištěním. Dále nově hodili na stůl práva na fotky a videa z klání v Pekingu, aby si jimi NHL mohla dělat reklamu. Nadějně působí též vize dlouhodobějšího partnerství mezi hokejovou federací IIHF, Mezinárodním olympijským výborem MOV, NHL a NHLPA.

Vždyť kdekoho už unavuje věčné handrkování: Pojedete, nebo ne?

Leč ani tentokrát se nerýsuje idylka, hladké nalezení shody a radostné oznámení: Domluvili jsme se!

Ruský útočník Alexandr Ovečkin během rozbruslení před zápasem o bronz proti Česku.

„Druhá strana projevila vůli vyhovět našim hlavním požadavkům, ale celkově máme před sebou ještě dlouhou cestu. Příliš bych se nevzrušoval,“ citovala Billa Dalyho, druhého nejmocnějšího muže NHL, stránka The Athletic.

Šest let uplynulo od triumfálního tažení Kanady v Soči, zatím posledního klasického střetu reprezentačních mužstev. V září 2016 se pak konal Světový pohár, na němž v Torontu pokusně nastoupily výběry zbytku Evropy a Severní Ameriky do 23 let. A co dál?

MacKinnon, Kučerov, Eichel, Pettersson, Aho nebo Hertl by za vlast v Pekingu bojovali tuze rádi. Oni, jejich agenti i mnozí komentátoři tasí řadu pádných důvodů.

Potěšme zase příznivce v našich zemích turnajem s nejlepším možným obsazením.

Když soutěž přerušujeme kvůli exhibici All Star Game, proč nemůžeme udělat olympijskou pauzu?

Šiřme slávu a krásu hokeje na obrovském asijském trhu.

Navažme na přípravné zápasy, které týmy NHL v uplynulých sezonách v Číně odehrály.

Kanadští hokejisté (zleva) Colton Parayko, Aaron Ekblad a Connor McDavid slaví gól v korejské síti.

Plácněme si co nejdřív, abychom událost mohli co nejlépe připravit a co nejvíc ji obchodně využít.

Stanovme kalendář mezinárodních akcí na delší období, v němž se vystřídají olympiády a Světové poháry, ať máme jasno.

Komisař Bettman a jeho pobočník Daly však opakují, že NHL na účasti na hrách prodělává. Chtějí ji vyhandlovat za ústupky v příští kolektivní smlouvě. Dál se chovají jako tvrdí obchodníci. Takže se pekingské hovory ještě povlečou.