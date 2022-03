Bez roušek si fanoušci můžou hokej víc užít, těší Zachu zrušení nařízení

Jako by se v Americe opět vrátil sport do normálu. Od neděle už nemusí zámořští fanoušci nosit na tribunách respirátory, což považuje český hokejista Pavel Zacha za pozitivní zprávu. „Lidé si to mohou mnohem víc užít, když už nejsou roušky povinností,“ hlásil útočník New Jersey poté, co asistencí pomohl svému celku k výhře 3:2 v prodloužení nad St. Louis.