Nejslavnější hokejová soutěž se snaží německý trh dobýt s velkou vervou. V zemi se ukáže v nadcházejících třech sezonách, do toho se dohodla na partnerství s Bayernem, fotbalovým gigantem z Mnichova.
A poprvé se přímo s hokejovými zápasy chystá do Düsseldorfu, který bude v květnu s Mannheimem hostit květnové mistrovství světa.
Hráči NHL se v místní PSD Bank Dome ukáží konkrétně 18. a 20. prosince, jak soutěž stanovila v polovině března. Právě tento termín ale vedení a klubům DEL vadí. Podobně jako v Česku bývá předvánoční období spojené s nejvyššími návštěvami na stadionech. A teď by najednou pozornost diváků odklonila jiná akce.
„Dostávají se do konfliktu s rozpisy hned osmadvaceti profesionálních týmů tady v Německu,“ podotkl pro německou tiskovou agenturu DPA naštvaný Tripcke, který hovořil i o frustraci.
Vedle předvánočních dat, kdy v Německu mají dvě utkání sehrát týmy Chicaga a Ottawy, i s domácím reprezentantem Timem Stützlem v týmu Senators, mu totiž nikdo nedal vědět ani o dalších chystaných projektech.
Během ročníku 2027/28 dokonce přijedou Edmonton a Boston. Celky, které tu odehrají po dvou zápasech.
V sestavě Bruins figurují němečtí mladíci Lukas Reichel a JJ Peterka, v jehož rodném Mnichově se chystají dvě klání, zatím bez určeného protivníka.
Totéž platí i pro kanadský celek, o který bude zřejmě nejvýraznější zájem. V jeho řadách totiž září Leon Draisaitl. Hvězda špičkové kategorie se dvakrát představí v Kolíně, kde se narodila a hokejově vyrostla.
A protože NHL usiluje o co nejvyšší atraktivitu, i zde mohou být „v ohrožení“ předvánoční termíny. Podobně jako ještě jeden rok nato.
„Své zápasy přitom oznámili samostatně, aniž by se ozvali a poradili s kluby, s námi nebo se svazem. Ani při ohlášení zápasů v Mnichově a Kolíně nedošlo k žádnému dalšímu kontaktu, nevím, co kolem toho chystají,“ stěžoval si Tripcke, který by rád, aby mezi NHL a německými organizacemi fungovala spolupráce, a jednání o akcích tak bylo prospěšné pro všechny. „Takové věci se přece dají řešit lépe.“
NHL si ve spojení s hráčskou asociací NHLPA klade za cíl zvednout popularitu hokeje v Německu.
„Právě tyto akce představují důležitý krok v našem úsilí. Tím, že přineseme více zápasů NHL na jeden z nejrychleji rostoucích hokejových trhů v Evropě, snad jen prohloubíme zájem fanoušků i partnerů a vytvoříme tím významnou příležitost k dalšímu rozvoji,“ věří zástupce komisaře NHL Bill Daly.
S negativní odezvou však nejspíš ani on, ani další zástupci soutěže nepočítali. Na Tripckeho stížnosti i přes žádost televize ESPN reagovat odmítli.