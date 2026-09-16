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Vůbec jste se neozvali. V Německu se zlobí na NHL, její zájezd teď tamní lize hatí plány

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  14:13
Němečtí hokejoví útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu (vpravo) a JJ Peterka z...

Němečtí hokejoví útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu (vpravo) a JJ Peterka z Bostonu (vlevo) pózují s kanadským fotbalistou Alphonsem Daviesem z Bayernu na tiskové konferenci u příležitosti uzavření partnerství mezi NHL a mnichovským fotbalovým klubem. | foto: Profimedia.cz

Šéf německé ligy DEL, Gernot Tripcke
Hokejový útočník Leon Draisaitl hovoří na tiskové konferenci u příležitosti...
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Poprvé a dosud naposledy se tu utkání NHL hrálo před patnácti lety. Teď se Německo znovu dočká. I když dočká... Tamní hokejová DEL a profesionální kluby nadšené nejsou. Zámořská soutěž si pro utkání vybrala lukrativní předvánoční termín. „Aniž by se s námi jakkoli poradili,“ stěžuje si šéf německé ligy Gernot Tripcke.

Nejslavnější hokejová soutěž se snaží německý trh dobýt s velkou vervou. V zemi se ukáže v nadcházejících třech sezonách, do toho se dohodla na partnerství s Bayernem, fotbalovým gigantem z Mnichova.

A poprvé se přímo s hokejovými zápasy chystá do Düsseldorfu, který bude v květnu s Mannheimem hostit květnové mistrovství světa.

Šéf německé ligy DEL, Gernot Tripcke

Hráči NHL se v místní PSD Bank Dome ukáží konkrétně 18. a 20. prosince, jak soutěž stanovila v polovině března. Právě tento termín ale vedení a klubům DEL vadí. Podobně jako v Česku bývá předvánoční období spojené s nejvyššími návštěvami na stadionech. A teď by najednou pozornost diváků odklonila jiná akce.

„Dostávají se do konfliktu s rozpisy hned osmadvaceti profesionálních týmů tady v Německu,“ podotkl pro německou tiskovou agenturu DPA naštvaný Tripcke, který hovořil i o frustraci.

Vedle předvánočních dat, kdy v Německu mají dvě utkání sehrát týmy Chicaga a Ottawy, i s domácím reprezentantem Timem Stützlem v týmu Senators, mu totiž nikdo nedal vědět ani o dalších chystaných projektech.

Hokejový útočník Leon Draisaitl hovoří na tiskové konferenci u příležitosti uzavření partnerství mezi NHL a fotbalovým Bayernem Mnichov.

Během ročníku 2027/28 dokonce přijedou Edmonton a Boston. Celky, které tu odehrají po dvou zápasech.

V sestavě Bruins figurují němečtí mladíci Lukas Reichel a JJ Peterka, v jehož rodném Mnichově se chystají dvě klání, zatím bez určeného protivníka.

Totéž platí i pro kanadský celek, o který bude zřejmě nejvýraznější zájem. V jeho řadách totiž září Leon Draisaitl. Hvězda špičkové kategorie se dvakrát představí v Kolíně, kde se narodila a hokejově vyrostla.

Němec John Peterka.

Německý šikula Tim Stützle.

A protože NHL usiluje o co nejvyšší atraktivitu, i zde mohou být „v ohrožení“ předvánoční termíny. Podobně jako ještě jeden rok nato.

„Své zápasy přitom oznámili samostatně, aniž by se ozvali a poradili s kluby, s námi nebo se svazem. Ani při ohlášení zápasů v Mnichově a Kolíně nedošlo k žádnému dalšímu kontaktu, nevím, co kolem toho chystají,“ stěžoval si Tripcke, který by rád, aby mezi NHL a německými organizacemi fungovala spolupráce, a jednání o akcích tak bylo prospěšné pro všechny. „Takové věci se přece dají řešit lépe.“

NHL si ve spojení s hráčskou asociací NHLPA klade za cíl zvednout popularitu hokeje v Německu.

Bill Daly, zástupce vrchního komisaře NHL.

„Právě tyto akce představují důležitý krok v našem úsilí. Tím, že přineseme více zápasů NHL na jeden z nejrychleji rostoucích hokejových trhů v Evropě, snad jen prohloubíme zájem fanoušků i partnerů a vytvoříme tím významnou příležitost k dalšímu rozvoji,“ věří zástupce komisaře NHL Bill Daly.

S negativní odezvou však nejspíš ani on, ani další zástupci soutěže nepočítali. Na Tripckeho stížnosti i přes žádost televize ESPN reagovat odmítli.

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