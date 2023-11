Omezený čas na útok i zákaz vyjetí z pásma. NHL zvažuje změny v pravidlech

Všechny případné změny mají vést k jednomu společnému cíli - zvýšit atraktivitu.

Přední činitelé jednotlivých organizací se během sezony sejdou ještě jednou, v březnu na tři dny na Floridě, kde změny proberou dopodrobna a pravděpodobně i schválí, nebo naopak zamítnou.

V Torontu na krátkém setkání diskutovali především o formě prodloužení. Ta podle manažerů naplňuje účel, kvůli kterému ke změně v roce 2015 sáhli. Měla snížit počet zápasů, které rozhodovaly až nájezdy. V prodloužení nyní končí zhruba dvě třetiny nerozhodných zápasů, před zmíněným rokem to nebyla ani polovina.

Viceprezident NHL Colin Campbell s manažery i tak přišli s návrhem, jak prodloužení ještě vylepšit. Některým se nelíbí, že týmy často „nudně“ drží kotouč na holích, nesnaží se za každou cenu zakončit a mnohdy i dobrovolně opouští útočné pásmo, aby soupeře unavily a následně rozjely nový úkol.

Generální manažer Arizony Bill Armstrong při draftu do NHL v roce 2022.

„Lze se na to dívat ze dvou stran. Z jednoho pohledu může právě to přinášet více ofenzivních akcí. Z druhé strany si zase můžete říct, že je těch útoků málo,“ uvažoval generální ředitel Arizony Bill Armstrong.

Probíraný nápad?

Určit časový limit na střelu na branku.

A taky zrušit možnost vyjet s pukem na holi z útočného pásma přes modrou čáru do středního.

Neříkáte si, že už jste něco podobného někdy slyšeli?

Podobná pravidla nabízí basketbal. Hod na koš do 24 vteřin, jinak tým přijde o míč. A taky se nesmí při útoku vrátit na vlastní polovinu.

„Není to o tom, že bychom měli měnit formát prodloužení jako takový,“ prohodil Campbell. Ten totiž podle něj funguje. Délku prodloužení nebo úplné zrušení samostatných nájezdů tedy generální manažeři ani neprobírali.

„Musíme si vedle sebe porovnat vyčkávání a držení puku oproti tomu, co by s hrou udělaly změny, jež by vás nutily více útočit. Přinese to větší vzrušení? O tom celá diskuze je. V březnu to probereme asi ještě o něco hlouběji, bude na to více času,“ řekl generální manažer Buffala Kevyn Adams.

Kromě prodloužení se účastníci schůze zaobírali ještě vykazováním hráčů z vhazování, nepřiměřenými fauly hokejkou, zbytečnými odvetnými zákroky, ale také ochrannými prvky, nad nimiž se rozvířila diskuze po tragickém úmrtí Adama Johnsona v britské EIHL.

„Všichni hráči mají hodně možností, jak se chránit. Ať už jde o krk, zápěstí, o nohy. Ale myslím, že element ochrany proti řezným ranám se vytratil, protože si hokejisté mysleli, že v něčem jim bude moc horko, něco je zase moc těžké. Nové technologie však přinášejí možnosti, které to mohou napravit,“ uvedl viceprezident hokejových operací v NHL Rod Pasma.

„Myslím, že už je dost hráčů, kteří nosí nákrčníky. Nevím, jestli by měly být povinné, ale uvidíme, co se bude dít do budoucna,“ řekl Marty Walsh, výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA.

Právě její zástupci do Vánoc navštíví všechny kluby v NHL, aby zjistili postoj a zájem hráčů o ochranné předměty.

„Snažíme se hokej ještě vylepšit, to je ta hlavní věc. Vždy to jsou skvělá setkání. Zjistíme, jaké jsou trendy, probereme, jak by se mohla hra ještě zlepšit,“ pochválil Armstrong schůzi.

První ze dvou. Až ta druhá určí, jestli se v zámoří dočkají razantní změny v pravidlech.