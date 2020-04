NHL by se mohla dohrát na čtyřech stadionech po divizích

Základní část hokejové NHL by se mohla dohrát na čtyřech stadionech. Podle kanadského webu Sportsnet existuje varianta, že by se na jednom místě vždy utkaly týmy z jedné divize. V minulosti se spekulovalo o možnostech, že by všech 31 klubů sezonu přerušenou 12. března kvůli pandemii koronaviru hrálo v jedné aréně nebo by se rovnou začalo hrát play off.

Podle informací Sportsnetu by týmy z Pacifické divize mohly hrát v Edmontonu, z Centrální divize v Saint Paulu v Minnesotě a z Metropolitní divize v Raleighu, kde sídlí Carolina. Kde by hrála mužstva Atlantické divize, o tom kanadský web neinformuje. V každé aréně by se bez přítomnosti diváků vždy hrály tři zápasy denně. Jednotlivým týmům zbývá do konce základní části odehrát 11 až 14 zápasů. Případné změny musí vedle majitelů odsouhlasit i vedení hráčské asociace NHLPA a její šéf Donald Fehr v minulých dnech opakovaně uvedl, že o žádných konkrétních návrzích s představiteli NHL nejednal. Vedení NHL vedle dohrání sezony jedná i o podobě draftu, který se měl původně uskutečnit na konci června v Montrealu. Už v březnu byl ale na neurčito odložen. Podle zámořských médií je možné, že se bude konat pouze online. Ke stejnému kroku se již rozhodly basketbalová WNBA a liga amerického fotbalu NFL.