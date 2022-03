Místo výměny tříbodový návrat. Dadonov patří Vegas, NHL zmítá chaos

Nejprve se nejrychleji zorientoval na brankovišti a bekhendem uklidil puk do sítě, poté dvakrát asistoval u gólů svých spoluhráčů. Třiatřicetiletý Dadonov prožil při výhře 6:1 nad Nashvillem bodově nejpovedenější večer od loňského listopadu. To, co mu předcházelo, však bylo značně neobvyklé.

Rus už totiž původně vůbec neměl za Vegas hrát. Smířil se s tím, že jej klub vyměnil do Anaheimu, jenže na stěhování nedošlo.

Oba zainteresované kluby se od ligového vedení rychle dozvěděly, že je něco špatně. Čekalo se na rozhodnutí.

„Národní hokejová liga zneplatnila pondělní výměnu Jevgenije Dadonova z Vegas do Anaheimu. Trejd nemůže být uskutečněn, protože hráčova smlouva obsahuje podmíněnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která nebyla dodržena,“ stálo v oficiálním prohlášení soutěže.

Že si nechávají hokejisté, zvlášť v pokročilejším věku, umisťovat do kontraktů dodatek o nevyměnitelnosti, není ničím neobvyklým. Dadonovova klauzule byla trochu specifická v tom smyslu, že hráč měl povinnost uvést deset týmů, do kterých by byl případně ochotný přestoupit.

A právě zde nastává problém, jenž výměnu překazil. Vegas totiž vůbec netušilo, že mistr světa z roku 2014 podobnou klauzulí disponuje.

Respektovaný zámořský novinář Pierre LeBrun ze serveru The Athletic uvádí, že počátky trablů se datují k loňskému červenci, kdy hokejista přišel do Vegas výměnou z Ottawy. „Senators sdělili Golden Knights, že Dadonov neodevzdal svůj seznam týmů pro ročník 2021/2022 včas, tím pádem je jeho klauzule neplatná,“ píše.

Což ovšem nebyla pravda, produktivní forvard totiž v tomto případě nepochybil. Seznam mužstev, do kterých by případně rád zamířil, dodal v termínu na příslušná místa.

Vegas Golden Knights @GoldenKnights The Vegas Golden Knights recognize the league’s decision and welcome Evgenii back to our club. #VegasBorn oblíbit odpovědět

První chyba tedy vznikla na straně Ottawy, jež Vegas zřejmě nevědomky mylně informovala. Druhá - a hlavní - pak u Golden Knights, kteří si zprávu neověřili.

Přitom by se možná stačilo zeptat samotného Dadonova...

Zde není problém v hráčově smlouvě, tam dodatek o nevyměnitelnosti opravdu zakotvený je. Jedná se pouze o způsob, jakým neomylně zjistit, které týmy si hráč na svůj list umístil.

Liga jako taková, a dokonce ani hráčská organizace NHLPA přístup k seznamům totiž vůbec nemají. Stejně tak ligové matriční oddělení. Žádná centralizovaná databáze, kam by bylo možné nahlédnout, neexistuje.

O seznam hráčů se tedy ve skutečnosti starají pouze agenti, kteří jej ve většině případů nechtějí (a nemusí) prezentovat veřejnosti. O tom, jaké konkrétní podmínky musí být splněný, aby byl list platný, vlastně není jasno.

A v tom má NHL ohromný chaos. Přímo příšerný. „Přitom jinak je v lize každý krok vysoce sledovaný a kontrolovaný. Tahle situace je vážně zvláštní. Kdyby se seznamy posílaly vedení pod podmínkou diskrétnosti, chybovost by se snížila,“ myslí si Chris Gear z portálu Daily Faceoff.

V případě Dadonova liga každopádně dospěla k tomu, že jeho seznam „přijatelných“ týmů platný je a Anaheim v něm nefiguruje, o čemž neměli ve Vegas ani potuchy.

„Systém odevzdávání seznamů je hodně benevolentní, uvolněný, řekněme. Před pár lety došlo na situaci, kdy agent poslal do jistého klubu NHL seznam týmů svého klienta. Zaměstnanec, ke kterému se email dostal, jej ale omylem smazal a k týmu se list nikdy nedostal,“ popisuje LeBrun.

V dalším případě zase přestup ztroskotal na tom, že generálního manažera, který měl seznam k dispozici, zase klub během jednání o výměně vyhodil. A listina zmizela s ním.

Dadonov už každopádně počítá s tím, že nadále patří Vegas, s nímž má podepsanou štědrou smlouvu až do konce příští sezony. Do sestavy se vrátil poté, co Golden Knights nevstřelili ve dvou zápasech ani gól, a zazářil.

„Přiznávám, že poslední dny pro mě byly hodně stresující. Nemohl jsem nic dělat, prostě jsem čekal na rozhodnutí,“ krčil ruský útočník rameny na tiskovce po utkání s Nashvillem.

Od pondělí do čtvrtka se mají v Palm Beach na Floridě setkat všichni generální manažeři napříč ligou a jedno z témat už je nyní jasné: jak zajistit, aby se podobný trapas už neopakoval.