Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Autor:
  20:31
Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce kanadský klub nezveřejnil, podle médií bude jeho příjem činit v prvním týmu 775.000 dolarů, na farmě 285.000.
Jan Jeník z Belleville Senators při zápase AHL proti Rochester Americans.

Jan Jeník z Belleville Senators při zápase AHL proti Rochester Americans. | foto: ČTK

Justin Barron z Montreal Canadiens se snaží získat puk mezi dvojicí Zack...
Jan Jeník z Ottawa Senators v obležení hráčů Detriot Red Wings.
Jan Jeník z Ottawa Senators v obklíčení hráčů Detroit Red Wings.
Adam Gaudette (vpravo) a Jan Jeník z Ottawy oslavují gól v utkání proti Torontu.
22 fotografií

Čtyřiadvacetiletý Jeník byl v pozici chráněného volného hráče, když mu vypršela roční dvoucestná smlouva z loňského července. Měla obdobné podmínky, v případě pobytu v hlavním mužstvu to bylo rovněž 775.000 tisíc dolarů, při působení v Belleville v AHL 190.000.

Rodák z Nymburka Jeník přišel do Ottawy loni po výměně z Arizony, která si ho vybrala při draftu v roce 2018 ze 65. místa. Za Senators stihl v uplynulé sezoně dva starty, při nichž nebodoval. Na farmě v Belleville si během 52 utkání připsal 29 bodů za 12 gólů a 17 asistencí.

Stačilo pár zápasů a už se dočká miliardy. Talent Nazar v NHL slaví rekordní smlouvu

Celkem má Jeník na kontě v elitní zámořské lize 24 zápasů, v nichž čtyřikrát skóroval a na dvě branky nahrál. V AHL dosud odehrál 217 duelů a zaznamenal 149 bodů (58+91).

25. srpna 2025  20:31

