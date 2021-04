Palba z kanónu a razítko na výhru. Florida šlape, libuje si Gudas

Gudas v posledních dnech perlí. Před týdnem prolomil střelecké mlčení proti Dallasu, když se jeho projektil kuriózně odrazil od hokejky soupeře a padáčkem zapadl za záda brankáře Chudobina.

A teď už plnohodnotně zazářil proti Columbusu, když své Floridě vystřelil dva body za vítězství 4:2. Spoluhráči rozjeli na konci 34. minuty rychlý kontr z obranného pásma, on mezitím přelezl mantinel, naskočil do hry a okamžitě se zapojil do akce.

Útočník Duclair spektakulárně objel útočné pásmo, když se mu na modré čáře s napřaženou hokejkou ukázal naprosto osamocený český tvrďák.



Opřel se do puku tak, jako by dával ránu kladivem. Střela vyslaná jen těsně nad ledem zaskočila lotyšského brankáře Merzlikinse tak, že zavrávoral a nestihl jakkoliv zasáhnout.

Merzlikins si bezprostředně po inkasovaném gólu stěžoval u rozhodčích na nedovolené branění od Gudasova týmového parťáka Lammikka. Kouč Blue Jackets John Tortorella si ještě vzal trenérskou výzvu. Marně. Rozhodčí protest soupeře neuznali a pražský rodák se mohl radovat z vítězného gólu.

„Dal mi to nádherně přímo na střelu,“ liboval si Gudas.



„Byla to skvělá přihrávka, tak akorát na překonání brankáře. Jsem vážně rád, že se mi povedlo tak pěkně zakončit a zase skórovat,“ zářil bek Floridy.

Gudas svým nočním příspěvkem poskočil v sezonní bilanci už na dva góly a šest asistencí. Navíc naplnil svůj standard v NHL, kde v posledních osmi sezonách vždy vstřelil alespoň dvě branky.

Od vršení bodů však na Floridě není. Kouč Joel Quenneville chce po českém bekovi, co mu jde nejlépe - poctivá defenziva v rozích vlastního pásma i před brankou a tvrdé dohrání soupeře.

To je Gudasova doména nesoucí individuální i týmový úspěch. Panthers totiž z posledních dvanácti zápasů vybojovali osm vítězství a vedou se ziskem 63 bodů Centrální divizi o skóre před Carolinou. Výrazně jim k tomu pomohla vyztužená defenziva i příspěvky od beků.



„Kluci odvádějí skvělou práci. Navzájem se táhnou, podporují a vždycky najdeme cestu k výhrám. Myslím, že se teď všichni cítí lépe a lépe a naše týmová chemie se usazuje,“ dodal Gudas.

V kariéře už dosáhl na Calder Cup pro vítěze nižší AHL. Bude mu letos kromě standardního počtu gólů souzeno zvednout nad hlavu ten nejzářivější hokejový pohár světa?