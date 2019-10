Vymírající hokejový druh. K posledním válečníkům bez štítku se řadí i Čech

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Obránce Dallasu Roman Polák se řadí k posledním hráčům NHL, kteří nastupují bez ochrany očí. | foto: AP

dnes 13:29

Dovedete si ještě představit, že by se hokejisté stále vrhali během zápasů do soubojů bez ochrany hlavy? Pravděpodobně ne. Přitom to není tak dávno, kdy se v NHL vyskytoval poslední mohykán s rozevlátými vlasy místo helmy. Brzy se už ale možná bude stejně nostalgicky vzpomínat i na jiný druh odvážlivců - hráče, jejichž oči nechrání štítek z plexiskla.

Ten byl přitom dobře známou formou ochrany už v době, kdy se chýlila ke konci kariéra Craiga MacTavishe. Dnes 61letý trenér byl posledním hráčem NHL, který nastupoval bez přilby. Kariéru ukončil v roce 1997, tedy v době, kdy byla ochrana na hlavách hokejistů samozřejmostí. Hráči NHL s plexištítkem zdroj: TSN Jamie Benn (Dallas)

Jordie Benn (Vancouver)

Brian Boyle (Florida)

Zdeno Chára (Boston)

Deryk Engelland (Vegas)

Ryan Getzlaf (Anaheim)

Micheal Haley (NY Rangers)

Zack Kassian (Edmonton)

Milan Lucic (Calgary)

Matt Martin (NY Islanders)

Ryan O’Reilly (St. Louis)

Roman Polák (Dallas)

Dalton Prout (San Jose)

Ryan Reaves (Vegas)

Andrew Shaw (Chicago)

Zack Smith (Chicago)

Wayne Simmond (N. Jersey)

Chris Stewart (Philadelphia)

Joe Thornton (San Jose)

„Měl jsem obrovské štěstí, že se mi nikdy nepřihodil žádný vážný úraz,“ uvědomoval si MacTavish, jakému risku čelil. Přesto upřednostnil vlastní pohodlí, které mu bylo umožněno díky tomu, že v roce jeho začátku v NHL (1979) nebyla helma ještě povinná. To už samozřejmě dlouho neplatí, posledních šest sezon je navíc nutností nosit ochranný plexištítek v úrovni očí. Výjimku mají ti, kteří v lize debutovali před rokem 2013. I takových už je čím dál méně, natož těch, kteří volí riskantnější způsob ochrany.

Kanadská televize TSN spočítala, že v této sezoně nastupuje bez ochranného štítku už jen 19 hokejistů z 672 celkových v NHL. V předminulém ročníku to přitom bylo 34, a třeba v sezoně 2002/03 si zrak chránila pouze třetina hráčů. Dnes je to už 97 procent.

V současné devatenáctce odvážlivců najdeme například bostonského kapitána Zdena Cháru, veterána ze San Jose Joea Thorntona či lídra Anaheimu Ryana Getzlafa. Nejde však zdaleka jen o veterány, z mladších hráčů upřednostňují helmu bez plexi ostřejší typy jako Matt Martin z NY Islanders, Ryan Reaves z Vegas či momentálně zraněný český obránce ve službách Dallasu Roman Polák. Bez ochrany očí nastupují v NHL například Zdeno Chára, Joe Thornton nebo Ryan Getzlaf. 28letý útočník St. Louis Ryan O’Reilly s helmou s plexisklem začínal, po čase jej ale odložil. „Když jsem se s někým pobil, často jsem se o štítek pořezal, na rtech a tak. Bez něho lépe vidím a nemusím řešit, že mi ve výhledu překáží pot z obličeje a vousů,“ popisoval výhody majitel bujného plnovousu. Jak je to v Česku Pro srovnání, v českém hokeji musejí nosit plexištítek všichni hráči narození po 31. prosinci 1974. Kryt musí dosahovat alespoň špičky nosu, byť někteří hráči tuto podmínku nedodržují a udělají si z plexiskla spíše kšilt. Jediným, kdo by teď v extralize nemusel nosit štítek, je Jaromír Jágr (1972), který však vždy nastupoval s ním. Nošení přilby bylo v Československu povinné od 1. ledna 1970. Na druhé straně barikády byl před dvěma lety útočník Wayne Simmonds, kterého k tomu přemluvil tehdejší generální manažer Philadelphie Ron Hextall. Po přestupu do New Jersey se ale Simmonds vrátil ke staromileckému způsobu ochrany hlavy. „S Flyers jsem prožil pár těžkých roků a nosil jsem u toho plexištítek. Když jsem ho nemíval, dařilo se mi víc. Teď vážně: asi to s tím nemělo nic společného, ale jsem v novém týmu a tohle je způsob, jak začít nanovo,“ líčil své pohnutky forvard, který nedávno shodou okolností zhlédl na videu MacTavishovo vystoupení „naostro“ v play off 1994. „Těžko věřit, že do toho šel. Uvidíme, kdo z nás bude tak trochu jeho následovníkem,“ usmál se Simmonds.

Výběr možných adeptů se stále zužuje.