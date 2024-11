Finové opanovali domácí zápasy NHL, liga ocenila legendu Kurriho

Florida do Tampere přicestovala s kapitánem Aleksanderem Barkovem (v dvojzápase vyprodukoval 1+4) a dalšími útočníky Antonem Lundellem (1+0), Eetu Luostarinenem (0+1) a zadákem Niko Mikkolou (0+2).

Dallas místnímu publiku představil pro změnu beky Esu Lindella (1+1) a Miro Heiskanena (0+1) s elitním centrem Roopem Hintzem (jediný nebodoval). Finský podpis jejich zásluhou chyběl jen u čtyř z celkového součtu 16 branek dvou duelů.

Výkony svých krajanů v hale obdivoval také finský prezident Alexander Stubb, jehož rodina má k ledové hře velmi blízké vazby. Při záběru do VIP boxu si během zápasu od fanoušků vysloužil bouřlivý aplaus.

„Je to pro mě velká pocta, že se na nás přišel podívat i pan prezident. Ve Finsku jsem se narodil a vyrůstal, takže to pro mě hodně znamená. Hokej miluje, což se potvrdilo při jeho návštěvě a diskusi v naší kabině,“ řekl produktivní Barkov novinářům na pozápasové tiskové konferenci.

Již před sobotním zápasem prezident Stubb rovněž mile překvapil hosty v čele s oceněným Jarim Kurrim (64 let) svou účastí na předávání NHL Courage Award v honosném prostředí tamperské radnice.

Při loňské NHL Global Series ve švédském Stockholmu se stal prvním držitelem ocenění Börje Salminga za odvahu legendární obránce Nicklas Lidström. Letos Asociace absolventů NHL dané cenu, určenou evropským legendám NHL příkladně reprezentujícím odkaz obránce Salminga, předala bývalému skvělému útočníkovi Jarimu Kurrimu.

SE STANLEY CUPEM. Zleva Jaroslav Pouzar, Wayne Gretzky a Jari Kurri.

Jedna z nejslavnějších postav finského hokeje řádila v NHL po boku Waynea Gretzkého hlavně za Edmonton Oilers. S kanadským celkem Kurri hned pětkrát slavil zisk Stanley Cupu (1984, 1985, 1987, 1988 a 1990). Byl prvním finským hráčem NHL, který měl stobodovou sezonu (1982/83) a pokořil hranici 50 nastřílených gólů (1983/84).

Po Oilers v zámoří pokračoval v Los Angeles Kings, New York Rangers, Anaheim Mighty Ducks a Colorado Avalanche. Svou 17sezonní kariéru v NHL zakončil v roce 1998 jako tehdy nejproduktivnější evropský hráč v historii ligy poté, co nasbíral 1 398 bodů (601+797) v 1 251 zápasech.

V roce 2000 byl Kurri zvolen do Síně slávy IIHF a jako první finský hráč v roce 2001 i do Hokejové síně slávy NHL. V souvislosti se 100. výročím nejlepší hokejové ligy světa byl v roce 2017 rovněž zařazen do seznamu stovky nejlepších hráčů NHL všech dob. Pogratulovat k ocenění Kurrimu přišly desítky legend finského hokeje včetně bývalého spoluhráče z Edmontonu Esiho Tikkanena.