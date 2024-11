Půl roku bez soutěžního duelu, Nosek vyhlíží debut za Floridu: Konečně to přišlo!

Desátá sezona kariéry v NHL a pátý klub. Po Detroitu, Vegas, Bostonu a New Jersey oblékne urostlý centr s defenzivními úkoly dres Floridy.

V minulém ročníku Noskovi zranění dovolilo jen šestatřicet zápasů (2+4) v dresu Devils. Po letním přesunu na Floridu si na svůj první start v novém dresu taky musel počkat.

Sam Reinhart a Tomáš Nosek se protahují před tréninkem Floridy ve finském Tampere.

„Bylo to dlouhé. Jsem téměř půl roku bez zápasu, takže se těším, až do toho naskočím. Rekonvalescence probíhala bez problémů. Ne jako loni, kdy jsem si obnovil zranění a pak chyběl půl sezony. Snad to teď bude v pohodě, jsem připravený.“

Kromě skvělého hokeje Florida nabízí i příznivé počasí po celý rok, byl to faktor v rozhodování o novém angažmá?

„Počasí je tam super. Děti to milujou, můžou si hrát ve vodě celý den. Co se týmu týče, všichni jsou dál hladoví. Vybíral jsem si tým, který má šanci to vyhrát, a já věřím, že ta šance tady je.“

S načatou pátou stovkou odehraných zápasů v NHL (434 zápasů, 107 bodů, 44+63) platí český centr mezi nejzkušenější hráče Panthers. Přestože v týmu nemá českého spoluhráče, do kolektivu rychle zapadl. K bližšímu seznámení pomohl i výjezd do Finska v rámci NHL Global Series.

„S pár klukama už jsem hrál v jiných týmech. Všichni jsou tady milí, pomohli mi se rychle aklimatizovat. V NHL už jsem odehrál dva zápasy pod širým nebem. Tohle je zase trochu něco jiného, když je to blíž k domovu. Je škoda, že z Česka za mnou nikdo nepřiletěl. Bylo to dáno nejistotou, jestli budu hrát.“

Dva zápasy mezi Floridou a Dallasem bude hostit Nokia Arena v Tampere, před přejezdem do místa dění však oba celky absolvovaly i tréninky a týmové akce v Helsinkách.

„Bylo to super. Byli jsme na ostrově ve staré tradiční finské sauně a zchladili se ve studeném moři. Po sauně se to dalo, bez ní bych tam asi neskočil. Jsem rád, že tady s týmem můžu být a lépe všechny poznat. Anton (centr Anton Lundell) je z Helsinek, takže to vše zařizoval on a Barky (kapitán Aleksander Barkov) nás zase provázel po jeho rodném Tampere,“ hlásí Nosek.

Kromě zámořského dění rodák z Pardubic na dálku sleduje rovněž výkony svého mateřského mužstva v extralize.

„Sleduju to pořád, vlastně každý rok. Klukům to zatím jde, jsou první. Důležité bude samozřejmě až play off, tak doufám, že se jim to letos povede. Zaregistroval jsem plány o vybudování největší haly na světe, je to velký cíl. Krásná myšlenka a byl bych rád, kdyby to bylo zrovna v Pardubicích.“