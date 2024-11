Zápasy NHL uvidí i další evropské země, potvrdil zástupce komisaře Daly

Propagaci soutěže v rámci ostrých zápasů mimo Severní Ameriku liga odstartovala v roce 1997 zápasy v Japonsku. Do Evropy se poprvé s duely základní části podívala v roce 2007 v londýnské O 2 Areně. Na tu pražskou došlo o rok později díky souboji Rangers s Tampou Bay.

NHL v Česku 2008 NY Rangers – Tampa Bay Lightning 2:1, 2:1

2010 Boston Bruins – Phoenix Coyotes 2:5, 3:0

2019 Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3

2022 Nashville Predators – San Jose Sharks 4:1, 3:2

2024 Buffalo Sabres – New Jersey Devils 1:4, 1:3

Od té doby seznam evropských duelů rychle rostl. Do Prahy se NHL vrátila čtyřikrát, naposledy před měsícem dvojzápasem Buffala s New Jersey. Finsko, Švédsko a Česko se řadí mezi tradiční hokejové bašty, kde liga plánuje do budoucna v určitých cyklech rotovat.

Novinkou však bude expanze do dalších zemí. V rámci exhibicí se liga v nedávné minulosti podívala například do Číny či Austrálie. Po několika přípravných zápasech s lokálními týmy v Německu a Švýcarsku by naopak nebylo velkým překvapením, kdyby v následujících letech zamířila právě tam.

Zástupce komisaře NHL Daly si umožnění startu řady hvězdných evropských hráčů v jejich rodištích nesmírně cení. V Tampere věnoval v děkovné řeči hned několik minut místním organizátorům.

„Byl jsem tu třikrát a musím říct, že Tampere má prvotřídní arénu. Nebojím se říct, že Nokia arena je nejlepší a nejmodernější aréna v Evropě. Pokud tomu tak není, je k tomu alespoň velmi blízko. Hráči zde mají skvělé podmínky a zároveň vášeň lidí z Tampere pro hokej usnadnila naše rozhodnutí přijít právě sem. I když je venku zima a mokro, nemůžeme být šťastnější, že jsme tady,“ řekl Daly, který o další expanzi v tuto chvíli ještě nechtěl být konkrétní.

Jedno je ale jisté, fanoušci hokeje se v dalších letech dočkají NHL nejen v tradičních adresách, ale také v okolních zemích.

Kromě Global Series liga rovněž uspořádá v únoru 2025 turnaj čtyř zemí. Účastníky akce hrané v Montrealu a Bostonu budou Kanada, Finsko, Švédsko a Spojené státy a na soupiskách budou výhradně hokejisté NHL. Na Česko se bohužel nedostane. Turnaj bude jen částečným nástupcem Světového poháru, který se ještě s českými hokejisty naposledy konal v roce 2016.

„Počínaje NHL Global Series, turnajem čtyř zemí, tradičním Světovým pohárem až po účast hráčů na olympijských hrách. To vše je důležitou součástí naší dlouhodobé strategie rozvíjet hokej ve světovém měřítku. Po únorovém turnaji čtyř zemí plánujeme navázat v dvouletém cyklu tradičním Světovým pohárem a účastí hráčů na OH. Samozřejmě souběžně s dalšími Global Series po Evropě,“ řekl Daly novinářům před zápasem Dallasu s Floridou v Tampere.