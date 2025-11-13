Letošní akce ve Švédsku rozšíří součet zápasů základní části NHL odehraných mimo Severní Ameriku na 48. Hostitelství se dosud dočkalo šest zemí a z toho devět různých měst na dvou kontinentech.
Zápasy NHL mimo USA a Kanadu
19 - Švédsko (Stockholm, Göteborg)
Po šesti zápasech v Japonsku nejlepší hokejová liga světa poprvé zavítala do Evropy v roce 2007, kdy v Londýně nastoupily Los Angeles a Anaheim. O rok později se Pittsburgh s Ottawou představily ve švédském Stockholmu.
Dlouholetý kapitán Penguins Sidney Crosby tak v rozhovoru po tréninku v Avicii Areně měl na co vzpomínat.
„Tehdy to byl zcela nový koncept, se kterým NHL přišla. Na celý týden si pamatuji, byla to zábava! Podobně jako start na Winter Classic. Každá novinka je vždy zajímavá a pro nás to byl super vstup do sezony,“ pravil.
V kádru Penguins tehdy kromě Crosbyho působili rovněž centr Jevgenij Malkin a obránce Kris Letang. Dané trio veteránů letos načalo již dvacátou sezonu v jednom dresu. Nejen v NHL, ale i celkově profesionálním sportu v zámoří jde o naprostý unikát.
Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží
„Když jsme začínali, tak nás ani nenapadlo, kolik toho společně zažijeme. Hned ze startu jsme si prošli utkáním pod širým nebem a také výjezdem do Evropy. Snadno jsme mohli nabrat pocit, že se to bude opakovat pravidelně. V kariéře to však často chodí jinak. O to více si toho, kde teď jsme, vážíme a užíváme si možnost to prožívat s evropskými spoluhráči,“ přidal.
Dojem udělala také fanouškovská kultura, která je na starém kontinentu vždy o dost bouřlivější. „Tím jsem si hodně prošel při mistrovství světa. Fandové jsou hrdí a podporujou svoji zemi. Zápasy NHL jsou v dnešní době dostupné všude, touto akcí je však NHL fanouškům mnohem blíž a můžou je vidět živě. Je to hlavně speciální pro evropské hráče, kteří se představí doma,“ dodal Crosby, jehož spoluhráčem je třeba ofenzivní švédský obránce Erik Karlsson.
Smůla naopak potkala jejich parťáka Rickarda Rakella, jehož zranění nepustí na led. Moment, kdy šprýmař Letang bude ochutnávat sardinky surströmming známé svým nevábným zápachem, si však rozhodně nenechá ujít, i když pro jistotu bude udržovat dostatečný odstup.
Lídrem Nashvillu je pro změnu produktivní švédský útočník Filip Forsberg a podruhé si zápas v Evropě vyzkouší také Steven Stamkos, který v roce 2008 nastoupil za Tampa Bay Lightning proti Rangers v pražské O2 areně.