Začalo to v Japonsku, teď míří NHL do Švédska. Vážíme si toho, říká Crosby

Martin Korbáš
  15:35
Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Pro aktuální sezonu, kterou obzvláštní dlouho očekávaný olympijský turnaj v Miláně, naplánovala NHL jen jednu evropskou zastávku v rámci již tradiční akce Global Series. V pátek a neděli se ve stockholmské Avicii Areně poměří hokejisté týmů Pittsburgh Penguins a Nashville Predators. Pro některé hráče toto zpestření však nebude novinkou.
SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem...

SEHRANÁ PARTA. Útočníci Sidney Crosby (87) a Jevgenij Malkin (71) s obráncem Krisem Letangem (58) slaví vstřelený gól. V hokejovém Pittsburghu spolu tráví už dvacátou sezonu, jde o naprostý unikát v americkém profesionálním sportu. | foto: Profimedia.cz

Tommy Novak z Pittsburgu zblízka překonává brankáře Darcyho Kuempera z Los...
Pittsburský útočník Ville Koivunen se snaží vystřelit přes bránícího Mikeyho...
Útočník Blake Lizotte z Pittsburghu střílí okolo Coltona Whitea z New Jersey.
Pěstní souboj Anthonyho Manthy z Pittsburghu a Brendena Dillona z New Jersey
24 fotografií

Letošní akce ve Švédsku rozšíří součet zápasů základní části NHL odehraných mimo Severní Ameriku na 48. Hostitelství se dosud dočkalo šest zemí a z toho devět různých měst na dvou kontinentech.

Zápasy NHL mimo USA a Kanadu

19 - Švédsko (Stockholm, Göteborg)
11 - Finsko (Helsinky, Tampere)
9 - Česko (Praha)
6 - Japonsko (Tokio, Saitama)
2 - Velká Británie (Londýn)
1 - Německo (Berlín)

Po šesti zápasech v Japonsku nejlepší hokejová liga světa poprvé zavítala do Evropy v roce 2007, kdy v Londýně nastoupily Los Angeles a Anaheim. O rok později se Pittsburgh s Ottawou představily ve švédském Stockholmu.

Dlouholetý kapitán Penguins Sidney Crosby tak v rozhovoru po tréninku v Avicii Areně měl na co vzpomínat.

„Tehdy to byl zcela nový koncept, se kterým NHL přišla. Na celý týden si pamatuji, byla to zábava! Podobně jako start na Winter Classic. Každá novinka je vždy zajímavá a pro nás to byl super vstup do sezony,“ pravil.

V kádru Penguins tehdy kromě Crosbyho působili rovněž centr Jevgenij Malkin a obránce Kris Letang. Dané trio veteránů letos načalo již dvacátou sezonu v jednom dresu. Nejen v NHL, ale i celkově profesionálním sportu v zámoří jde o naprostý unikát.

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

„Když jsme začínali, tak nás ani nenapadlo, kolik toho společně zažijeme. Hned ze startu jsme si prošli utkáním pod širým nebem a také výjezdem do Evropy. Snadno jsme mohli nabrat pocit, že se to bude opakovat pravidelně. V kariéře to však často chodí jinak. O to více si toho, kde teď jsme, vážíme a užíváme si možnost to prožívat s evropskými spoluhráči,“ přidal.

Dojem udělala také fanouškovská kultura, která je na starém kontinentu vždy o dost bouřlivější. „Tím jsem si hodně prošel při mistrovství světa. Fandové jsou hrdí a podporujou svoji zemi. Zápasy NHL jsou v dnešní době dostupné všude, touto akcí je však NHL fanouškům mnohem blíž a můžou je vidět živě. Je to hlavně speciální pro evropské hráče, kteří se představí doma,“ dodal Crosby, jehož spoluhráčem je třeba ofenzivní švédský obránce Erik Karlsson.

Obránce Erik Karlsson z Pittsburghu se žene za kotoučem.

Smůla naopak potkala jejich parťáka Rickarda Rakella, jehož zranění nepustí na led. Moment, kdy šprýmař Letang bude ochutnávat sardinky surströmming známé svým nevábným zápachem, si však rozhodně nenechá ujít, i když pro jistotu bude udržovat dostatečný odstup.

Lídrem Nashvillu je pro změnu produktivní švédský útočník Filip Forsberg a podruhé si zápas v Evropě vyzkouší také Steven Stamkos, který v roce 2008 nastoupil za Tampa Bay Lightning proti Rangers v pražské O2 areně.

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Zodpovědnosti se nezříkám, hlásí manažer Litvínova. S hráči nejednáme, nejde to

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...

Marně se ohlíželi po nových trenérech. Ale to jen dokládá, do jak ohromné krize v hokejovém Litvínově zabředli. Budoucnost klubu zůstává stále nejistá. Ztěžka se hledají záchytné body, sportovní...

13. listopadu 2025  13:30

Daňový ráj pod Alpami. Zug láká české hvězdy, nabízí i „sportovní vězení“

Premium
Český útočník Daniel Voženílek v dresu švýcarského Zugu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Při pohledu na přibližně třicetitisícový Zug se vám naskytne pro Švýcarsko typický obrázek. Rozlehlé jezero, na jehož okraji město leží, obklopují horské masivy. Minimálně v jedné věci ale přesto...

13. listopadu 2025

Umím dělat velké zákroky, věří Subban. Pardubicím chce pomoci k titulu

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Může se zdát trochu šílené, že kolem instagramového účtu hokejového Dynama začal v posledních dnech kroužit P. K. Subban. Jeden z nejlepších obránců historie NHL, který mohl do té doby o pardubický...

13. listopadu 2025  11:30

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...

13. listopadu 2025  10:30

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Obránce David Sklenička v dresu Zugu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...

13. listopadu 2025  10:01

Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic.

Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle...

13. listopadu 2025  9:56

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Dan Vladař si hlídá situaci v brankovišti.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

