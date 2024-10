New Jersey pro mě bylo jasná volba, říká Tatar. Spolupráci s Palátem si užívá

Tomáš Tatar (vlevo) a Ondřej Palát (druhý zleva) se radují z gólu New Jersey proti Minnesotě. | foto: Reuters

Po sedmi letech v Detroitu si Tatar postupně vyzkoušel angažmá NHL ve Vegas, Montrealu, New Jersey a v posledním ročníku vyměnil Colorado za Seattle. Bodově nejúspěšnější byl v dresu Canadiens (61 a 58 bodů z ročníků 2019 a 2020), kladně ale hodnotil také sezonu 2022/23. Za Devils tehdy nastřádal 48 zápisů (20+28). Když se v létě v pozici volného hráče rozhodoval, kam zamíří na další štaci, návrat do New Jersey byla jasná volba.

Jako bonus se navíc hned s týmem účastní Global Series v Praze. „NHL v Evropě zažiju poprvé, moc se tedy na zápas v Praze těším. Pro nás Čechy a Slováky je velký zážitek zahrát si před domácími diváky. Známých se přijde podívat hodně. Do Prahy je to jen nějaké dvě, tři hodiny jízdy. Je to blízko, takže jich přijde dost velký počet,“ řekl v rozhovoru pro skupinku českých novinářů.

Na pražskou O 2 arenu má navíc čerstvé vzpomínky z letošního mistrovství světa. „Myslím, že se slovenskou reprezentací jsme cíl na šampionátu splnili. Dostali jsme se do čtvrtfinále, to jsme bohužel prohráli s Kanadou. Zápas nám nevyšel, ale máme mladé mužstvo, které se neustále učí. Do budoucna věřím, že naše výsledky půjdou nahoru.“

V kádru New Jersey se může těšit ze spolupráce s Ondřejem Palátem, se kterým se znají i mimo led. „Moc si to užívám. Jsme kamarádi a známe se už docela dlouho. Jeho zkušenosti jsou moc cenné. Vyhrál dva Stanley Cupy a teď je navíc čerstvý mistr světa. Doufám, že právě díky Ondrovi to budeme my, kdo bude mít hlasitější podporu.“

Nový ročník NHL odstartuje New Jersey dvojzápasem proti Buffalu a v roli mírného favorita rozhodně nehodlá nic podcenit. „Bude se počítat každý bod. Tabulka bude opět hodně vyrovnaná, takže hlavně start je strašně důležitý.“

Přes léto k Devils zavítali kromě navrátilce Tatara také zkušení beci Dillon, Pesce a brankář Jacob Markström, což fanoušci určitě ocenili. „Máme pár zraněných hráčů (obránci Brett Pesce a Luke Hughes). Doufám, že se uzdraví a budou brzo zpět. V létě přišlo několik posil. Jsem rád, že se tým zase zkvalitnil a doufám, že se to odrazí na výsledcích. Bylo strašně fajn, že díky evropskému tripu se našel prostor na seznamování na týmových večeřích.“

Rodák z Ilavy na závěr okomentoval také rozhodnutí, proč se vrátil do známého prostředí. „Cítím v klubu velkou důvěru. Během prvního angažmá u Devils jsem se tam měl výborně, takže když přišla nabídka vůbec jsem neváhal. Taky jsem chtěl podepsat co nejrychleji, všechno se to tedy krásně sešlo.“