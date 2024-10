Thompson vyhlíží start NHL v Praze: Očekávám bouřlivou atmosféru

26letý rodák z Glendale prožil nejúrodnější ročník v NHL předminulou sezonu, kdy zazářil 47 góly a stejným počtem asistencí. Fanoušky zvedal ze sedadel technickými kousky, které zdobí tradičněji hráče drobnější postavy. I přes téměř dvoumetrovou výšku oplývá výjimečnou kontrolou puku a skvělý je také v zakončení.

Loni se i vinou zdravotních potíží zastavil na 56 bodech (27+29), což bylo na prvního centra týmu hluboko pod očekáváním. Společně s křídelníky Johnem-Jasonem Peterkou a Alexem Tuchem ovšem na prahu nového ročníku věří v návrat staré formy.

Jak jste si užil atmosféru na středečním tréninku, kterému v hledišti O 2 areny přihlížely české mládežnické týmy a také fanoušci Buffala?

Bylo to příjemné, hlavně když jsme nastupovali. Jak se ale rozběhl trénink, už jsem se plně soustředil na to, co se děje na ledě. Hokej je v Evropě hodně populární a NHL je liga, ke které hodně mladých lidí vzhlíží. Takže to pro ně byl určitě skvělý zážitek, který se jen tak nenaskytne. Pro další růst hokeje je Global Series skvělá věc.

Zítřek je pro Vás den D, začíná nová sezona. Jak se na to těšíte?

Upřímně, že se to blíží, je už tak trochu úleva. Od začátku přípravy vše směřuje ke startu základní části. Odehráli jsme několik přípravných zápasů doma a pak přiletěli do Evropy. Jsme tu už nějakou dobu, takže všichni vyhlížíme první zápas.

Buffalo před sezonou převzal staronový kouč Lindy Ruff. Řadí se mezi nejzkušenější v celé NHL, jak si toho ceníte?

Dělá tu práci už strašně dlouho, což potvrzuje, jak hokej miluje. Každý den si užívá, přestože to obnáší i hodně stresujících situací. Do kabiny přijde s úsměvem, ale nároky na hráče jsou hodně vysoké. Vše je to hlavně o vítězstvích.

Tage Thompson z Buffalo Sabres pálí na bránu Columbus Blue Jackets.

Po loňských zdravotních potížích jste již naplno v kondici?

Cítím se dobře. Léto bylo dlouhé, takže byl dostatek času všechno doléčit. Nabral jsem sílu a cítím se v dobré formě.

Jakou očekáváte zápasovou atmosféru, fanoušci v Evropě jsou známí svým hlasitým podporováním.

Už jsme si to otestovali v Mnichově (Buffalo zvítězilo 5:0 v přípravném duelu s Red Bull Mnichov). Jsme teď v jiné zemi, ale se spoluhráči očekáváme podobně bouřlivou kulisu. I když ani jeden z týmů nebude domácí, lidé přijdou na dobrý hokej a ocení každou vydařenou akci.

Znáte už nějaký český chorál?

Máme dva české kluky, ale zatím mě fandit nenaučili. Asi se jich budu muset optat.

Co se Vám z pobytu v Praze zatím nejvíce líbilo?

Určitě to bylo jídlo. Taky jsem obdivoval architekturu a historické centrum. Na to nejsem z USA zvyklý, takže to mě zaujalo. Hodně jsme toho nachodili.