Výhra pro Paláta v porodnici. Rodina je na prvním místě, chápala kabina

To se povedlo, Devils si poradili s nevýrazným Buffalem i podruhé, tentokrát 3:1. I tato extra motivace týmu tedy nakonec pomohla.

„Když skončil páteční zápas, dozvěděli jsme se, že situaci ohledně porodu bude Ondra muset začít monitorovat. Nakonec bylo lepší, aby se vrátil domů a byl s rodinou,“ popsal Sheldon Keefe, kouč New Jersey.

V sobotu ráno už s jistotou věděl, že bude muset udělat změnu v sestavě. Na jeho místo se posunul Paul Cotter, který nakonec vstřelil vítězný gól.

Tradičně výrazný byl švýcarský reprezentant Hischier, byť si z dvojzápasu se Sabres z pohledu produktivity odnesl jen jednu vstřelenou branku. Herním projevem však na ledě působil dominantně. Soupeře deptal zejména na buly, v sobotní partii vyhrál neuvěřitelných 21 z 30 vhazování.

Hráči New Jersey Devils slaví vítězství v zápase nad Buffalo Sabres.

Hned po vítězných oslavách v kabině však vzpomněl na chybějícího parťáka. O absenci rodáka z Frýdku-Místku se spoluhráči dozvěděli v ranních hodinách v den zápasu.

„V takových situacích jde rodina vždy na první místo. Jsme za Ondru nesmírně šťastní a výhru jsme chtěli vybojovat pro něj. On se určitě taky raduje. Přesně tak to chodí v dobrých týmech. Když někdo vypadne, tak jej dokáže spoluhráč nahradit,“ těšilo ho.

Sobotní zápas se mimořádně vydařil také elitní formaci Devils s hvězdným Jackem Hughesem (0+2) na centru a křídly Timo Meierem (1+0) s Jesperem Brattem (0+1). „Jsou strašně nebezpeční. Celá liga je si toho dobře vědoma. V průběhu utkání se naplno rozjeli, jsem za to moc rád,“ přidal Hischier.

V zámoří jsou na programu ještě tři dny přípravného období. Základní část se v USA a Kanadě rozběhne až 8. října. New Jersey se tak logicky usadilo na čele ligové tabulky. „Čtyři body do tabulky jsou pro nás parádní. Užijeme si sobotní večer a pak nás čeká dlouhý let zpátky do Jersey,“ uvedl kapitán týmu.