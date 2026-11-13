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Ovečkinovy postoje? Nemáme právo ho soudit. Šéf NHL se zastal ruské hvězdy

Martin Korbáš
  11:17
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Bill Daly, Gary Bettman a Rob Zepp na tiskové konferenci Global Series Finland 2026 v Helsinkách. | foto: Martin Korbáš, iDNES.cz

Před úvodním zápasem Global Series Finland 2026 mezi Carolinou a Seattlem před novináře v útrobách helsinské Veikkaus Areny zasedli šéf NHL Gary Bettman, jeho zástupce Bill Daly a reprezentant hráčské asociace Rob Zepp. Nejožehavějšími tématy byly opět možný start Ruska na Světovém poháru 2028, politické postoje Alexandra Ovečkina a také situace ohledně zvyšující se moci hráčů vynucovat si výměny.

Ke složení účastníků blížícího se Světového poháru, který bude v únoru 2028 kromě kanadských měst Edmontonu a Calgary hostit také Praha se 74letý Bettman vyjadřoval již krátce po příletu do Finska.

Přesto se obdobným dotazům nevyhnul ani na čtvrteční tiskové konferenci.

Celá řada zemí odmítla proti Rusku nastoupit. Co by se podle vás muselo změnit, aby ke konfrontacím nakonec došlo?
Nacházíme se ve velmi komplikované době. Dějí se tragické a nešťastné věci, ale s naším rozhodnutím nemusíme spěchat. Svět se rychle mění. Všichni jsou si vědomi, jak rozhodl CAS (Mezinárodní sportovní arbitráž). Dopady daného rozhodnutí jsou pro IIHF neskutečně komplikované. Zejména s ohledem na blížící se šampionát juniorů. NHL bude bedlivě sledovat, jak se vše vyvine. Věřím, že dohromady s hráčskou asociací učiníme v pravou dobu to správné rozhodnutí.

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Situaci označujete za komplikovanou. Ve skutečnosti Rusko jako agresor vojensky napadl Ukrajinu. Proč NHL k dané věci nezaujme jasné stanovisko?
Z pohledu ligy ruští hokejisté, kteří v zámoří působí, reprezentují jednotlivé týmy NHL. Nikoliv Rusko. Přerušili jsme veškeré obchodní styky s Ruskem. Ohledně Světového poháru je stále ještě čas. Kdo ví, co se stane? Pokud se nic nezmění, budeme se podle toho řídit. V případě, že se dosáhne nějakého řešení, samy federace můžou své postoje přehodnotit a proti Rusku nastoupit. Rozhodovat se v tuto chvíli by bylo čirou spekulací. Nemáme důvod spěchat. Až dojdeme do bodu, kdy se musíme rozhodnout, tak vše zhodnotíme a učiníme rozhodnutí.

Například Ovečkin však vystupoval i v nedávné volební kampani vládní strany Jednotné Rusko. Proč se NHL od toho nedistancuje a naopak ponechává Ovečkina jako jednu z hlavních tváří ligy?
Myslím, že liga má více než 700 tváří. Alex je jen jednou z nich. Je to neobyčejně nadaný hráč, který dosáhl skvělých úspěchů a gólových rekordů. Cokoliv činí ve své domovské zemi včetně politických postojů, není problémem ligy. Nedovolil bych si ani posuzovat, co jej k tomu vede. Pokud vím, jeho rodina žije v Rusku a sám Alex se tam po konci kariéry chce vrátit. Nemyslím si, že kdokoliv z nás tuší, jaká je jeho osobní situace a není fér to jakkoliv posuzovat. Není spravedlivé si domýšlet, co by měl, nebo neměl ve své zemi dělat. Přestože má konkrétní politické postoje, nevíme, co jej k nim vede. Podobné by bylo posuzovat, koho například vedle sedící Bill Daly volil za amerického prezidenta. Jde o osobní rozhodnutí ve své vlastní zemi, nikdo nemá právo to soudit.

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V poslední době jsou hodně sledované situace, kdy si hráči vynucují výměny do jiných týmů a mají klauzule o nevyměnitelnosti. Ty pak staví jejich zaměstnavatele do značně nevýhodných pozic. Bude s tím liga něco dělat?
Předně bych řekl, že se to neděje každý druhý den. Takové příklady se dají spočítat na prstech jedné ruky. Zatím nejsme v pozici, že je to pro nás problém. Jestli se to ale v budoucnu může stát, budeme probírat s hráčskou asociací. Možná se i sami o tom budou chtít bavit, možná ne. V každém případě, za ligu to budeme bedlivě sledovat. Nechci ale dělat žádná unáhlená rozhodnutí.

Jaká je situace ohledně zvyšování platového stropu pro nadcházející roky?
Zatím nemáme žádnou novinku. Jsme v jednání s hráčskou asociací ohledně možné podoby nového platového stropu pro příští dvě sezony. Máme dohodnuto, kdy se setkáme a budeme o tom jednat. Nedávno jsme přesně takto vyrozuměli všechny generální manažery, že je to celé v procesu a budeme o tom jednat. Stále dobíháme roky, kdy během covidu byl platový strop zafixován. Bude potřeba se dohodnout na modelu, jak se bude strop zvyšovat.

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