Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pocta pro Fina, jenž proslul „hubany“ či přezdívkami. NHL ocenila Tikkanena

Martin Korbáš
  15:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Esa Tikkanen s oceněním Börje Salminga za odvahu.

Esa Tikkanen s oceněním Börje Salminga za odvahu. | foto: Martin Korbáš, iDNES.cz

Na akci NHL Alumni nemohl chybět Stanley Cup, se kterým zapózovali i jeho...
Bývalý brankář Glenn Healy vykonává funkci prezidenta NHL Alumni.
Kromě Tikkanena na slavnostní ceremonii v helsinské radnici zavítala celá řada...
Esa Tikkanen společně s řadou dalších bývalých finských hokejistů.
5 fotografií
Po Nicklasi Lidströmovi, Jarim Kurrim a Matsu Sundinovi se v pořadí čtvrtým držitelem ocenění Börje Salminga za odvahu stal bývalý hokejový útočník Esa Tikkanen. Vítěz pěti Stanley Cupů cenu přebíral v jeho rodných Helsinkách během akce NHL Global Series.

Letošní první evropskou zastávku NHL, která ještě v prosinci zavítá do německého Düsseldorfu s dvojzápasem Chicaga proti Ottawě, otevřela čtvrteční výhra Caroliny 4:1 nad Seattlem. Vyprodané publikum Veikkaus Areny si užilo i tři finské góly, když se dvakrát prosadil oblíbenec fanoušků Sebastian Aho a jednou i obránce Juuso Välimäki.

V centru dění však nebyli jen současní hráči, pozornost dostaly i legendy. Před sobotní odvetou totiž nejlepší hokejová liga světa v honosných prostorech helsinské radnice uspořádala ceremonii, v rámci níž byl oslavován bývalý skvělý forvard Tikkanen.

Asociace absolventů NHL mu předala cenu určenou evropským legendám NHL příkladně reprezentujícím odkaz obránce Salminga. V předchozích letech se stejné poctě rovněž při akcích Global Series dostalo i jeho krajanovi Kurrimu a Švédům Sundinovi s Lidströmem.

61letý rodák z Helsinek v NHL oblékal dresy Edmontonu, Rangers, St. Louis, New Jersey, Vancouveru, Floridy a Washingtonu. Celkově stihl odehrát 877 zápasů s 630 body (244+386).

Skvělé výkony podával v play off, když během 186 bitev nasbíral dalších 132 zápisů (72+60). Celkově pětkrát nad hlavu pozvedl Stanley Cup – čtyřikrát s Edmontonem a jednou s Rangers.

Ve své době „Tiki“ proslul jako velký provokatér. Mimo hokejový um a tvrdou hru zaujal i „hubany“, kterými přiváděl vykolejené soupeře k šílenství.

Legendární jsou také jeho přezdívky, kterými častoval soupeře i své spoluhráče. Pomáhal si tak, když si mnohdy nedokázal zapamatovat jejich pravá jména. S reprezentací Finska slavil bronz na domácím šampionátu 2000 a rovněž na OH v Naganu 1998.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Tipsport - partner programu
Slavia vs. KolínHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Slavia vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.52
  • 4.40
  • 5.20
Zlín vs. HavířovHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Zlín vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
14. 11. 16:00
  • 1.72
  • 4.41
  • 3.74
Chomutov vs. SokolovHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Chomutov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Tábor vs. PřerovHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Tábor vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:00
  • 1.55
  • 4.60
  • 4.66
Frýdek-M. vs. VsetínHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Frýdek-M. vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:00
  • 3.60
  • 4.39
  • 1.75
Pardubice B vs. TřebíčHokej - 22. kolo - 14. 11. 2026:Pardubice B vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
14. 11. 17:00
  • 2.40
  • 4.00
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Agresivní operace na pokyn Putina. Rusko si stěžuje, žádá i prošetření postupu Čechů

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Poslouchali, sledovali, zaznamenávali. A veškeré nashromážděné podklady předávají dál. Rusové neskrývají frustraci z hromadného bojkotu, k němuž se po oznámení jejich návratu do hokejových soutěží...

Našla IIHF cestu, jak Rusy znovu vyřadit? Tentokrát už za hrůznosti na Ukrajině

Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.

Spánku málo, nekonečná jednání s právníky, zavařené hlavy, pocity frustrace, skepse i odhodlání najít řešení a obavy o samotnou existenci Mezinárodní hokejové federace. Jestli si nějak představovat,...

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

Pocta pro Fina, jenž proslul „hubany“ či přezdívkami. NHL ocenila Tikkanena

Esa Tikkanen s oceněním Börje Salminga za odvahu.

Po Nicklasi Lidströmovi, Jarim Kurrim a Matsu Sundinovi se v pořadí čtvrtým držitelem ocenění Börje Salminga za odvahu stal bývalý hokejový útočník Esa Tikkanen. Vítěz pěti Stanley Cupů cenu přebíral...

14. listopadu 2026

Poprvé u mužů a hned trable. Ať je s kým hrát! přeje si Fadrný v náročném programu

Jan Fadrný se stal novým trenérem hokejového Přerova.

Naskočil do vlaku, který nezastavoval, neboť měl zpoždění. Manko dokázal částečně smazat, ale sám dobře ví, že na konečnou stanici je to ještě daleko. Jan Fadrný před pár týdny coby nový hlavní...

14. listopadu 2026  14:15

Šéf Tábora chválí spolupráci s Motorem i změny na radnici. Trápí ho ale návštěvnost

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Druhá sezona pro nováčka jako ta nejtěžší? Ani náhodou. Táborští hokejisté se od začátku ročníku drží v popředí tabulky první ligy. Aktuálně jsou pátí, tři body za druhými Pardubicemi B a mají o...

14. listopadu 2026  13:30

Bývalý šéf MOV podporuje návrat Rusů. O účasti podle něj nemají rozhodovat vlády

Thomas Bach při slavnostním předání pravomocí.

Bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach podpořil návrat ruských hokejistů na světové šampionáty. V rozhovoru pro televizi Sport1 německý funkcionář uvedl, že o...

14. listopadu 2026  12:19

Námitka proti návratu Rusů. Hokejové federaci vadí cesta soudců do Moskvy

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) podle zámořských médií podala k Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) námitku proti jeho rozhodnutí vrátit ruské hokejisty do soutěží. Televize TSN či web The...

14. listopadu 2026  10:24

Z bílého pláště do dresu Litvínova. Medik Kysela, syn legendy: Splnil jsem si sen

Premiéru si odbyl Vojtěch Kysela.

Další z rodu Kyselů na extraligové scéně - po Ing. Robertu Kyselovi budoucí MUDr. Vojtěch Kysela. Syn hokejové legendy a lékařský student poskytl oslabenému Litvínovu první pomoc. A navzdory páteční...

14. listopadu 2026  9:54

MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, play off, jak hrály Češky

České hokejistky se radují z gólu proti Německu.

Mistrovství světa v hokeji žen 2026 se hraje od 6. do 16. listopadu v dánských městech Herning a Esbjerg. Česká reprezentace při premiéře kouče Briana Idalskiho skončila ve čtvrtfinále po prohře s...

14. listopadu 2026  9:28

Chmelař s Hertlem zapsali po asistenci, Chytil se vrátil z marodky

Jaroslav Chmelař z NY Rangers v zápase proti Vancouveru.

V obou pátečních zápasech hokejové NHL byli vidět Češi. Rangers triumfovali 5:1 na ledě Vancouveru i díky asistenci Jaroslava Chmelaře. Po pěti vynechaných startech kvůli zranění se za domácí k...

14. listopadu 2026  7:06,  aktualizováno  7:55

Olomouci opět k bodům pomohl brankář Cichoň. Zklidnil se a nabral zkušenosti

Olomoucký brankář Oldřich Cichoň se marně natahuje po střele Michala Řepíka.

Dokážou Kohouti navázat na zlepšené výkony, které předváděli před reprezentační pauzou? To byla hlavní otázka 18. kola hokejové extraligy z pohledu Hanáků. Ačkoli to herně nebylo ideální celých 65...

13. listopadu 2026  21:55

Skandinávci se sjednotili. I Švédsko hodlá ruským sportovcům odepřít vstup do země

Potyčka mezi ruským bekem Arťjomem Zubem (v červeném č. 2) a Švédem Maxem...

Ruští sportovci se nejspíš nebudou moci účastnit ani akcí ve Švédsku, dokud neskončí válka na Ukrajině. Švédský ministr pro sociální záležitosti a veřejné zdraví Jakob Forssmed agentuře AFP řekl, že...

13. listopadu 2026  19:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

České hokejistky nestačily ve čtvrtfinále na Kanadu, na šampionátu končí

Kanadská hokejistka Rebecca Leslieová slaví trefu proti českému výběru.

České hokejistky prohrály ve čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku s favorizovanou Kanadou 2:3 a na turnaji skončily. Obě české branky vstřelila v přesilových hrách útočnice Kristýna Kaltounková.

13. listopadu 2026  14:45,  aktualizováno  16:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.