Letošní první evropskou zastávku NHL, která ještě v prosinci zavítá do německého Düsseldorfu s dvojzápasem Chicaga proti Ottawě, otevřela čtvrteční výhra Caroliny 4:1 nad Seattlem. Vyprodané publikum Veikkaus Areny si užilo i tři finské góly, když se dvakrát prosadil oblíbenec fanoušků Sebastian Aho a jednou i obránce Juuso Välimäki.
V centru dění však nebyli jen současní hráči, pozornost dostaly i legendy. Před sobotní odvetou totiž nejlepší hokejová liga světa v honosných prostorech helsinské radnice uspořádala ceremonii, v rámci níž byl oslavován bývalý skvělý forvard Tikkanen.
Asociace absolventů NHL mu předala cenu určenou evropským legendám NHL příkladně reprezentujícím odkaz obránce Salminga. V předchozích letech se stejné poctě rovněž při akcích Global Series dostalo i jeho krajanovi Kurrimu a Švédům Sundinovi s Lidströmem.
NHL Alumni 2026 Börje Salming Courage Award Recipient: Esa Tikkanen https://t.co/IXH0VdHcVc— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 14, 2026
61letý rodák z Helsinek v NHL oblékal dresy Edmontonu, Rangers, St. Louis, New Jersey, Vancouveru, Floridy a Washingtonu. Celkově stihl odehrát 877 zápasů s 630 body (244+386).
Skvělé výkony podával v play off, když během 186 bitev nasbíral dalších 132 zápisů (72+60). Celkově pětkrát nad hlavu pozvedl Stanley Cup – čtyřikrát s Edmontonem a jednou s Rangers.
Ve své době „Tiki“ proslul jako velký provokatér. Mimo hokejový um a tvrdou hru zaujal i „hubany“, kterými přiváděl vykolejené soupeře k šílenství.
Legendární jsou také jeho přezdívky, kterými častoval soupeře i své spoluhráče. Pomáhal si tak, když si mnohdy nedokázal zapamatovat jejich pravá jména. S reprezentací Finska slavil bronz na domácím šampionátu 2000 a rovněž na OH v Naganu 1998.