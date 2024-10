Jágrův debut, tichá Praha i šampioni z Bostonu. Když do Česka zavítala NHL

Už posedmé se do Česka vydá někdo ze zástupců té nejlepší hokejové ligy světa. Na první dobrou si asi představíte jen nablýskanou moderní O₂ arenu s dvěma zámořskými týmy a fanoušky, kteří za lístky vysázeli nezvykle vysoké sumy. Možná vás to překvapí, ale historie NHL v tuzemsku je rozmanitější. A v jednom případě sahá mnohem hlouběji. Ještě do období minulého režimu, kterému zbývaly poslední týdny.