Kanada udolala Finsko, postup do finále Four Nations pomohl vystřílet MacKinnon

21:40 , aktualizováno 22:17

Porážku s týmem USA dokázali hokejisté Kanady napravit výsledkem 5:3 nad Finskem, díky kterému si vybojovali postup do finále turnaje NHL Four Nations Face-off. Dojde tak na odvetu dvou zámořských gigantů. Proti Finům si favorit vypracoval vedení 4:0, v závěru se však bojující evropský celek dokázal dostat do kontaktu. Kanaďany ale uklidnil finální trefou do prázdné branky kapitán Sidney Crosby.