Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Obzvlášť výmluvný je pohled na Západní konferenci. Nejlepší mužstvo v pořadí celé soutěže z Colorada se musí strachovat, kdežto třeba Connor McDavid z Edmontonu hovoří o štěstí.
Hlavní rozdíl mezi oběma týmy? Plných pětadvacet bodů. A také příslušnost v jiné divizi.
O té Centrální, nejsilnější v NHL, se hovoří dlouhodobě. První Colorado 102 bodů, druhý Dallas (97) a třetí Minnesota (92). Aspiranti na Stanley Cup, všichni v totožné oblasti. Kvůli aktuálnímu formátu, kdy jde druhý tým divize na třetí, skončí jeden hned v prvním kole, zbylí dva na sebe případně narazí v kole následujícím. Při naplnění papírových předpokladů se ve finále jistě nepotkají.
Zuří tak mezi nimi boj o první místo, které udělí jednomu z favoritů výhodnější pozici alespoň do začátku play off, k postupu do druhého kola.
A nyní střih vedle. Do Pacifické divize. Tu s 82 body vede Anaheim, následují Vegas (78) a Edmonton (77). Pohybují se v úplně jiných počtech. Ve srovnání s divizemi ve Východní konferenci by pak ani jeden z nich nefiguroval na postupových příčkách.
„Máme štěstí, že spadáme právě sem. Jako všechny další týmy. Právě teď tu běží polštářová bitva,“ rýpl si i McDavid, patrně nejlepší hokejista na světě, třebaže aktuálně ze systému těží.
„Jaký pak má vůbec význam hrát základní část, když na sebe jdou druhý a třetí nejlepší tým v konferenci,“ rozohnil se televizní expert Paul Bissonnette, sám bývalý hráč NHL, s nímž souhlasí i řada dalších aktivních hokejistů v elitní soutěži.
— Wingmen with Matthew and Brady Tkachuk (@Wingmenpod) March 11, 2026
„Tahle struktura jednotlivých divizí už ani nelze hájit,“ soudí pak novinář Travis Yost z TSN.
Ani nevyrovnané divize ale Bettmana nepřesvědčují k tomu, aby měnil svůj neochvějný názor. Dokola zdůrazňuje, že chce utvářet a posilovat divizní rivality. Což je i účel nastavení play off, k němuž dodává: „Přináší nám senzační úvodní kola, patrně ta nejlepší v rámci vyřazovacích bojů napříč sporty. Nakonec z toho máme víc zápasů a delší série.“
Třeba žurnalista James Mirtle ze serveru The Athletic rázně oponuje.
„Co ta krátká a vesměs nevýrazná finále jednotlivých konferencí? Pět z poslední osmi skončilo do pěti duelů. Teď zase přijde souboj Pacifické s Centrální divizí potom, co dva z hlavních favoritů vypadnou? A není úvodní kolo částečně tak skvělé proto, že se brzy hraje něco, co by mělo být náplní až v kole třetím?“
Přesto nic nenasvědčuje, že tyto řečnické otázky přinesou v realitě nějaký posun. Formát, který NHL praktikuje od play off 2014, působí neochvějně.