Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

  8:30
Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc než uspokojivý,“ stojí si za svým šéf soutěže Gary Bettman. Zatímco kritika bobtná a nespravedlnost aktuálního systému je zcela zjevná.
Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Obzvlášť výmluvný je pohled na Západní konferenci. Nejlepší mužstvo v pořadí celé soutěže z Colorada se musí strachovat, kdežto třeba Connor McDavid z Edmontonu hovoří o štěstí.

Hlavní rozdíl mezi oběma týmy? Plných pětadvacet bodů. A také příslušnost v jiné divizi.

O té Centrální, nejsilnější v NHL, se hovoří dlouhodobě. První Colorado 102 bodů, druhý Dallas (97) a třetí Minnesota (92). Aspiranti na Stanley Cup, všichni v totožné oblasti. Kvůli aktuálnímu formátu, kdy jde druhý tým divize na třetí, skončí jeden hned v prvním kole, zbylí dva na sebe případně narazí v kole následujícím. Při naplnění papírových předpokladů se ve finále jistě nepotkají.

Zuří tak mezi nimi boj o první místo, které udělí jednomu z favoritů výhodnější pozici alespoň do začátku play off, k postupu do druhého kola.

A nyní střih vedle. Do Pacifické divize. Tu s 82 body vede Anaheim, následují Vegas (78) a Edmonton (77). Pohybují se v úplně jiných počtech. Ve srovnání s divizemi ve Východní konferenci by pak ani jeden z nich nefiguroval na postupových příčkách.

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

„Máme štěstí, že spadáme právě sem. Jako všechny další týmy. Právě teď tu běží polštářová bitva,“ rýpl si i McDavid, patrně nejlepší hokejista na světě, třebaže aktuálně ze systému těží.

„Jaký pak má vůbec význam hrát základní část, když na sebe jdou druhý a třetí nejlepší tým v konferenci,“ rozohnil se televizní expert Paul Bissonnette, sám bývalý hráč NHL, s nímž souhlasí i řada dalších aktivních hokejistů v elitní soutěži.

„Tahle struktura jednotlivých divizí už ani nelze hájit,“ soudí pak novinář Travis Yost z TSN.

Ani nevyrovnané divize ale Bettmana nepřesvědčují k tomu, aby měnil svůj neochvějný názor. Dokola zdůrazňuje, že chce utvářet a posilovat divizní rivality. Což je i účel nastavení play off, k němuž dodává: „Přináší nám senzační úvodní kola, patrně ta nejlepší v rámci vyřazovacích bojů napříč sporty. Nakonec z toho máme víc zápasů a delší série.“

Třeba žurnalista James Mirtle ze serveru The Athletic rázně oponuje.

Komisionář NHL Gary Bettman.

„Co ta krátká a vesměs nevýrazná finále jednotlivých konferencí? Pět z poslední osmi skončilo do pěti duelů. Teď zase přijde souboj Pacifické s Centrální divizí potom, co dva z hlavních favoritů vypadnou? A není úvodní kolo částečně tak skvělé proto, že se brzy hraje něco, co by mělo být náplní až v kole třetím?“

Přesto nic nenasvědčuje, že tyto řečnické otázky přinesou v realitě nějaký posun. Formát, který NHL praktikuje od play off 2014, působí neochvějně.

Tipsport - partner programu
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.44
  • 3.77
  • 2.60
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.10
  • 3.86
  • 3.08
Pittsburgh vs. ColoradoHokej - - 25. 3. 2026:Pittsburgh vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 3.16
  • 4.02
  • 2.01
Philadelphia vs. ColumbusHokej - - 25. 3. 2026:Philadelphia vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 2.88
  • 3.91
  • 2.18
NY Islanders vs. ChicagoHokej - - 25. 3. 2026:NY Islanders vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 1.85
  • 4.02
  • 3.68
Florida vs. SeattleHokej - - 25. 3. 2026:Florida vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
25. 3. 00:00
  • 2.21
  • 3.91
  • 2.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Connor McDavid na kempu kanadské hokejové reprezentace.

Křiklavější případ už asi samotné zápolení nabídnout nemůže. V NHL panuje ohromná nevyrovnanost, nastavený řád ji ale vůbec nekompenzuje, zejména pak směrem k play off. „Já myslím, že formát je víc...

24. března 2026  8:30

Plekancův a Jágrův učeň skolil Duklu: Z jejich přesilovek těžím dodnes

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Když studoval hotelovku, obsluhoval hokejové krále v přesilovkách Kladna. Co se učeň Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance naučil, to prodává i teď v semifinále první ligy proti Jihlavě. Litoměřický...

24. března 2026  8:04

Trápící se Rangers vystřelili jen devětkrát na branku, doma padli s Ottawou

Hokejisté Ottawa Senators - brankář James Reimer, Nick Cousins a Tyler Kleven -...

Pondělní program hokejové NHL nabídl jediný duel. Ottawa se v tabulce Východní konference přiblížila postupovým pozicím do play off výhrou 2:1 z ledu NY Rangers.

24. března 2026  6:49,  aktualizováno  7:21

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

23. března 2026  22:18

Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

Závar před Danielem Hufem ze Zlína v semifinále s Kolínem.

Hokejisté Kolína a Litoměřic vyrovnali série semifinále play off první ligy na 2:2 na zápasy. Druhý nejlepší tým základní části Kolín vyhrál na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech a Litoměřice...

23. března 2026  22:04

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 21:57

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  21:18

Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza

Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi.

Hokejová Kometa končí sezonu po porážce 0:1 a jasném vyřazení 0:4 na zápasy. Vyrovnaný čtvrtý duel extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodl jediný gól Romana Červenky, který proti Brnu...

23. března 2026

Mladou Boleslav opouští devět hokejistů. Pyrochta má údajně namířeno do Třince

Mladoboleslavský Pyrochta zakládá útočnou akci.

Devět hokejistů se loučí s extraligovou Mladou Boleslaví. Vedení Bruslařského klubu už nepočítá s obránci Alešem Čechem, Petrem Gewiesem, Tomášem Havlínem, Alexem Lintuniemim, Filipem Pyrochtou a...

23. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit...

23. března 2026  18:59

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

