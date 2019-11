Zvedneš se, Sergeji? Florida se drží, ovšem milionový Rus začal rozpačitě

„Příchod tak světového brankáře, jakým Sergej se svými dovednostmi a zkušenostmi je, nám poskytne solidní základ v brankovišti. A také sebedůvěru, že můžeme každý zápas bojovat o vítězství,“ prohlásil v červenci generální manažer Floridy Dale Tallon bezprostředně po příchodu hvězdného gólmana.

Zatím tomu tak úplně není. Bobrovského čísla na Floridě byla v říjnu podprůměrná a pokud se na tom v dalších týdnech a měsících nic nezmění, hrozí, že se z jeho angažmá stane hned od začátku blamáž.

Pořádně drahá blamáž.

Bobrovskij se v létě jako volný hráč upsal Floridě na sedm let, s průměrným příjmem 10 milionů dolarů za rok se okamžitě stal nejlépe placeným hráčem týmu. Druhý Aaron Ekblad bere o čtvrtinu méně.

Což o to, smlouva je to opodstatněná - Bobrovského předcházela pověst špičkového brankáře, jednoho z nejlepších v lize. V Columbusu, svém předešlém působišti, byl tahounem. Jenže na Floridě svou pověst zatím nepotvrzuje.



Podává nevyrovnané výkony, střídá skvělé zápasy se slabšími. Navíc průměr obdržených branek 3,71 a úspěšnost zákroků 87,3 % opravdu nejsou čísla, která manažeři očekávají od svých štědře placených jedniček.

Ještě štěstí pro Floridu, že dává docela dost gólů (dosud jich vstřelila 47, což je v tuto chvíli sedmé nejvyšší číslo v lize). Bobrovskij tak i přes špatné statistiky dotáhl tým k pěti výhrám z jedenácti zápasů, do kterých zasáhl. Další tři duely navíc prohrál až v nastavení. Panthers se tak drží ve středu tabulky a dokonce se jim během října podařilo bodovat v osmi zápasech po sobě.

Zatím prý není důvod se bát

Nezdá se přitom, že by Bobrovského měla svazovat jeho pohádková smlouva. Je zkušený, věří si. V zámořské NHL působí desátou sezonu, na Floridu se těšil. „Chci vyhrát pohár, proto jsem si vybral Panthers,“ vysvětloval v červenci svou volbu. „Cítím, že vstupuji do svého nejlepšího období. Jsem nadšený se svého rozvoje, stálo to mnoho práce, a těším se, že budu moct pomoci týmu.“

Během prvního měsíce svá slova příliš nenaplnil, k panice však zatím není důvod.

„Ještě je příliš brzy, to je potřeba si uvědomit,“ upozorňuje novinář James O’Brien z NBC Sports při zpětném pohledu na Rusův první měsíc ve slunné pobřežní destinaci. „Bobrovskij přišel do nového klubu, do nového města a celý tým se sžívá s novým systémem, který přinesl nový trenér (Joel Quenneville).“

V létě byl 31letý Rus nejlepším brankářem na trhu s volnými hráči. Ovšem na rozdíl od Robina Lehnera nebo Semjona Varlamova, kteří také přes léto podepsali v nových klubech (a vedou si v nich přinejmenším obstojně), zamířil Bobrovskij do týmu s novým trenérem. To opravdu může být jednou z příčin nepříliš slavného začátku sezony.



Pro celek z jihovýchodního pobřeží Spojených států je proto zásadní, že se mu daří kompenzovat mezery v obraně produktivním útokem. A hlavně - že se mu daří držet krok s ostatními soupeři.

Bobrovského čísla v říjnu Úspěšnost zásahů, průměr gólů říjen 2019: 87,3 % - 3,71

87,3 % - 3,71 říjen 2018: 88,2 % - 3,58

88,2 % - 3,58 říjen 2017: 93,4 % - 1,97

93,4 % - 1,97 říjen 2016: 94.0 % - 2,02

94.0 % - 2,02 říjen 2015: 86,5 % - 3,97

86,5 % - 3,97 říjen 2014: 90,8 % - 2,81

90,8 % - 2,81 říjen 2013: 91,6 % - 2,60

91,6 % - 2,60 říjen 2012: nehrálo se z důvodu výluky

nehrálo se z důvodu výluky říjen 2011: 85,9 % - 3,74

85,9 % - 3,74 říjen 2010: 91,7 % - 2,44 Zdroj: www.espn.com

„Za řadu gólů Bobrovskij vůbec nemohl. Hraje o dost lépe, než jeho čísla naznačují,“ je přesvědčený George Richards z The Athletic, který dění v týmu dlouhodobě sleduje. „Florida začala praktikovat Quennevillův defenzivní systém. A třebaže to řada lidí nechtěla slyšet, před sezonou zaznělo, že změna herního stylu, především v obranném pásmu, chvíli potrvá.“

Naději ve zlepšení brankářské jedničky dává i pohled do Bobrovského kariérních statistik. Není to zdaleka poprvé, co měl slabší vstup do sezony. Ovšem tak jako další špičkoví brankáři dokáže i Bobrovskij načasovat formu pro období, kdy je to nejvíc potřeba. „Listopad by mohl přinést obrat, to je za celou kariéru jeho druhý nejsilnější měsíc. První je březen,“ upozorňuje O’Brien.



Na Bobrovském nyní je, aby potvrdil statistické předpoklady i své vlastní kvality a stal se tahounem talentovaného mužstva, které na Floridě sestavili. Podaří se mu to? Jisté je akorát to, že s tak velkou smlouvou na zádech musí začít naplňovat očekávání co nejdříve.