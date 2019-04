Hokejový Neymar. V NHL se vysmívají divadelním pádům finského obránce

Vše se odehrálo na konci druhé třetiny, kdy se ve skrumáži u zadního mantinelu začal Lindell škorpit s hostujícím Robertem Bortuzzem. Ten ho dvakrát zezadu krosčekoval, čehož se mladý rodák z Helsinek snažil využít.

Stanley Cup 2019 Program a výsledky

Pokaždé upadl - nutno podotknout, že velice ochotně. To Bortuzziho rozčílilo, že do něj strčil zepředu potřetí. Lindell padl znovu, tentokrát navíc tak okatě, že si toho všimli i rozhodčí, kteří mu za to udělili trest.

Talentovaný bek, který má zlato z mistrovství světa juniorů, ze šampionátu dospělých stříbro a v NHL hraje druhou sezonu, se rázem stal terčem vtípků. Server Yahoo Sports ho přirovnával k vyhlášenému fotbalovému simulantovi Neymarovi, kritika se na něj valila i od fanoušků na sociálních sítích.



Lindell teď musí doufat, že se na tento incident co nejdříve zapomene a že si po zbytek kariéry neponese nálepku hokejového herce.