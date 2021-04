Vypraný rváč a Doktor. McDavidovi servismani vystoupili ze stínu hvězd

Dát ty dva dohromady byl trenérský majstrštyk. Tyson Barrie býval ještě v Coloradu vyhlášeným útočným bekem, Darnella Nursea si Edmonton od draftu piplal pro roli poctivého defenzivně laděného a neprostupného zadáka.



Nejen odborníci teď žasnou, jak moc se spletli v původním úsudku. Současní Oilers totiž nejsou jen McDavid s Draisaitlem, povedená dvojička kanadských beků se zajímavým původem dělá oběma servis podpořený spoustou bodů.



Nurse je se třinácti góly nejlépe střílejícím bekem a mezi elitou je také s 18 kladnými body za účast na ledě. Barrie patří se 32 body do top 5 v bodování obránců, s 27 nahrávkami je mezi beky dokonce třetí, v celkovém pořadí hráčů dokonce třináctý.



Přitom si ani jeden před sezonou neuměl představit, že budou tak moc zářit a ve městě, kde býval Stanley Cup za dob Gretzkého jako doma, vyjdou ze stínu hvězd na světlo po bok největších klubových stálic. Vždyť se poslední roky nad jejich kariérami spíše smrákalo.



Kluk z pračky

Takový Barrie je synem spolumajitele klubu šampionů Tampa Bay a bývalého hráče NHL Lena Barrieho. Mezi hokejisty se jako capart pohyboval úplně běžně, hltal kličky i umění těch nejlepších hráčů. Navrch si kdysi s tátou, někdejším hráčem Floridy, střílel po tréninku na reprezentačního gólmana Roberta Luonga. I když byl ještě dítě, často se jako jeden ze stálých členů kabiny stával vyhledávaným terčem vtípků.



Přeborník na to byl někdejší hokejista Florida Panthers Peter Worrell, který malého Barrieho nejednou házel s prádlem i dresy do pračky. „Stávalo se, že mě doslova sebral, hodil dovnitř a zavřel dveře,“ směje se Barrie. Když přecházel mezi juniory a později do NHL, byl tak dobrý, že si sám podobné lumpárny mohl dovolit.



Vyhrál Western Hockey League, získal tam cenu pro nejlepšího obránce, zahrál si za kanadskou reprezentaci a v roce 2017 se stal i světovým šampionem. Od té doby už to ale šlo z kopce dolů. Rok na to si při mistrovství světa pořezal nohu v pranici se spoluhráčem a v národním týmu skončil.

Ačkoliv v Coloradu bodoval a stal se tam uznávanou osobností, jeho přínos slábl, a tak se vydal na restart do Toronta, kam si ho stáhl manažer Kyle Dubas.

Šikovný Kanaďan byl k nepoznání. Vytratila se jeho perfektní rozehrávka i koordinace hry v přesilovkách, kvůli níž jej Toronto bralo. Výborná střela najednou nefungovala. Během roku se začalo i díky končící smlouvě spekulovat o trejdu, který nakonec nepřišel.

Začalo se říkat, že starý dobrý Barrie je pryč a v devětadvaceti letech jeho kariéra dostala vážné trhliny. Dokáže být zase tak dobrý?



Odpověď dal právě v téhle sezoně po podpisu smlouvy v Edmontonu. Zase je to on. Pomohl mu nový trenér i spoluhráči, vyrovnal se s tlakem, který je jiný než v hokejovém chrámu v Torontu. Boduje, je spolehlivý, je základním motorem akcí. Nebojí se chytře vyjet z obrany, zakombinovat a překvapivě zaútočit. Superlativy na jeho osobu jdou tak daleko, že ho experti srovnávají s legendárním obráncem Paulem Coffeym. Navíc, čím víc zápasy přibývají, tím víc boduje.

„Edmonton nikdy neměl někoho, koho by mohli nazývat útočným bekem. Tím myslím, že neměli chlapíka jako je Tyson Barrie,“ říká analytik Mark Spector z Edmonton Journal.

Obroda nastala i u Nurseho pocházejícího z velké sportovní rodiny s kořeny v Trinidadu a Tobagu.



Doktore, jste skvělý

Jeho jméno se dá do češtiny volně přeložit jako zdravotní bratr, kvůli tomu také dostal vtipnou přezdívku Doktor.

Nurseho táta Richard býval úspěšný wide receiver Hamiltonu v kanadské lize amerického fotbalu. Jeho sestra Kia hraje profesionálně basketbal za Phoenix v ženské NBA. Sestřenice Sarah má zase stříbrnou olympijskou medaili z Pchjongčchangu s národním týmem hokejistek Kanady.



Darnella všichni vnímali jako spolehlivého, obrannářsky zaměřeného beka s dobrým potenciálem a schopností uchytit se mezi nejlepšími. Jenže on se z tvrďáka a defenzivní jistoty postupně přetvářel na muže podporujícího útok.

„Každý se vyvíjí jinak,“ říká Nurse pro stanici Sportsnet a vzpomíná, jak ho kdysi jako juniora před přechodem mezi dospělé škatulkovali. „Jsem si docela jistý, že mě všichni pasovali na beka do třetího páru. Takového toho chlapíka na hraně sestavy. Jen jsem se tomu smál a bral to jako motor do další práce. Bylo to, jako když zažehnete oheň.“

Dnes v první obraně vedle Barrieho cítí satisfakci a navíc se šestadvacetiletý Kanaďan učí od zkušenějšího kolegy útočit a ještě lépe zakončovat šance.



„Útočení vždycky bylo součástí mé hry, ale postupně se v lize cítím lépe a rozvíjím svůj talent. Je to jen o tom, že vidím, jak se vytvářejí příležitosti. Ruku v ruce s tím jde i evoluce mé hry. Samozřejmě mi hrozně pomáhá, že hraju s Tysem, sleduju v akci jeho schopností a užívám si, když jako hráč čtu detaily jeho hokeje,“ popisuje Nurse pro Edmonton Sun.



Společně jsou teď jedním z nejofenzivnějších obranných tandemů v lize, jen si role prohodili. Nurse střílí rány jako z děla od modré, nebojí se zaútočit a podpořit akce rozjeté McDavidem či Draisaitlem.

Sebevědomým napumpovaný Barrie se stará o zakládání útoků a překvapivými pasy zásobuje obě hlavní hvězdy mužstva. V kariéře má 48,3 procent druhých asistencí, čímž nyní dorovnává respektované obránce minulosti Raye Bourquea, Al MacInnise nebo Bobby Orra.



„Pomohl Tyson s ofenzivou Darnellovi? No jistě! Ale také je potřeba říct, že Darnell se ohromně zlepšil ve všech ohledech své hry,“ přitaká kouč Oilers Dave Tippett k přínosu obou zadáků, kteří si ohromně vyhoví.

Ostatně, že Barrie potřebuje pouze probudit, to tušili i Draisatl s kapitánem McDavidem. Ohromně je však překvapuje Nurseho výkonnostní vzestup.

„Nevím, jestli je v týmu hráč, co by víc pracoval na zlepšení než Darnell. Maká na ledě, mimo něj, tráví čas u videa. Zaslouží si obrovské uznání za to, kam to dotáhl. Možná, že ofenzivně není ještě nejlepší, ale je to v něm,” chválí ho McDavid, který proti bekovi nastupoval kdysi v juniorském play off CHL.

„Když má puk na hokejce, vidíte, jak se zlepšil. Zakončuje akce, připravuje puky další spoluhráčům. Máme štěstí, že je v týmu,“ pochvaluje si také Draisaitl.

Edmonton už není rájem dvou megahvězd. Teď vyrostly mužstvu další, které dřív chyběly. Musí to potvrdit už jen úspěchem ve Stanley Cupu.