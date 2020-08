Česká jízda, v hlavní roli Pastrňák. Krejčí bodoval posedmé za sebou

„Pasta“ už se pomalu dostává do ráže a velkou zásluhu na tom má i jeho neodlučný parťák a jmenovec Krejčí, který mu gól připravil. Byla to krásná česká souhra v přesilovce, při níž Krejčí obkroužil celé pásmo, aby nakonec precizní přihrávkou přes celou šířku hřiště našel na levém kruhu úplně volného Pastrňáka.

Bum! Rána bez přípravy a puk se třepotá v síti. Boston vede 2:0. Byl to důležitý moment, který černožlutý klub výrazně nasměroval k prvnímu úspěchu.

„Abych byl upřímný, tak jsem na tu přihrávku od Krejči byl na levém kruhu připravený snad patnáct vteřin. Věděl jsem, že mě najde,“ vykládal po zápase Pastrňák a opět pěl chválu na svého krajana a kamaráda. „David je fantastický playmaker, jeden z nejlepších v lize. Tuhle pozici si navíc drží už hodně dlouho.“

Krejčímu se v play off skutečně daří mimořádně: v 9 utkáních si připsal už 10 bodů za 3 góly a 7 asistencí. Aktuálně bodoval už posedmé za sebou, což jen dokazuje jeho přehled a důležitost pro tým. Není proto divu, že ho kouč Bruce Cassidy před zápasem posunul do první přesilovkové formace.



Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Krejčího velkou formu by poznal i hokejový analfabet. „Dávám hráčům na přesilovce volnost, protože to jsou vynikající hokejisté. Ví, kdy se kam pohnout, aby si vyměnili pozice. Krejčí je výborný kolem mantinelů a má skvělé vidění hry. Režíruje si ji, ta přihrávka byla vynikající,“ popisoval kouč, který si cení i práce Marchanda, jenž umí udělat před brankářem rozruch.

Pastrňák, který v 6 zápasech nastřádal stejný počet bodů (2+4), si Krejčího posun sestavou pochopitelně pochvaloval. On sám ale ukázal, že kromě zakončování má také přehled a umí nahrávat. Tak jako u gólu na 3:0, kdy pohotovou zadovkou posunul puk na Marchanda, jenž už zakončoval do prázdné. Byla to rychlá akce, při níž elitní bostonská formace předvedla silný forčeking.

„Když vaši nejlepší hráči nejsou nejlepší, tak nemáte v play off šanci. Bergeron, Marchand i Pastrňák nás pokaždé dokážou dovést k výhře. Jsou to skvělí hráči a mají obrovský vliv na naši hru. Vždyť dneska zařídili všechny tři góly,“ těší trenéra Cassidyho.



On i celý Boston už dávno zapomněli na vlažný návrat po koronapauze, kdy mužstvo prohrávalo a na ledě nepřesvědčovalo. Teď už se Bruins rozjíždí a ukazují, proč byli před přerušením sezony nejlepším týmem v NHL.

„Nehráli jsme dobře, vypadalo to, jako bychom se sesypali. Ale já byl v klidu, protože máme zkušené hráče, kteří vědí, co udělat, abychom byli úspěšní. Myslím, že je to vidět,“ glosuje situaci Marchand.