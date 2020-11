Kouč Cassidy: S Raskem počítáme! Boston měl spekulace utnout dřív, říká skaut

V létě vyskočila zpráva, která všem fanouškům Bostonu vyrazila dech. Tuukka Rask se během vyřazovacích bojů odpojuje od týmu a vyráží za rodinou.

Kdekdo si myslel, že jde o Raskův konec v brance Bruins. V play off místo něj dostalo šanci česko-slovenské duo. Zkušený Jaroslav Halák se stal jedničkou a záda mu kryl mladý gólman Daniel Vladař - čekající na debut.

Kolem Raska bylo po oné kontroverzní události dlouho ticho. Mlčení prolomil až kouč Bostonu Bruce Cassidy. „Všechno, co se stalo v bublině, jsme vyřešili. Jdeme dál a chystáme se vyhrát příští rok. Tedy i s naším brankářem,“ řekl rázně trenér Bruins.

Vědělo se, že Rask jede řešit vážné rodinné problémy, které nesnesou odklad. „Bavil jsem se o tom i s Pastou. Tuukka přišel za vedením a vysvětlil situaci. Hned na to se zeptal spoluhráčů, jestli jsou s tím v pohodě a ti mu jasně vyjádřili podporu. Takže se nesbalil a nezmizel, jak se psalo v zámoří. Nikdy by to neudělal,“ zdůraznil skaut Milan Tichý, jenž stál v roce 2012 za příchodem Raska do Plzně během výluky NHL.



„Měli jsme ho v Plzni dva měsíce a víme, že Tuukka je absolutně charakterní kluk a velký profík. Jakmile jsem viděl ty zámořské titulky, hned mě napadlo, že takhle to ani nemůže být. Někdo na něj úplně zbytečně naházel špínu,“ popisuje.

„Tuukka je podle mě jeden z nejlepších gólmanů, kteří kdy hráli hokej, ale teď se rozhodl správně. Každý normální člověk, co miluje svoji rodinu, by udělal to samé. Naopak říkám klobouk dolů za to, že to s námi v play off vůbec zkusil, nemohlo to být vůbec jednoduché,“ souhlasí Vladař.



Pro Boston by byl Raskův odchod obrovským oslabením. Pořád totiž patří do pětky nejlépe hodnocených brankářů současné NHL s potenciálem na zisk Stanley Cupu. „Byli by sami proti sobě, on má pořád velké kvality. A navíc, kdyby to nebyl charakterní hráč, hned by ho vyměnili nebo s ním naložili jinak,“ dodal skaut.

„Tým měl jeho situaci vysvětlit daleko dříve, aby zamezil veškerým spekulacím,“ upozornil ještě Tichý.

Hokejový skaut Milan Tichý. Trenér Bruce Cassidy (vpravo).

Podle Cassidyho je Rask připravený vrátit se na led a nachystat se na další sezonu, v níž chce Boston znovu ovládnout ligu.

„Tuukka by to řekl nejlépe sám. Ale myslím, že se chce jen vrátit do branky a dát nám šanci vyhrát. Předpokládám, že přijede a řekne: ‚Pořád jsem ten samý gólman jako vloni a jsem ready. Rodina i já jsme v pohodě a všechno je, jak má být. Pojďme hrát radši hokej‘,“ dodal Cassidy.



Hráči dostali před letním znovuzahájením NHL možnost nezúčastnit se zbytku sezony, pokud měli obavy z nákazy koronavirem, či jiné důvody. Raskův odjezd během dohrávky ligy byl proto precendentem.

„Je to nová věc na celém světě a v příští sezoně přijdou další takové situace, až se bude hrát v krátkodobých bublinách. Bude na každém jednotlivém týmu i vedení NHL, jak je bude řešit. Vše se krystalizuje a nikdo neví, co dalšího kolem pandemie může nastat. Tuukka byl první, ale teď už bude každý vědět, jaký musí být postup,“ míní Tichý.