Pivovar ve Winnipegu nabízí Trotzovi pivo zdarma, pokud bude trénovat Jets

Trenér Winnipegu Paul Maurice nečekaně rezignoval už v prosinci a sezonu dokončil jako prozatímní kouč asistent Dave Lowry, jenž s týmem do play off nepostoupil. Devětapadesátiletý Trotz je nyní volný poté, co ho v květnu propustili New York Islanders.

Nového trenéra však hledají i Vegas, Philadelphia, Chicago, Detroit a Boston, který propustil Bruce Cassidyho minulý týden. Trotz je považován za horkého kandidáta hned v několika z těchto klubů.

Aby zvýšil šance Jets, nabídl pivovar Little Brown Jug jako další bonus k pěnivému moku zdarma Trotzovi, že na jeho počest uvaří pivo podle jeho vlastního výběru. Zástupci pivovaru chtějí podporou kampaně „Barry, vrať se domů“ ukázat, jak místním lidem na klubu záleží. Tým se do Winnipegu vrátil v roce 2011 díky stěhování Atlanty Trashers 15 let poté, co původní Jets přesídlili do Arizony.

„Trochu mi to připomíná 90. léta, kdy děti rozbíjely prasátka, aby tu pomohly udržet Jets. Ukazuje to naši vášeň pro sportovní týmy a naše odhodlání zkusit všechno možné, abychom dali věci do pohybu,“ prohlásil James Hofer z vedení pivovaru.