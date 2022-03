Trapní? Už ne. Z Arizony je v NHL jiný tým, Schmaltz překonává rekordy

Přitom ještě před necelým měsícem vypadala bilance pouštního celku skutečně bídně. Jen 12 vítězství, k tomu 37 porážek a poslední místo Západní konference.

Pak však přišel zlom. Těžko říct, co přesně jej mohlo způsobit, každopádně od té doby působí Arizona jako úplně nové mužstvo. Díky skvělým výkonům svých gólmanů Scotta Wedgewooda a Karla Vejmelky získala několik těsných výher, dokonce si vyšlápla i na silné Colorado.

Jako by si poté Coyotes uvědomili, že když zvládají vítězit zásluhou precizní defenzivy, může to jít i díky útoku. Problém byl, že směrem dopředu byli stále celkem impotentní.

Zápas s Ottawou byl výjimečný z mnoha důvodů. Arizona vsítila osm branek. Takový výkon předvedla organizace sídlící ve městě Glendale naposledy v roce 2006. Tehdy se klub ještě jmenoval Phoenix a do střelecké listiny se proti San Jose při výhře 8:0 zapsal i český bek Zbyněk Michálek.

Triumf 8:5 nad Senators před deseti dny přinesl i individuální přelomovou událost. Na sedmi brankách se totiž podílel Nick Schmaltz, tolik bodů v jednom zápase do té doby v klubové historii nikdo nenasbíral. V NHL prožil úspěšnější zápas naposledy Sam Gagner, který před deseti lety zaznamenal v dresu Edmontonu dokonce ještě o bod víc.

„Bylo to celkem bláznivé. Během utkání na to příliš nemyslíte, ale připadal jsem si, že na cokoliv jsem sáhl, skončilo gólem,“ popisoval americký útočník.

Schmaltzovi ovšem jeden parádní výkon nestačil. V dalším zápase zářil znovu, to když přispěl k triumfu nad Detroitem čtyřmi body. Jestliže na další osmigólový duel potřebovali Coyotes předtím šestnáct let, nyní jim stačily tři dny. Do sítě Red Wings totiž protlačili puk dokonce devětkrát!

Rázem na sebe Arizona upozornila stylem, v který snad ani nedoufala.

Následně přetlačila v prodloužení Toronto (5:4), než podlehla Bostonu (2:3). V noci na úterý se ovšem vrátila na vítěznou vlnu, svému nyní už oblíbenému soupeři z Ottawy nasázela pět gólů. Hrdinou byl tentokrát jiný útočník než Schmaltz, Lawson Crouse si připsal premiérový hattrick v kariéře.

„Je to zvláštní pocit. Vždycky se snažíte udělat co největší rozdíl ve prospěch vašeho týmu. Když to dopadne takhle, a navíc ještě vyhrajete, tak je to něco výjimečného,“ rozplýval se čtyřiadvacetiletý Kanaďan.

Přece jen ale musí Coyotes momentálně řešit jednu nepříjemnost. Problémem je, že ruce mají trochu svázané. V pondělí je totiž v NHL uzávěrka přestupů a Jakob Chychrun je zřejmě nejžhavějším dostupným zbožím.

Arizona byla připravená jej za dostatečně štědrou náhradu uvolnit, jenže mladý obránce se v zápase s Bostonem zranil a minimálně dva týdny bude mimo hru. Paradoxem je, že právě Bruins patřili mezi hlavní zájemce o služby šestnáctky draftu z roku 2016.

Jestli se ofenzivně laděný zadák, v jehož kolonce hodnocení účasti na ledě svítí hrozivých -20, stihne uzdravit tak, aby po něm některý z kupců sáhl, je nyní velkou neznámou.

Pokud by jej Coyotes vyměnit nestihli, může je těšit aspoň fakt, že (se) hokejem konečně zase baví.