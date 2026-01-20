Rangers se vůbec nedaří. Sbírají jednu porážku za druhou, víkendová výhra ve Philadelphii spíše připomíná jen slunce, které na chvilku vysvitne, ale na dlouho nezahřeje.
V noci newyorští zase padli, už podeváté za posledních jedenáct zápasů. Spadli na poslední příčku Východní konference a vedení se rozhodlo reagovat.
Drury sepsal informační dopis fanouškům, z něhož nejvíce vyčnívalo souvětí ohledně budoucího směřování klubu.
„Víme a cítíme vaše zklamání z toho, jak se sezona vyvíjí. Jsme stejně frustrovaní, ale musíme být k sobě upřímní. Nebudeme nečinně přehlížet, nebude se jednat o přestavbu, půjde o přeskládání týmu postaveném na našich klíčových hráčích. V nadcházejících týdnech a měsících začnete vidět, jak se některé naše plány začínají realizovat,“ stálo například v oznámení.
A Message from Chris Drury to Our Fans pic.twitter.com/JVimBJ59B7— New York Rangers (@NYRangers) January 16, 2026
Drury a spol. nechtějí rozprodávat hráče, chtějí stavět na aktuálním jádru, které obloží jinými hokejisty.
Alespoň tak to lze chápat. Jenže netrvalo dlouho a sociální sítě obletěla zpráva, jež této myšlence zcela odporuje.
Artěmij Panarin je na odchodu z Rangers.
Ačkoliv ruská superstar do jádra mužstva bezpochyby patří, klub s ním dál nepočítá. Na informaci se shodují přední zámořští novináři.
V šesti sezonách, které v klubu strávil po příchodu z Columbusu, pokaždé vyhrál týmové bodování. A vede ho i v té sedmé, aktuálně probíhající.
Novou smlouvu mu ale přesto Drury už nenabídne. Nejpozději po sezoně se s ním rozloučí, společnými silami se ale pokusí ho vyměnit do takového týmu, v němž by měl šanci vyhrát Stanley Cup, ještě před jejím koncem.
„Je pro mě těžké popsat, jak se právě cítím. Stále jsem zmatený,“ říkal Panarin o víkendu.
Drury se s ním měl sejít a na schůzce mu sdělit své plány. „Generální manažer se rozhodl jít jiným směrem. Já jsem s tím oukej, ale stále jsem hráčem Rangers a do každého zápasu dám sto procent,“ doplnil.
Novina z New Yorku mnohé překvapila, fanoušci spíše volali po výměnách ostatních hráčů. I těch z řad lídrů. Nejsou například spokojeni s výkony J.T. Millera, ale i dalších.
Jenže Drury má svázané ruce. Ve smlouvách několika hráčů jsou zahrnuty klauzule o nevyměnitelnosti, tudíž pokud nebudou sami vysloveně souhlasit, Rangers je nikam vytrejdovat ani nemůžou.
Platí to třeba právě pro Millera, ale také Adama Foxe, Vladislava Gavrikovova, Miku Zibanejada nebo Igora Šesťorkina.
Renomovaný server The Athletic uvádí, že si všechny zmíněné Drury postupně zval do kanceláře, aby se jich zeptal, zda jsou ochotni vydržet přebudování týmu, které může pár let trvat, a upozadit myšlenky na zisk poháru, nebo by raději zrušili své klauzule a přáli by si změnit tým. Údajně chce všech pět zůstat u Rangers.
Takovou nabídku Panarin nedostal. Hrozí, že po sezoně odejde zadarmo, ovšem takový scénář by klub nerad dopustil.
Udělá tak maximum, aby ve spolupráci s Panarinem i jeho agentem našli správnou organizaci pro jeho další pokračování. Která by to mohla být?
„Vlastně už jsem o celé této situaci řekl vše, co jsem chtěl. Jednou v životě chci být chytrý,“ odmítl sdělit, kam by mohl zamířit.
Panarin má rovněž v kontraktu zahrnutou plnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Bez jeho souhlasu ho Rangers nemůžou nikam poslat. Ve výběru klubu tak bude mít finální slovo, i kdyby to pro newyorský celek znamenalo třeba horší odstupné, než jaké mu nabídne jiný výběr.
Zájem by mohlo mít Colorado, jež o Panarina stálo už před lety na trhu volných hráčů. Ruský šikula by posílil už tak nadstandardní ofenzivní sílu týmu kolem Nathana MacKinnona s Martinem Nečasem.
Washington veřejně vyhlásil, že bude hledat elitní křídlo do první formace. Je však otázkou, jak by si Panarin sedl s krajanem Alexandrem Ovečkinem, s nímž v minulosti údajně příliš nevycházel.
Vyptávali se zřejmě i zástupci Dallasu, také Floridy, Minnesoty, Caroliny i dalších klubů. Koneckonců hokejisté takového kalibru nejsou k mání zrovna často, zpozornět by tak měli všichni generální manažeři.
Telefonáty už jistě probíhají, Rangers naslouchají všelijakým nabídkám. A to nejen v souvislosti s Panarinem. Stěhovat by se mohl útočník Vincent Trocheck, případně zadák Carson Soucy i další.
Uzávěrka přestupů je letos datována na 6. března, tým se do té doby může výrazně změnit. Ovšem fanoušci klubu si hlavně přejí, aby v budoucnu zažili co nejméně sezon, jako je ta aktuálně probíhající.