Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

  16:05
Hokejisté Rangers zase spadli na dno. Po psychické stránce i v tabulce. Klubu z New Yorku se nedaří, play off se mu vzdaluje. Tak co s tím? „Do přestavby nepůjdeme, ale přeskládáme tým kolem klíčových hráčů,“ oznámil generální manažer Chris Drury. Má to ale jeden velký háček.
Rangers se vůbec nedaří. Sbírají jednu porážku za druhou, víkendová výhra ve Philadelphii spíše připomíná jen slunce, které na chvilku vysvitne, ale na dlouho nezahřeje.

V noci newyorští zase padli, už podeváté za posledních jedenáct zápasů. Spadli na poslední příčku Východní konference a vedení se rozhodlo reagovat.

Drury sepsal informační dopis fanouškům, z něhož nejvíce vyčnívalo souvětí ohledně budoucího směřování klubu.

„Víme a cítíme vaše zklamání z toho, jak se sezona vyvíjí. Jsme stejně frustrovaní, ale musíme být k sobě upřímní. Nebudeme nečinně přehlížet, nebude se jednat o přestavbu, půjde o přeskládání týmu postaveném na našich klíčových hráčích. V nadcházejících týdnech a měsících začnete vidět, jak se některé naše plány začínají realizovat,“ stálo například v oznámení.

Drury a spol. nechtějí rozprodávat hráče, chtějí stavět na aktuálním jádru, které obloží jinými hokejisty.

Alespoň tak to lze chápat. Jenže netrvalo dlouho a sociální sítě obletěla zpráva, jež této myšlence zcela odporuje.

Artěmij Panarin je na odchodu z Rangers.

Ačkoliv ruská superstar do jádra mužstva bezpochyby patří, klub s ním dál nepočítá. Na informaci se shodují přední zámořští novináři.

Generální manažer Chris Drury (vlevo) a trenér Mike Sullivan na tiskové konferenci New York Rangers hovoří s novináři.

V šesti sezonách, které v klubu strávil po příchodu z Columbusu, pokaždé vyhrál týmové bodování. A vede ho i v té sedmé, aktuálně probíhající.

Novou smlouvu mu ale přesto Drury už nenabídne. Nejpozději po sezoně se s ním rozloučí, společnými silami se ale pokusí ho vyměnit do takového týmu, v němž by měl šanci vyhrát Stanley Cup, ještě před jejím koncem.

„Je pro mě těžké popsat, jak se právě cítím. Stále jsem zmatený,“ říkal Panarin o víkendu.

Drury se s ním měl sejít a na schůzce mu sdělit své plány. „Generální manažer se rozhodl jít jiným směrem. Já jsem s tím oukej, ale stále jsem hráčem Rangers a do každého zápasu dám sto procent,“ doplnil.

Artěmij Panarin z NY Rangers slaví dovršení hattricku v zápase proti Bostonu.

Novina z New Yorku mnohé překvapila, fanoušci spíše volali po výměnách ostatních hráčů. I těch z řad lídrů. Nejsou například spokojeni s výkony J.T. Millera, ale i dalších.

Jenže Drury má svázané ruce. Ve smlouvách několika hráčů jsou zahrnuty klauzule o nevyměnitelnosti, tudíž pokud nebudou sami vysloveně souhlasit, Rangers je nikam vytrejdovat ani nemůžou.

Platí to třeba právě pro Millera, ale také Adama Foxe, Vladislava Gavrikovova, Miku Zibanejada nebo Igora Šesťorkina.

Renomovaný server The Athletic uvádí, že si všechny zmíněné Drury postupně zval do kanceláře, aby se jich zeptal, zda jsou ochotni vydržet přebudování týmu, které může pár let trvat, a upozadit myšlenky na zisk poháru, nebo by raději zrušili své klauzule a přáli by si změnit tým. Údajně chce všech pět zůstat u Rangers.

Rangers angažovali Sullivana, bývalý kouč Pittsburghu má New Yorku vrátit lesk

Takovou nabídku Panarin nedostal. Hrozí, že po sezoně odejde zadarmo, ovšem takový scénář by klub nerad dopustil.

Udělá tak maximum, aby ve spolupráci s Panarinem i jeho agentem našli správnou organizaci pro jeho další pokračování. Která by to mohla být?

„Vlastně už jsem o celé této situaci řekl vše, co jsem chtěl. Jednou v životě chci být chytrý,“ odmítl sdělit, kam by mohl zamířit.

Panarin má rovněž v kontraktu zahrnutou plnou klauzuli o nevyměnitelnosti. Bez jeho souhlasu ho Rangers nemůžou nikam poslat. Ve výběru klubu tak bude mít finální slovo, i kdyby to pro newyorský celek znamenalo třeba horší odstupné, než jaké mu nabídne jiný výběr.

Útočník Martin Nečas bojuje o puk s Vincentem Trocheckem (vlevo) a Artěmijem Panarinem.

Zájem by mohlo mít Colorado, jež o Panarina stálo už před lety na trhu volných hráčů. Ruský šikula by posílil už tak nadstandardní ofenzivní sílu týmu kolem Nathana MacKinnona s Martinem Nečasem.

Washington veřejně vyhlásil, že bude hledat elitní křídlo do první formace. Je však otázkou, jak by si Panarin sedl s krajanem Alexandrem Ovečkinem, s nímž v minulosti údajně příliš nevycházel.

Vyptávali se zřejmě i zástupci Dallasu, také Floridy, Minnesoty, Caroliny i dalších klubů. Koneckonců hokejisté takového kalibru nejsou k mání zrovna často, zpozornět by tak měli všichni generální manažeři.

Telefonáty už jistě probíhají, Rangers naslouchají všelijakým nabídkám. A to nejen v souvislosti s Panarinem. Stěhovat by se mohl útočník Vincent Trocheck, případně zadák Carson Soucy i další.

Uzávěrka přestupů je letos datována na 6. března, tým se do té doby může výrazně změnit. Ovšem fanoušci klubu si hlavně přejí, aby v budoucnu zažili co nejméně sezon, jako je ta aktuálně probíhající.

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Brankářská bitka po letech v NHL. Soupeř skolil Bobrovského: Udělal bych to znovu

Alex Nedeljkovic ze San Jose (vlevo) podstupuje bitku se Sergejem Bobrovským z...

Do konce základní hrací doby utkání hokejistů Floridy se San Jose (1:4) chybělo přesně čtrnáct minut, když se u mantinelu rozjela potyčka. Ale ne jen tak ledajaká. Neobvyklý moment z ní totiž udělalo...

20. ledna 2026  14:50

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s...

20. ledna 2026  10:16

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné...

20. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  9:08

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

